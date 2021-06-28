Собянин вводит QR-коды и намекает на ревакцинацию

В соцсетях темой №1 стала инициатива мэра Москвы о посещении гражданами предприятий общепита с QR-кодами.

Локдаун крадётся незаметно

Мэр Москвы Сергей Собянин внезапно обнаружил, что столицу накрыла по самую макушку третья волна COVID-19. Причём особо заразная его разновидность, которую называют "индийским штаммом". Градоначальнику пришлось принимать решение, соразмерное по судьбоносности с выбором шекспировского принца датского:

"Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая масштабная вакцинация. Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле. Но это все временные меры. Для того, чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун".

Сергей Собянин рассказал общественности, что порядка 60% москвичей либо переболели "уханьским" вариантом коронавируса, либо вакцинировались. Тем не менее, по словам мэра, из-за нового штамма пандемия началась заново.

Иными словами, вакцинировались от одного, получили другие штаммы, и всё началось заново. В соцсетях граждане задаются вполне логичным вопросом о смысле вакцинирования, если против "лома" индийского штамма пока "нет приёма".

Обознатушки-перепрятушки

В Центре имени Н. Ф. Гамалеи уверены, что смогут модернизировать вакцины от коронавируса в течение недели при появлении новых штаммов COVID-19:

"Если появится штамм новый с резко изменённой последовательностью S-белка, который связывается с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты. Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели".

То есть, видимо, это будет уже другая вакцина, а прежняя, выходит, не в счёт. Эдакие "обознатушки-перепрятушки". На этом фоне активные москвичи оторвались от гаджетов и вышли на акцию протеста в Новопушкинском сквере, которую организовала КПРФ.

Собралось порядка тысячи человек, которые не согласны с обязательной вакцинацией для довольно внушительной категории бюджетников и работников сферы обслуживания. Вариант добровольности "либо прививайся, либо вали с работы" пришёлся по душе далеко не всем москвичам.

Как сообщили некоторые массмедиа, полиция задержала порядка десяти протестующих, включая и главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина. Группа граждан во главе с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным пошумела у ОВД Тверское, требуя отпустить задержанных. Позднее они разошлись, погрузившись в думы о QR-кодах и крадущемся локдауне, а также, возможно, о перманентной вакцинации, которую теперь, получается, станут проводить раз в полгода.

Пользователи соцсетей, опираясь на традиции, переданные нам предками, прикинули объёмы финансовых ассигнований на прививочную "посадку на иглу" и восхитились перспективами, которые открыла пандемия для отцов-командиров, ведущих страну к победе над коронавирусом.

В своих постах граждане поделились и важным открытием — самыми опасными местами в плане заражения COVID-19 являются кафе, рестораны и фуд-корты, а не метрополитен, наземный транспорт и организованные властями пропагандистские массовые мероприятия.

Ковидная Ассоль

В то время как питерские велосипедисты затеяли велопробег с резиновыми женщинами, прикреплёнными к спинам физкультурников, в Санкт-Петербурге, который, как и Москва, страдает от третьей волны COVID-19, состоялся фестиваль выпускников "Алые паруса".

Массовый выход на брега Невы выпускников стал серьёзным вызовом "на слабо" коронавирусу. Как уверяют питерские власти, юноши и девушки были сплошь с отрицательными ПЦР-тестами и сертификатами о вакцинации, также они были в масках и перчатках.

Если кто-то в телетрансляции и в роликах на YouTube обратил внимание на несоблюдение масочного режима и обозначенной санитарными властями безопасной дистанции, то не верьте своим глазам, это всё:

политизация процесса;

провокация иноагентов;

диверсия коронабандеровцев.

Одно из отечественных сатирических изданий опубликовало якобы комментарий губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который тот якобы дал по итогам прошедшего в Северной столице фестиваля "Алые паруса":

"Вот на подобных санкционированных встречах коронавирус распространяется как-то иначе, медленнее что ли. Можете не верить, но это не только моё наблюдение — это подтверждают врачи, учёные, общественники. Это — наука. Может, это из-за общего духа у людей, ведь это как работает: на несанкционированных митингах все стоят угрюмые, озлобленные на Родину, рожи — вот эти кривые все, не зря их полиция ловит. А разрешённые мероприятия, они в положительном ключе проходят, люди радостные, голубоглазые. Позитивный настрой — уже сам по себе мощная вакцина!"

Фатальный поцелуй

Пока отечественные большие начальники всячески демонстрируют признаки COVID-диссидентства, появляясь перед телекамерами зачастую без средств индивидуальной защиты, в "бездуховной" Великобритании случился скандал.

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок подал в отставку. Как сообщили некоторые издания, высокопоставленного чиновника застукали, когда тот целовался со своей помощницей. В своём видеообращении в Twitter Хэнхок извинился перед подданными Соединённого королевства за то, что нарушил правила социального дистанцирования в период пандемии COVID-19:

"Я виделся с премьер-министром и подал ему прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы. Те из нас, кто устанавливает эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность".

Британские штучки с отставками не прижились на земле русской. Да и ни с кем из больших начальников даже не посмеют поступить так, как московские полицейские, которые из здания МФЦ выволокли почувствовавшую себя плохо женщину, которая из-за этого приспустила маску. Об этом тоже говорят люди в соцсетях и делают выводы. Накануне думских выборов это — не лишнее.

Собирается ли мэр Москвы Сергей Собянин получить QR-код для посещения кафе и ресторанов, равно как и другие высокопоставленные представители правящей политической элиты, пока не сообщается. Сертификат же о вакцинации от ранних штаммов COVID-19, судя по заявлению самого Собянина, что всё началось заново, вероятно, тоже перестанет служить пропуском в бесковидный рай.

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