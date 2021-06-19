Грустные песни и грустные лица

Наверняка каждый хоть раз замечал подростка, идущего по улице в наушниках. С развитием технологий и появлением беспроводных наушников подростки все больше времени стали отгораживаться от происходящего вокруг и погружаться в гаджеты. Многие из них просто не представляют свою жизнь без новых девайсов. И чаще всего они слушают не подкасты, а музыку — очень, очень много музыки, почти 24 часа в сутки!

Наверное, еще не было такого погруженного в музыку поколения. И потому музыка — один из наиболее ярких факторов, влияющих на ментальное состояние подростков. Особенно если это не просто мелодия, а песня — то есть не только настроение, передаваемое гармоническими средствами, но и дополнительный посыл, формируемый текстом. Даже если подросток не вслушивается в слова песни, которая играет в его наушниках, в его подсознание все равно отпечатываются фразы из песни.

Очень частое явление — подросток, слушающий музыку в наушниках, зачастую с невероятно грустным лицом с отрешенным выражением на нем.

Всегда хочется остановить такого тинейджера и спросить: "Вам плохо?". Или: "с вами что-то случилось?".

И, конечно, начинаешь задаваться вопросом, почему так происходит. Можно заметить, что многие музыкальные треки нашего времени более печальные, чем 20 лет назад.

Соответственно и психическое состояние подростков резонирует с такими композициями: грустная музыка влияет на их сознание.

Что при этом первично? Подростковая ли депрессивность формирует спрос на грустную музыку, или музыка вызывает депрессивное настроение? Наверное, влияние этих факторов взаимно.

Но несомненно то, что рынок музыки для подростков усугубляет депрессивное состояние, а не позволяет подростку выйти из него. Депрессии, по мнению ученых, характерны для переходного возраста. По данным московских исследователей, 11% подростков до 18 лет страдают депрессивными расстройствами — особенно часто девушки. К этому приводят гормональная перестройка организма, стрессы, связанные с учебой, трудности коммуникации с другими подростками и взрослыми, в том числе родителями.

К сожалению, музыкальные композиции и стиль их прослушивания — отгороженность от остального мира, усугубляют одиночество и депрессивность, а не создают условия для оптимистического, конструктивного восприятия окружающей действительности.

При частом прослушивании одних и тех же музыкальных композиций формируют определенные поведенческие паттерны. Подросток начинает думать, что-то, о чем поется в песне — норма, песня его программирует.

Если он часто слушал музыкальную композицию, в которой были такие строчки: "выжигая чувства крепким алкоголем" (песня Artik&Asti "Девочка танцуй”), то, конечно, он начнет думать, что употребление спиртных напитков — это норма и, вполне вероятно, пристрастится к ним.

Или например, такая фраза, как "с пацанами вышли покурить" (песня Фогель "Выпускник") может навести подростков на мысль о том, что курение — нормально и приемлемо, тем более в компании, когда друзья предлагают.

А строчки "ревет мотор, катим вперед" (песня Dabro "Юность") наталкивают молодежь на мысль о том, что водить машину на высоких скоростях без соблюдения правил дорожного движения — норма, несмотря на то, что это опасно не только для жизни самих подростков, но и остальных участников дорожного движения.

Или же слова "иду под пьяным туманом, пинаю воздух найками" (песня GAYAZOV$ BROTHER$ "Пьяный туман") опять показывает молодежи к тому, что употребление алкогольных напитков поможет им справится с депрессией, и становится для подростков нормальным поведением.

А если учитывать тот факт, что большинство музыкальных композиций как раз такого содержания (про тоску, разбитое сердце и плохие привычки), то можно сделать вывод, что большинство подростков, попадая под влияние этих песен, пусть и не намеренное, начинают впадать в депрессии, апатию, совершают ошибки, которые считают правильными шагами в своей жизни.

Таким образом, музыка оказывает непосредственное влияние на формирование психического здоровья и ментального состояния современной молодежи. И задача общества не безучастно наблюдать за происходящим, а влиять на музыкальный рынок, чтобы он не потакал подростковой депрессивности, а подспудно формировал иные установки.

Важно вызывать интерес подростков к другой музыке — несущей иное настроение. Прививать ему вкус к высокой музыкальной культуре — есть большой советский опыт в этой сфере, из него многое можно использовать. При этом иная молодежная музыка, формирующая позитивные ценности, должна быть представлена на музыкальном рынке — сейчас ее, к сожалению, крайне мало, ее развитие должно поддерживаться государством.

Разумеется, навязывание "правильного" музыкального вкуса не даст эффекта. Но семья и школа, неформальные объединения подростков под руководством взрослых с педагогическим опытом способны зародить интерес к иной музыке и через музыкальные произведения повлиять на состояние подростков. Так молодежная музыка может не помогать подросткам плыть по течению деструктивности, и способствовать формированию позитивного отношения к жизни.