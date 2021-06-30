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Автор Диана Сорокина

Пора ли бить тревогу: женщины не торопятся выходить замуж

Общество

Многие современные женщины на первое место ставят карьеру, самореализацию, самопознание, а отношения и уж тем более замужество они убирают на последний план.

Пора ли бить тревогу: женщины не торопятся выходить замуж

Почему так? Что послужило началом формирования таких приоритетов у женщин?

Об этом Диана Сорокина в студии программы "Точка зрения" поговорила с практикующим психологом Алёной Леоновой.

— Здесь роль сыграли несколько аспектов: изменившиеся условия жизни, новые возможности и условия для самореализации женщин, которые гораздо шире, чем были даже полвека назад, ну и, конечно, изменившийся дискурс в обществе.

Если прежде считалось, что удел женщины — это семья и дети, работа была просто чем-то само собой разумеющимся, а о карьере речи не шло, то сейчас женщины так же, как и мужчины, стремятся сделать карьеру, достигнуть успехов в своей деятельности, меняют работу, ищут себя — на это всё нужно больше времени.

Почему женщины берут всю ответственность на себя?

Перекладывать ответственность на кого-то — рискованно.

Гипотетическая женщина попробовала кому-то довериться, делегировать свои обязанности, передоверить дела, поняла, что ничего не получилось, что она понадеялась напрасно или ей и вовсе отказали. Либо у нее в семье была история про то, что, например, мама все взяла на себя, да, а папа не занимался, например, вообще никак совместным бытом и воспитанием детей. И появляется установка: надеяться можно только на себя.

— К каким последствиям может привести такая жизненная позиция?

— К различным: надейся на себя, будь уверена в себе, прокачивай свои навыки, тебе тогда не придется оказаться в беспомощном положении, если вдруг что-то пойдет не так.

Конечно, всегда нужно опираться на себя. Но не совсем верно, когда человек рассчитывает только на себя и никому не доверяет. Но здесь вопрос в партнерстве, и это не обязательно партнерство с мужчиной. Это может быть партнерство с друзьями, партнерство с родителями. Если есть люди, на которых можно рассчитывать, на которых можно опереться, и опыт уже положительный в этом отношении достигнут — прекрасно, значит, в случае чего человек не останется один, он всегда может попросить помощи.

Потому что зачастую люди стесняются попросить помощи, боятся отказа, боятся в принципе показать себя слабыми.

— А такая позиция может как-то на физическом здоровье сыграть?

— Тут вопрос в том, чтобы уметь переживать свои эмоции, не сдерживать их. И это, кстати, одинаково верно и для мужчин, и для женщин — эмоция должна быть прожита, любая эмоция должна быть принята, озвучена и прожита, тогда это никак не отразится на физическом состоянии.

Потому что человек в своей жизни испытывает бесконечное количество разнообразных эмоций: негативных, позитивных, нейтральных — разных. Все эти эмоции должны быть прожиты. Никакую нет смысла подавлять. Дело в том, что подавленные эмоции — все равно так или иначе будут выражены, скорее всего, в болезни.

И, кстати, неверно считать, что женщины, которые занимаются самореализацией, рассчитывают по большей части на себя, сильные и уверенные, не эмоциональные. Ещё какие эмоциональные.

Положительные моменты нового уклада

Есть и положительные моменты. Прежде всего, конечно, защищенность, потому что женщина, которая изначально рассчитывает на себя и на тех людей, в которых она уверена, больше защищена в ситуации, когда что-то пошло не так, когда она, допустим, временно потеряла работу или у нее что-то случилось со здоровьем. Таких "или" — масса. И в каждом из них ей необходимо помогать.

Конечно, человек, который имеет профессию, доход, в случае чего не остается абсолютно беспомощным, тогда как женщина, которая сидела дома, рожала детей своему мужу, занималась хозяйством, в случае его ухода остается у разбитого корыта: с детьми, без профессии, без возможностей начать зарабатывать деньги, плюс чаще всего у нее круг друзей очень узкий, ей даже не к кому обратиться за помощью.

домохозяйка

Возможно, ее поддержат родители, возможно, не поддержат. А сама она вряд ли сможет встать на ноги и элементарно прокормиться. И воспитать психологически здоровых детей.

Кстати, воспитание психологически здорового ребенка не так сильно зависит от полной семьи, как иногда принято считать, потому что транслировать здоровые психологические установки может и один родитель.

Как перестать все контролировать

Не надо карьеристке снижать требования к жизни и людям. Можно подкорректировать — здесь немножко такой запрос на психотерапию.

Потому что чаще всего требования под собой скрывают страх — "а что будет, если". И вот если понять природу этих страхов, то можно будет разобраться в себе.

— А как заметить эти ошибки, ведь мы себя со стороны не видим?

— В повторениях. Если говорить об ошибках, которые постоянно повторяются. Здесь, скорее всего, существует такая ошибка, которую хорошо бы внимательно рассмотреть, и если имеющийся результат нас не устраивает, значит, здесь нужно остановиться подумать:

"Стоп! Я опять делаю то же самое и опять прихожу к тому же результату. Что я хочу получить? Как я могу попробовать действовать по-другому для того, чтобы получить другой результат".

В большинстве случаев человек сможет спрогнозировать, какие шаги ему нужно предпринять, чтобы получить конкретный результат, желаемый. Но что совершенно точно, если человек попробует действовать по-другому, если будет сильно отличаться поведение от обычного, то и результат он получит другой.

Именно так, методом проб и ошибок, можно изменять свое поведение, получать другие результаты. И скорее всего один из этих результатов будет ближе к желаемому, чем то, что было раньше.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы женщины психолог алёна леонова
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