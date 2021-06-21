Николай Сапелкин: без физического труда невозможно воспитать цельного человека

Как и где правильно отдыхать летом, чтобы это приносило пользу, и почему школьникам важно в каникулы работать, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру историк, социальный технолог и писатель Николай Сергеевич Сапелкин.

Отдых — это труд

— Николай Сергеевич, как сообщил сайт правительства Московской области: на временные работы в 2021 году в Подмосковье могут устроиться свыше 23 тысяч подростков. Как мы знаем, с 14 лет человеку уже разрешено трудовой деятельностью заниматься. Но, с другой стороны, и отдых нужен. Можно ли совместить полезное с приятным: помочь семье трудовыми деньгами и полноценно отдохнуть?

— Проблема отдыха является проблемой из-за самой формулировки. Сейчас время отдыха. Мы только слышим: ой, ребеночек отдохни, ой, внучок, отдохни.

Но дело в том, что мы сейчас не устаем. У нас нет таких эмоциональных перезагрузок и физического труда, который был у наших сограждан весь XX век.

Я уж не говорю о XIX веке и более ранних временах, когда основной задачей человека было выживание. И человек настолько был подготовлен к жизни, что жил, не нуждаясь в особой праздности. Праздники носили ритуальный, религиозный, обрядовый характер. А переносить мягкое место с дивана на кресло, с кресла — на стул, не выходя из квартиры, — это не отдых, а тупик.

Я, являясь по своему естеству одновременно еще и крестьянином, науку крестьянского труда в понимании XIX века давно потерял. То есть я землю не пашу и корм для коровы не заготавливаю. Но стараюсь все летнее время проводить на даче, выращивая огурцы, клубнику. И если выпадает время для путешествия, то путешествую только по родной стране, потому что:

С одной стороны, нам нужно знать наше государство, страну, в которой живем, понимать ее, чувствовать. С другой стороны, нет необходимости своими деньгами поддерживать геополитических партнеров либо конкурентов. С третьей стороны, эмоции, которые получаешь в путешествии по своей стране, и оздоровительные процедуры во время работы на огороде ничем не заменимы.

Поэтому новость о том, что 23 тысячи подростков в Подмосковье могут быть привлечены к временному труду, я воспринял как большую радость, возвращение к лучшим педагогическим практикам советской эпохи.

Дело в том, что с момента формирования общенародной системы образования еще те педагоги с дореволюционным стажем, но педагоги-новаторы понимали, что без физического труда невозможно подготовить цельного человека. И у нас были разные попытки вписать трудовые навыки в ученый процесс. В 50-е годы в стране появились первые учебно-производственные бригады. Для сельской местности было актуально, когда дети не только в летнее время, но в течение всего учебного года занимались сельскохозяйственным трудом, получая за это деньги.

Кстати, создатель первых бригад ушел из жизни не так давно — в 2016 году почтенным старцем практически 100-летнего возраста. Он бы сейчас обрадовался, что такая система возвращается. На излете советской власти в школах создавались учебно-производственные комплексы, где в последние два года обучения школьники могли получить рабочую профессию. Кроме того, летнее время позиционировалось как пятая трудовая четверть, а не как время для того, чтобы где-то отдохнуть.

Но потом наступило общество потребления, и нам стали навязывать новые представления: отдых — это поехать за границу, потратить там деньги, вернуться оттуда с вирусами и болячками, но зато с красивыми фотографиями, которые ты потом разместишь в соцсетях и будешь этим хвалиться, но толку от этого никакого нет.

Настоящий отдых — это смена вида деятельности. Соответственно, после периода обучения трудовое время — это великолепно. Мало только, что лишь 23 тысячи будет предложений по трудоустройству. Я так понимаю, в основном это что будет? Курьеры, помощники по делопроизводству в социальных организациях. Лучше, если бы это была работа, связанная с мелкой моторикой, хотя бы озеленителями, подсобными рабочими. Потому что это больше всего развивает.

Не сидение в офисе главное, а поработать руками.

Кроме того, что человек получит профессиональные навыки, он ведь еще получит хорошие навыки уверенного общения в неизвестной среде со взрослыми людьми. Это будет социализация и адаптация на будущем рынке труда.

Если ребят будут брать на работу от 4 до 7 часов, как написано в законодательстве о труде, то они могут улучшить семейный бюджет либо получить деньги на воплощение своей первой мечты. Надеюсь, эта мечта будет не потратить их в кафе и не купить безделушку, а направлена:

на созидание,

развитие.

Я полагаю, что молодые люди в это время должны задуматься о том, что они получают первые инвестиции для взрослой жизни. Это не деньги от родителей, не подарки, это заработанные своим трудом и навыками рубли. В данном случае рубль должен звучать гордо и звонко. Потому что мне кажется унизительным привязывать свою национальную валюту к иностранной валюте. Для внешнеэкономических операций такой курс нужен. Для жизни здесь — нужно исходить из ценности национальной валюты. Мы живем в России, Россия — наша страна, мы свою страну любим, о ней заботимся, здесь за труд получаем наши деньги, рубли, мы их здесь тратим, чтобы удовлетворять все возрастающие наши потребности и развивать нашу страну, экономику.