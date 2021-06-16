Спецоперация "Дети России": как силовики предупреждают о последствиях

Начальник 2 отделения ОМВП УНК ГУ МВД России по городу Москве подполковник полиции Сергей Коротков рассказал в видеоэфире Pravda.Ru о ежегодной спецоперации управления "Дети России".

Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция "Дети России — 2021".проводилась в этом году по всей стране с 5 по 14 апреля.

— Какие цели у операции?

— Целями операции являются:

предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодёжи;

выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров;

повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

— Когда операция "Дети России" прошла в первый раз?

— В первый раз операция прошла в 2014 году, инициатором её проведения выступала ФСКН России. После реорганизации в 2016 году организацией и проведением операции занимается МВД России.

Вообще операция имеет более длительную историю. Она берёт своё начало от операции "Дети Юга", которая проводилась с 2010 года ФСКН России и МВД России на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

— Кто участвует в этой операции?

— Необходимо понимать, что такие цели, как предупреждение распространения наркомании, профилактика наркопотребления, не достижимы исключительно полицейскими функциями. Поэтому важную роль в операции играют мероприятия, проводимые всеми субъектами профилактики.

Операция проводится на федеральном уровне, и в ней принимают участие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образования, а также реализующих государственную молодёжную политику.

Также, реализуя задачи операции в городе Москве, нами предложено провести как самостоятельные, так и совместные профилактические мероприятия другим департаментам, входящим в структуру Правительства Москвы: культуры, спорта, труда и социальной защиты.

Непосредственное участие в проведении операции принимают различные общественные и некоммерческие организации. Они организуют:

семинары,

круглые столы,

конференции для родителей и педагогов школ, сузов, вузов.

В рамках операции на территории Москвы распространяется информационная литература, где указываются номера телефонов доверия различных субъектов профилактики, а также алгоритмы действий в критических и пограничных ситуациях.

— Какие мероприятия проводятся в рамках этой операции?

— Остановлюсь на профилактических мерах, которые планируется реализовать в ходе операции.

Во-первых, это мероприятия, связанные с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительских и иных мер.

Во-вторых, мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи, в том числе

культурные,

спортивно-массовые мероприятия,

творческие конкурсы антинаркотической направленности (например: спартакиады, марафоны, фестивали, квесты).

В-третьих, мероприятия в виде интерактивных лекций, обучающих семинаров, профилактических бесед, иных форм информационно-просветительской работы с несовершеннолетними и их родителями, направленные на повышение правовой грамотности и формирование здорового стиля поведения, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, в том числе разъяснение необходимости и целесообразности участия в профилактических мероприятиях по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.