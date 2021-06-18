Психолог: принимать решения должны родители, а не ребенок

Откуда в современном обществе столько "яжематерей", почему взрослый человек не должен требовать к своему статусу родителя особого отношения от окружающих и как "яжематери" используют детей, рассказала ведущей Pravda. Ru Маргарите Кичеровой психолог Алёна Леонова.

Новая тенденция

— Алёна, современный термин "яжемать". Когда-то были просто мамы, они просто рожали детей, просто воспитывали их, и не было подобных "яжематерям" агрессивных, истеричных натур. Эти женщины иногда несут опасность не только для окружающих, но и для собственных детей. Почему современная беременность превратилась в фетиш?

— Я бы не сказала, что современная беременность превратилась в фетиш. Скорее, общество стало более эгоцентрированным.

Раньше рождение ребенка было естественным событием, никто не уделял столько внимания тому, чтобы воспитывать специальным образом детей.

— Насколько я помню, ни одна женщина не вела себя как богиня: я мать, и мне всё можно. Мне кажется, даже Дева Мария себя скромнее вела, чем современные "яжематери".

— Безусловно. Если мать или отец подходит к родительству как взрослый человек и воспринимает роль родителя естественным своим состоянием, то у него не возникает требования к себе особого отношения в связи со статусом родителя. Когда человек прикрывается ребенком, для того чтобы потребовать…

— Алёна, прошу прощения. Прикрываясь статусом родителя. Раньше не было утрированного значения матери. Были просто мамы. Почему было так?

— Потому что у нас немного другая идеология была в стране, по крайней мере, в нашей стране. А сейчас изменилась тенденция, личность выходит на первый план. В нашей стране, в Советском Союзе, был упор на коллективизм. Я — последняя буква в алфавите. Естественно, семья была ячейкой общества, частью коллектива. Никто не выделял личность как что-то хорошее. Индивидуализм осуждался. В современном обществе, напротив, тенденция такая, что каждый человек должен:

быть яркой индивидуальностью,

отмечать свои победы,

не обращать внимания на потребности коллектива.

Пьедестал — не для ребёнка

— В каком возрасте ребенка мать отделяет себя: она мама, а это ребенок? Потому что сам ребенок, наверное, отделиться не может?

— Сам ребенок начинает себя отделять в районе трех лет. Происходит кризис трех лет, он даже имеет название "Я сам". Ребенок начинает себя осознавать отдельным человеком, не частью и единым целым с мамой, а "я сам". Начинает говорить про себя: я сам, я хочу. Появляется отрицание: я не хочу, я не буду, я выберу сам, когда он начинает отвергать то, что ему предлагают. Для ребенка новым является первый шаг осознания себя индивидуальностью.

— А что в этом случае делает мать?

— Это зависит от матери. Некоторые мамы не отделяют себя от детей и в 20 лет. Они говорят про своих великовозрастных детей, что "мы поступаем в институт", по аналогии, что "мы покушали кашку", "идем в детский сад". Здесь звоночек о том, что никто не собирается отпускать этого ребенка во взрослую жизнь. Понятно, что трехлетку тоже никто не собирается отпускать во взрослую жизнь. Хотя ему можно давать некоторую степень свободы: например, в чем он пойдет в детский сад, по сезону, естественно.

— Алёна, родители должны служить своему ребенку? Но почему окружающие должны служить матери этого ребенка? "Яжемать, у меня же ребенок, пропустите меня".

— Родители не должны служить своему ребенку в принципе. Потому что ребенок в семейной иерархии не может быть на самом верху. Для него это небезопасно. Для него это непосильная ноша. Ребенок младше. В иерархии он находится внизу. О нем заботятся, безусловно. Но ни в коем случае ему нельзя служить. Он не может являться системообразующим фактором.

Ребенок не может являться человеком, который принимает решения. Это должны быть, конечно, родители.

Я так понимаю, вас интересует, почему "яжематери" требуют от окружающих учитывать интересы их детей?

— Да. Причем я даже не могу сказать, что детей. Потому что складывается впечатление, что тут интерес самой мамы присутствует в первую очередь. Потому что ребенок маленький. Какой у него может быть интерес? Поиграть, поспать.

— В том-то и дело. Люди, которые прикрываются ребенком в такой ситуации, требуют к себе особого отношения, они делают это не ради ребенка. Ребенок — это просто удобный предлог. Поскольку у нас общество эгоцентрированно, то ребенок — предлог для того, чтобы потребовать к себе особого отношения.

— Какие отношения в семье у "яжематерей"?

— Это мы сейчас будем гадать на кофейной гуще. Они могут быть абсолютно любыми. Но если между мужчиной и женщиной существуют партнерские отношения: хорошие, крепкие, равные, эмоциональные, то, скорее всего, они не будут вести себя подобным образом, требовать особого отношения.

— "Яжематери" счастливы в материнстве? Они так усиленно его преподносят.

— Они могут быть вполне довольны материнством по разным причинам. Например, они могут быть довольны тем, что реализовались в обществе в роли в матери: я родила, я выполнила свое предназначение.

Многие женщины чувствуют себя неполноценными, если не рожают ребенка.

Потому что наше социальное окружение педалирует эту тему. И если женщина обращает внимание на мнение окружающих, то ей важно реализоваться таким образом, чтобы ее одобрили.

— Алёна, как выглядит счастливая мать? Счастливый человек улыбающийся, добродушный, расслабленный. Но эти эпитеты не подходят к феномену "яжемать". Они чаще всего выглядят напряженными, агрессивными, неуверенными. Так ли они счастливы на самом деле, если по языку тела?

— Бывает по-разному. Если мы берем картинку в "Инстаграме", то там важно выглядеть счастливым, улыбающимся, довольным жизнью. По-хорошему, счастливая мама, сколько бы детей у нее ни было, особенно если дети еще маленькие, — это выспавшийся сытый человек, который имеет возможность уделить время себе, имеет помощь в семье.