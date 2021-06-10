Почему так важно выбирать профессию с учётом своего психотипа

Кем могли бы стать в реальной жизни персонажи любимого детского мультика "Винни-Пух и все-все-все" с учётом своих психологических особенностей.

На эту тему в эфире программы "Известное кино глазами психолога" порассуждала психолог Светлана Шарко, определившая

Винни Пуха — как сангвиника,

ослика Иа — как меланхолика,

Кролика — как микс холерика и сангвиника,

бесшабашного Тигру — как холерика.

Читайте начало интервью:

Кто ты в жизни: Винни-Пух, Иа или Пятачок?

— Все персонажи мультфильма не могут преуспеть там, где придется насиловать свою природу.

Меланхолика Иа довольно трудно представить каким-то менеджером по продажам, где много общения, где нужно что-то делать. Он будет неэффективен.

Возможно, ему нужна профессия, в которой он сможет своей природой, медленным темпераментом быть приятен людям.

На самом деле с меланхоликом может быть очень приятно.

А вот для холерика Кролика продажи — то, что доктор прописал.

Он будет гармоничен, говоря:

"моя морковка самая лучшая, берите ее, это самая оранжевая морковка, каротина там столько, что глаза просто будут 200% работать".

Кролик морковку продаст. И вы бы тоже купили морковку у такого Кролика, правда? Он бы повел вас на огород, он бы рассказал, какие инструменты нужны, как классно его лопаты капают.

Там, где нет насилия над складом характера, где мы не говорим себе "надень маску", там мы будем эффективны.

Меланхолику трудно быть в большом коллективе, все время быть на драйве, где дедлайны, где нужно делать что-то, где уже все должно быть вчера. Для него это просто невозможно.

Холерик нормально встроится там, где есть движуха, он будет с удовольствием общаться.

Сангвиник в принципе всеядный. Ему нужны профессиональные компетенции. И тогда он сможет устроиться где угодно, найти свою нишу.

Тут главное — не насиловать себя. Ваша природа — это нормально, как и то, что мы опираемся на свои чувства, на то, как они выражаются, как мы можем видеть мир.

К чему я говорю? Какой бы типаж ни был — это не приговор, каждый может найти "нишу удовольствия" и стать успешным в профессии.

Мы просто не позволяем порою себе такой поиск. Нам кажется, что нужно встроиться вот сюда. Это к хорошему не приводит.

Психотип и семья

— Касаемо семейных отношений — с кем проще строить долгий прочный союз? Или это тоже все очень относительно?

— Конечно, относительно.

Например, может ужиться холерик с меланхоликом, если оба умеют быть в близости. Тогда там все уравновесится — и темперамент в том числе.

И не всем хорошо с Винни-Пухом может быть. Хотя, конечно, Винни-Пух кажется из всей компании максимально теплым.

Заметьте, если мы смотрим на мультик — они все дружат. Но у каждого из них свой домик. Они собираются в праздники. И им хорошо. Это лишний раз доказывает, что между разными психотипами могут быть прекрасные долгие отношения.

— Чему учит этот мультфильм? У него есть какой-то глубокий смысл?

— Для меня этот мультик про то, что надо принимать в себе все эти части: в каждом человеке есть и Винни, и Иа, и другие персонажи. есть и Пятачок в какой-то момент, если про глубокий смысл для меня как для психолога.

Ты можешь быть в какой-то момент дрожащим под кроваткой розовым хвостиком, а в другой — совершенно безумно прыгающим Тигрой.

А ещё про то, что мы забыли ходить в волшебный лес. Мы разучились, как в американской версии мультика, вместе сидеть под деревом и смотреть на мир.

Принимать себя целиком — это жизненно необходимо. Это прямо вот задача №1. В нас очень много вины, стыда, различного рода претензий к себе. И это разрушает жизнь.

Невозможно изменить какие-то вещи. Я, например, не могу участвовать в дискуссиях, где нужно быть таким, как Иван Ургант, быстро реагировать, выдавать шутки. Нет. Я пробовала. Но я как будто теряю себя там.

А надо принимать и любить себя таким, какой ты есть. И принятие не означает того, что мы покрываем свои мерзкие поступки. Это не про это. Не про "мне все можно". Нет. Это немножечко другое. Когда мы видим свою природу, когда мы понимаем, как можно проявить себя, не стараемся притянуть за уши на себя маску другого человека, тогда у нас хорошие контакты с собой и с миром получаются.

Как у героев мультика про медвежонка Винни.