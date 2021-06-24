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Автор Игорь Буккер

"Закон об эвакуации": эмоций много, конкретики мало

Общество

В начале года президент России Владимир Путин подписал Указ № 12 "Об утверждении Порядка действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний".

"Закон об эвакуации": эмоций много, конкретики мало

А в первый день лета вступил в силу утвержденный ГОСТ Р 22.3.17-2020 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". Почему из-за этого поднялось так много шума? Откуда взялись массы недовольных?

Ведь пожары, наводнения, техногенные катастрофы и всякие другие ЧП всегда случались и будут происходить всегда. От его величества случая никуда не денешься. И в таких ситуациях должен быть чёткий алгоритм действий. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал юрист, адвокат Александр Бенхин.

Читайте начало интервью:

В России впервые введён стандарт по эвакуации населения при ЧС

ГОСТ Р 22.3.17-2020 вступает в силу — требование эвакуации теперь обязательно

— Александр, недавно законодательно введена ответственность граждан за несоблюдение требований ответственных лиц при режиме ЧС и одновременно с этим участились случаи учений, когда людей, в том числе детей эвакуируют. Родители опасаются, что в случае таких тренировок или реальной опасности детям запретят пользоваться мобильными телефонами…

— Боялись даже, что мобильную связь просто отрубят. И не важно, есть ли мобильный телефон или нет, он им просто не сможет воспользоваться.

— И куда-то увезут, и не известно, где потом искать своих детей…

— Прямо Джордж Оруэлл какой-то — такая антиутопия. Гипотетически, давайте просто абстрагируемся и порассуждаем без этих криков и опасений. Вот, не дай Бог, случится крупный пожар или авария, отрубится мобильная связь.

Дела и случаи

Действительно в школе или саду детей организуют, посадят в автобус и эвакуируют. Не факт, что дети успеют взять мобильные телефоны. Получается — та же самая ситуация. Потом, конечно, сообщат, родители разыщут своего ребенка в месте временной дислокации.

Просто обычный пожар может произойти всегда, это — стандартный случай, ничего супер-специфического. Детей же надо будет эвакуировать. Такая же ситуация может возникнуть. Естественно, в чатах и на форумах народ будет истерить. Я — не сторонник такой тиранизации и истерик.

— Родителей можно понять, если они не были предупреждены, не было информации.

— Это — сложная подача как с той, так и с другой стороны. Если это правильно людям разъяснить, то вообще все сами соберут манатки и будут садиться в автобус. Так что, тут — вопрос подачи.

Просто, видимо, дело еще в том, что в любом цивилизованном обществе есть лобби — табачное, алкогольное, производителей какой-то техники или каких-то госзаказов для МЧС.

Видимо, последние это и пропихнули, пролоббировали, при этом должную информационную поддержку не сделали.

А есть какие-то антилобби, которые, недовольны этим. Это — нормальная политическая игра, тут даже нет коррупционной составляющей, это — просто лоббирование интересов. Такое в Европе, США происходит и везде.

— Лоббирование — не синоним коррупции?

— Нет. Лоббирование — это как раз вполне нормально. В Штатах-то — светоче демократии — такая система работает уже 300 лет. И по всему миру она доказала свою состоятельность. Лоббирование и взятка — две разные вещи.

Лучше пусть у нас будет лобби, чем вот эти заносы непонятным людям, которые даже не знаю, что с этими деньгами делать. Недавно очередного арестовали — полторы тонны денег изъяли у человека, естественно, в крупных купюрах. Это даже не в миллиардах меряется, а уже в тоннах.

— Объявление о ЧС и действия служб в таких ситуациях не должны пугать, провоцировать панику, а главное — надо чётко разъяснять людям, что делать.

— Это конечно так. И если уже случилось ЧП или существует доказанная опасность, тогда люди должны эвакуировать из этой зоны. Это — объективная чрезвычайная ситуация.

Давайте даже вспомним, что в Великую Отечественную эвакуировали миллионы людей, когда немцы наступали. Эта эвакуация сработала, многие выжили именно благодаря этому. А многих оставшихся убили. Конкретно мои прадед с прабабкой там где-то лежат, потому что не эвакуировались.

— Но при недавней самоизоляции наоборот запретили всякие перемещения. Люди не могли выехать из Москвы и других крупных городов, чтобы на свою дачу попасть и там спокойненько изолироваться.

— Там были нюансы, были какие-то дни, когда разрешалось, в другие нужно было электронный пропуск брать или на такси можно было поехать, а на своей машине нельзя. Конкретно на дачу в определенный момент, может быть, и нельзя было поехать, но если ты играешь по правилам, то на день позже или раньше можно.

Поэтому не нужно сгущать краски. Есть много всякого отрицательного, к сожалению, в нашей ежедневной жизни. Я не понимаю этих мер, например, по закрытию ночных заведений.

Почему, например, в метро можно даже в толкучке давиться, а в ночном клубе нельзя спокойно посидеть?… Есть куча всяких вопросов. Но конкретно эти документы, мне кажется, абсолютно легитимны и нормальны. Там все хорошо прописано.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы мчс эвакуация законопроект александр бенхин
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