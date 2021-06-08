Кто ты в жизни: Винни-Пух, Иа или Пятачок?

Очередной выпуск программы "Известные сказки глазами психолога" был посвящен детскому мультфильму "Винни-Пух и все-все-все".

Медвежонок Винни, ослик Иа и поросёнок Пятачок — яркие, интересные и абсолютно разные психологические типажи. Характеристику им дала психолог Светлана Шарко.

— Винни-Пух - это ярко выраженный сангвиник. Он такой парень, который может и порадоваться, и погрустить, несколько приторможенный и любит вкусно покушать.

Он живет в согласии со своим внутренним миром, одновременно может контактировать и дружить, присутствовать в жизни других людей.

— Но при этом может и ружье достать, если надо…

— Да. Винни-Пух всегда двигается к цели. Может придумать неожиданную комбинацию для этого. Все же помнят шарик, на котором он взлетел к пчелам.

Он немножко недотепа, но это тоже мило. Сангвиник в общении — это максимально приятный человек. Потому что с ним как бы все о'кей, и тем, кто рядом, — тоже становится о'кей. Быть Винни-Пухом — это значит жить в контакте с людьми. Поэтому он и в мультике окружен чудесными друзьями.

Пятачок во всех смыслах — приятный персонаж.

Кролик, кстати, тоже сангвиник. Но очень деятельный сангвиник. Он отличается по характеру от медвежонка. Что-то в нем есть одновременно от холерика. И чаще эти качества в нём берут верх.

Чистых психотипов, прямо проявленных, довольно мало в жизни.

Кролик, с одной стороны, индивидуалист вроде бы, у него много различных проектов, в которые он вовлекает всех вокруг. При этом авантюризма, присущего Винни-Пуху, в нём нет.

Но, с другой стороны, он не такой безумный, как Тигра. Вот уж кто в этой компании холерик чистой воды.

— А ослик Иа, который постоянно в депрессиях? Ему комфортно в своем состоянии?

— Уж каких ему только ярлыков не навешивали: и что он вечная жертва, и что он в депрессии, и что он меланхолик.

Всё это, конечно, справедливо. И мы тогда можем говорить о том, что среди нас есть люди, у которых депрессивный склад характера. И это тоже правда.

Конечно, ослик Иа — это такое абсолютное проявление меланхолично-депрессивного. Но при этом он добрый, он не доставляет проблем. Он как бы страдает сам по себе. Он максимально безопасный.

Как живётся ослику ИА

— Я так понимаю, что такой тип личности имеет какую-то вторичную выгоду от своей депрессии. Правильно? Им удобно в своей депрессии, они таким образом привлекают к себе дополнительное внимание, получая дивиденды?

— Нет. Депрессия — это заболевание. И если у тебя депрессия, там не про вторичные выгоды. Ты просто внутренне умираешь. Это очень тяжело.

А у нашего чудесного ослика Иа просто мазохистский склад. Вот это как раз про вторичные выгоды.

"Мне так плохо. Обратите на меня внимание".

Мазохист — это когда человек, как и наш ослик Иа, ценит себя не за то, что у него классно, а за ту дозу страданий, которую он может принести. И, конечно, мазохисту уже нужен в пару:

садист, который будет ему причинять проблемы,

тот, кто будет одновременно его спасать.

— То есть в паре комфортно садисту и мазохисту? И спасать или разлучать их не надо?

— Да, им комфортно. Спасать точно не надо. Если кто-то из них устал, тогда они обращаются за помощью, тогда, конечно, там помочь можно, вполне реально помочь, как и человеку в депрессии.

Ослику в мультике на самом деле терапия показана. Его регулярно поддерживают друзья. В общем, у них там все хорошо. Но тем не менее меланхолику помощь не нужна, это просто особый тип темперамента: он другой, он медленный, он больше внутрь ориентирован, чем на внешнее. Это нормально.

— А депрессия вообще заразна? Она может на эмоциональном уровне передаваться человеку, который в близком контакте с больным депрессией?

— Может, да. Не в плане того, что депрессивный нас хочет заразить. Просто мир депрессии — это мир сумрака. Человек как овощ, у него внутри очень много напряжения. И быть рядом трудно. Очень легко втянуться в эту беспросветность.

Важно понимать, как это бывает, не обесценивать их чувства депрессивные и одновременно уметь поддерживать себя. Я, например, психолог, я не могу прописывать препараты, но я работаю в паре с врачом-психиатром, когда ощущаю, что человеку нужна медикаментозная поддержка, мы работаем вместе. В некоторых случаях обязательно должны быть препараты.