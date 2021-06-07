Военно-патриотические рефлексии стали причиной травли

Преподавателя музыки затравили на работе из-за предложения ученика по выбору композиции для смотра строя и песни.

Выкатили бочку

Отголоском советского времени, которое нынешние власти всячески пытаются представить как светлую полосу отечественной истории, стали и реанимированные традиции смотра строя и песни. Нечаянной жертвой подобного идеологического перформанса стала преподаватель музыки ярославской школы №37.

Учительницу затравили на работе из-за авангардного предложения её ученика при выборе песни для грядущего мероприятия. Школьник посчитал оригинальным решением исполнить на смотре строя и песни "Чеканим шаг" вместо композиции Эдуарда Колмановского на стихи Константина Ваншенкина "Алёша" песню "Was wollen wir trinken".

Эту оду пиву, которую называют "немецким маршем", хотя песню придумали бретонцы — братья Жан-Бернар и Жан-Мари Прима, сочли чуть ли ни гимном люфтваффе. Мало ли на какой мотив придумываются впоследствии новые тексты.

Возможно, так уж устроено лингвистическое восприятие русского человека, что все немецкие песни ассоциируются с военными маршами. Если взять любую советскую песню, которая с чьей-то лёгкой руки стала строевой, и перевести на немецкий язык, то её тоже можно легко принять за какой-нибудь "вражеский" марш.

Может быть, и вправду немецким военным лётчикам нравилась эта песня в приложении к военной тематике времён Второй мировой войны, но речь шла об аутентичной версии. У французов эта песня про сидр, а у немцев про пиво:

"Мы вместе пьём, вкатывайте бочку. Мы вместе пьём, не поодиночке. Затем мы работать будем семь дней подряд. Затем мы работать будем, давай, за дело берись!"

Возможно, пивная тема и несильно подходит для исполнения подростками, но в целом — духоподъёмная песня, призывающая гармонизировать самозабвенный труд и насыщенный отдых.

А был ли мальчик?

На беду учительницы, шестиклассник опубликовал своё предложение в школьном чате соцсети "ВКонтакте", и переписка стала достоянием администрации общеобразовательного учреждения. Началась традиционная номенклатурная суета в поисках решения — как реагировать, тем более этим "событием" заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних при УМВД по Ярославской области. Классный руководитель школьника Мария Острась поделилась своими впечатлениями:

"Когда завуч сообщила мне о звонке ПДН в школу, я тут же провела работу с мамой ребёнка, который скинул эту музыку в школьный чат. Родители были взволнованны и не хотели, чтобы дело принимало такой серьёзный оборот. На следующий день я пошла к директору, чтобы проконсультироваться, как действовать дальше. И тут выяснилось, что никакого звонка из комиссии в школу не было. И это, похоже, тоже была злая шутка, только уже со стороны администрации школы".

Появилась информация, что учительница музыки и ещё несколько её коллег, занятые в подготовке смотра строя и песни, собрались увольняться из школы. Психоделического драматизма добавила в историю и директор общеобразовательного учреждения Екатерина Евстратова, сообщившая с уверенностью Анубиса:

"Что за очередная утка? Откуда вам это известно? Мне неизвестно о конфликте из-за смотра строя и песни. Я не в курсе, что он был!"

Ответ на вечный вопрос "А был ли мальчик?" так и остался подвешенным на доске почёта совершивших военно-патриотическое аутодафе.

Реинкарнация ритуалов

Возможно, в советское время кому-то и были по душе военизированные мероприятия с выносом флагов и перемещением строем, хотя когда это делали гражданские люди, выглядело это довольно нелепо. Но была необходимость, повязав пионерский галстук или надев комсомольский значок, соответствовать установленным идеологически выверенным ритуалам. Как, впрочем, и сейчас без темы войны никуда не деться.

В XXI веке, когда большинство стран мира занимается развитием гуманитарной, правовой, экологической и социальной сфер, в России по-прежнему предлагают ходить строем и готовиться к войне.

В новостях на федеральных телеканалах рассказывают не о чём-то мирном и интересном в плане обмена опыта по гармонизации жизни, не об успехах в развитии инженерной мысли в приложении к решению бытовых проблем и улучшению образовательных трендов, а о новых вооружениях. Видимо, кто-то всерьёз полагает, что россиян, которые хотят наконец пожить по-человечески после десятилетий строительства коммунизма с хождением строем, волнуют исключительно:

смертоносные ракеты;

количество боевых кораблей;

с кем ещё из зарубежных стран разругались власти;

когда уже во всех городах России будут проходить военные парады.

Скованные одной песней

С учётом погружения страны по самые брови в военно-патриотические тренды школьникам стоило бы расширить свои познания в выборе идеологически выдержанного репертуара для смотров строя и песни. Ну раз времена "скованных одной цепью" активно возвращаются.

Как вариант иноземной песни, которую сочли допустимой даже советские цензоры, можно было бы рассмотреть знаменитую "Розамунду", написанную в 1927 году чешским композитором Яромиром Вейводой, но опять же считающуюся немецкой.

Эту песню самозабвенно исполнял герой фильма Михаила Козакова "Покровские ворота" фронтовик (это сейчас очень важно) Савва Игнатьевич (Виктор Борцов). Немецкий текст можно назвать в некотором роде пацифистским, что даёт композиции некий либеральный оттенок. В песне автор мечтает вернуться к ношению галстуков и свиданиям с девушками без необходимости брать увольнительные у командиров.

Для подростков, которые не сильно жаждут проникаться современными идеологическими заморочками, но при этом не желают вступать в открытый конфликт с номенклатурной инквизицией, идеальным выбором для смотра строя и песни стала бы композиция из жизнеутверждающего фильма Леонида Быкова по сценарию Бориса Васильева и Кирилла Рапопорта "Аты-баты, шли солдаты":

Аты-баты, шли солдаты, Аты-баты на войну. Эх, нам бы кралю, нам бы кралю, Нам бы кралю хоть одну!

Можно было бы, конечно, вспомнить и про "По долинам и по взгорьям", но с учётом нынешних репрессивных тенденций её могут посчитать экстремистской, восхваляющей свержение существующего режима вооружённым путём.

С другой стороны, власти могли бы уже и выпустить перечень разрешённых песен, книг, фильмов, слов и мыслей, чтобы учителя не нервничали, да и родители весёлых подростков нервы бы себе не трепали. Так быстрее произойдёт адаптация и всего общества к современной строевой идеологической парадигме, сформулированной героем романа Вениамина Каверина "Два капитана" Гаером Кулием:

"Палочки должны быть попендикулярны!"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.