Валерий Рузин: "Нацисты планировали массовое уничтожение граждан СССР"

В 2021 году исполняется 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса. Во время суда в Нюрнберге были впервые озвучены многие факты злодеяний и зверств нацистских преступников в отношении мирного населения. Эти преступления не имеют срока давности. Но оказалось, что не все доказательства были обнаружены и вовремя представлены на суд, дабы получить полную картину чудовищного людоедства. И сегодня, спустя многие десятилетия, в архивах разных стран обнаруживаются документы нацистского руководства, в которых содержится информация о подготовке массового уничтожения граждан СССР.

В этом году Ассамблея народов Евразии впервые в нашей стране открыла большой проект "Бессмертная память", в рамках которого планируется выявить и оцифровать весь массив данных о преступлениях немецких захватчиков против граждан СССР, отложившийся как в отечественных, так и в иностранных архивах. В проекте будут представлены материалы, обнародованные после завершения работы Нюрнбергского трибунала.

О целях этого проекта рассказывает руководитель Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин.

— 75 лет назад Нюрнбергский процесс осветил тему геноцида мирного населения и осудил преступников. Сегодня найдены новые документы. Насколько проект "Бессмертная память" изменит картину исторического восприятия?

— Надеюсь, что изменит очень сильно. Мы всегда привыкли говорить о героях и победе, по праву любим парады, радостные народные шествия, вот и сейчас близится важная для страны дата — 22 июня, день, когда было объявлено о нападении на нашу страну. Но дело в том, что молодое поколение, например, совершенно не понимает, что это за день, что он означает для нас, с чем советскому народу пришлось столкнуться во время войны.

Мобилизованная армия уходила воевать на фронт, оставляя в тылу мирное население. И мирное население с самого первого дня войны пострадало настолько… Это было ежедневное тотальное насилие, преследующее цель уничтожения народа.

Нюрнбергский трибунал

В 1945–1946 годах во время Нюрнбергского трибунала осудили всего 16 преступников, 14 из них казнили, остальные остались безнаказанными. А такие, как Гитлер, Гиммлер, Степан Бандера и их ближайшие сподвижники, вообще вышли из формата осуждения истории. И сегодня мы воочию наблюдаем, как их дело оживает, процветает и ведет серьезную наступательную работу, в том числе на нашу молодежь.

Наша задача донести не только до молодежи, но и до всей мировой общественности информацию на основе документов и фактов, о существовании которых мы не знали. Это говорит о том, что Нюрнберг не смог в то время охватить и обнародовать все сведения. Процесс над нацистскими преступниками состоялся в самые короткие сроки, не все документы удалось найти в связи с тем, что они оказались разрозненными по архивам разных стран и не были вовремя представлены суду. Человечество в то время, к сожалению, не узнало огромное количество фактов. И в дальнейшем советская сторона в обвинении не участвовала.

За прошедшие 75 лет научная общественность смогла познакомиться с гораздо большей документальной базой, нежели обладали эксперты во времена Нюрнберга, и с каждым годом находятся новые свидетельства о планах нацистов и методах их реализации.

— Эти документы имеют непосредственное отношение к России? И можно привести конкретные примеры?

— Несомненно. На Нюрнбергском суде были представлены свидетельства страшных преступлений, которые повергали в шок многих, в том числе участников трибунала и тех, кто видел войну. В сознании людей не укладывалось то, каким индустриальным способом планировалось уничтожать мирное население Советского Союза. К сожалению, сегодня сознательно искажаются реалии истины, и многие современники не желают верить в то, что такие изуверства вообще происходили, заявляя, что большинство событий — выдумка…

Но против официальных документов спорить трудно, там нет никаких подлогов, мифов, спекуляции. Среди документов — отчеты, планы, донесения, уникальные архивные и музейные свидетельства, фотографии, фото- и видеоматериалы.

Все эти материалы обнаружены, переведены на русский язык и представлены общественности коллективом историков фонда "Цифровая история" во главе с Егором Николаевичем Яковлевым, подготовившим второе издание своей книги "Война на уничтожение: истоки, замысел, воплощение", где публикуются новые сенсационные материалы, в которых четко отображены планы геноцида мирного населения. Они не были известны общественности, так как их удалось найти лишь в последние годы.

Цель — извлечь из архивов разных стран документы, показать масштаб геноцида на территории Советского Союза и создать объемную картину. Благодаря тщательной архивной работе обнаружены бумаги как немецкого делопроизводства, так и записи глобального характера. Из документов становится ясно и совершенно очевидно, что нацистская Германия сформулировала окончательный план уничтожения советского народа.

Достаточно ознакомиться с планами Министерства сельского хозяйства и продовольствия по ограблению советских территорий. Смысл этого плана заключался в том, чтобы захватить плодородные черноземные земли, все ресурсы и отправить их в Германию. Экономическая ситуации в Германии в 1941 году стремительно ухудшалась, поэтому этот проект ограбления являлся основным выходом из кризиса. Нацистские планировщики совершенно открыто писали, что этот план приведет к смерти около 30 миллионов жителей северо-западной и центральной части России.

Из документов историки узнали, что планировалась блокада крупных советских городов, блокада Ленинграда не была эксцессом или военной необходимостью. Блокада города на Неве, длившаяся 872 дня, из-за которой умерли миллионы людей, была запланирована изначально.

Также в военные планы по уничтожению населения входила длительная и изнуряющая блокада Москвы. Цель гитлеровского командования была — окружить Москву, уничтожить ее силами артиллерии и авиации, а далее заморить большую часть населения голодом. То есть существовал такой же план геноцида, и это подтверждается официальными документами. Что касается документов локального характера, то они также не менее ужасные и свидетельствуют об обыденности нацизма. Инструкции по уничтожению целых деревень, как их сжигать, как зачищать от населения…

Блокадный Ленинград

Благодаря этой документации в итоге мы сможем создать уникальный архив нацистских преступлений, который исключит возможность иного толкования оккупационных действий на территории Советского Союза.

Не стоит забывать, что в странах Балтии, Украины, Белоруссии, Польши, помимо коллаборационистов, которые поддерживали нацизм, было огромное количество людей, противостоящих фашизму, они мужественно сражались и положили свои жизни за свободу своего народа. И мы должны чтить память людей, погибших с оружием в руках. Документалисты из этих стран ежегодно приезжают на наш фестиваль в Севастополь и привозят фильмы на военные темы.

— В 2020 году в рамках фестиваля "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел международный форум, на котором историки и эксперты из разных стран выступили с докладами. Вы планируете подобные форумы каждый год? Не связано ли это с тем, что документальных фильмов на военную тематику снимается мало?

— Нет, к счастью, их становится не меньше, а больше. И ленты, снятые на основе архивных документов, настолько убедительны и достоверны, что эти работы можно отправлять прямо на сайт "Бессмертная память". Например, картина "Севастопольский Нюрнберг", которая рассказывает о судебном процессе в ноябре 1947 года над немецкими офицерами и генералами. Во время оккупации Севастополя нацистские преступники убили и сожгли тысячи мирных жителей Крыма.

Также на фестивале "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ" был показан документальный фильм режиссера Ирины Михальченко. Фильм сделан на основе фотографий семьи, проживающей сегодня в Мюнхене. Трудно представить, что в альбоме современных и прогрессивных немцев могут храниться фотографии повешенных людей, и они охотно демонстрируют циничные свидетельства казни мирного населения. Таких фотографий в семейных альбомах добропорядочных немцев достаточно, и люди совершенно не стыдятся нацистского прошлого своих предков.

Еще была одна работа, о которой мне хочется сказать отдельно. Это сериал, сделанный по заказу Министерства обороны РФ. Он называется "Вечная Отечественная", где 11 серий посвящены войне и победе. А две серии — 12 и 13 — полностью освещают события Нюрнбергского процесса.

Президент кинофестиваля Владимир Меньшов вручил заместителю министра обороны РФ генерал-полковнику Андрею Картаполову приз президента кинофестиваля за этот цикл документальных фильмов. И мы хотели поблагодарить Министерство обороны за эту творческую инициативу, за помощь кинематографистам и за возможность отсмотреть сотни метров архивной пленки. Со стороны кинематографистов это также колоссальный труд.

И по сей день фестиваль целеустремленно работает в этом направлении: на прошлом фестивале участники из 37 стран и 21 региона России показали 144 киноработы. В этом году планируется большое количество участников и работ.

Также фестиваль поддерживает и освещает работу профессора Казахского национального университета имени аль-Фараби, члена Ассамблеи народов Евразии Лайлы Ахметовой. Лайла Сейсембековна много лет занимается поисковыми работами. Она написала книгу "Панфиловцы: наша гордость, наша слава!". Об этой легендарной дивизии написано много книг, в советское время она была самой известной, но, к сожалению, осталось много не открытых фактов. Первоначально в ней воевали солдаты, мобилизованные из Казахстана и Киргизии, затем 316 дивизия была дополнена огромным составом ополченцев из Москвы.

Лайла Сейсембековна предлагает создать сайт, посвященный 316 дивизии, и назвать всех поименно. Это будет уникальный сайт, на котором, благодаря данным из архива, мы сможем собрать все сведения о личном составе дивизии в единый документ. Многие солдаты-панфиловцы умерли от ран в госпиталях, но до сих пор числились пропавшими без вести, и только совсем недавно историческая ошибка была исправлена. Лайла Ахметова неоднократно выступала об этом с докладом на форуме "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ" в Севастополе. Хочу отметить, что презентация книги о панфиловцах прошла на международном уровне в онлайн-режиме в семи странах, но работа по-прежнему продолжается.

— Поисковые расследования и работа в военных архивах благодаря IT-технологии в последние годы обрела новый, серьезный уровень. Но ведь и раньше историки, исследователи, архивисты, поисковики работали в этом направлении… Почему так все долго?

— Во-первых, это огромный объем работы. И конечно, в первые годы после войны в нашей стране так масштабно, тщательно, структурировано никто не занимался ни архивами, ни поиском документов, ни пропавшими без вести. Страна восстанавливалась после разрухи.

Во-вторых, только последние десять-пятнадцать лет благодаря цифровизации появилась возможность заняться этим на должном уровне: находить в разных странах документы, переводить их на русский язык, оцифровывать и систематизировать. Цифровизация также помогает поисковикам, выезжающим на места боев и сражений. Они находят медальоны, документы, позволяющие опознать останки, и заносят эти данные на сайт. На сайте есть возможность сверить сведения и избежать путаницы, ошибки и искажения информации. Работа, безусловно, в этом направлении ускорилась. Но мы до сих пор не можем сказать, что вошли в финальную стадию.

Также хотелось бы сказать несколько слов по поводу смены ценностей и приоритетов у многих руководителей ранее дружественных республик. Там, где вчера мы были освободителями, сегодня представлены как оккупанты, например, в Молдавии, на Украине, в Прибалтике. Поэтому сложно провести поисковые работы, руководство этих стран не только не помогает, а иногда и вовсе препятствует. Случается, что разрушают памятники воинам-освободителям или переносят, как это было в Латвии в феврале этого года.

В девяти странах Европы есть представители Министерства обороны РФ по военно-мемориальной работе, в остальных странах они отсутствуют в связи с политической ситуацией. Поэтому сегодня мы включаем мировое сообщество и просим помощи в решении этой глобальной задачи на гражданском уровне. Иногда общественным организациям с гражданами проще договориться в силу того, что политическая ситуация в каждой стране разная. Колоссальная работа еще предстоит.

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