Методы расследования The Insider грозят Доброхотову 4 годами лишения свободы

Фактического главного редактора The Insider — одного из голосов антироссийкой пропаганды — Романа Доброхотова могут привлечь по уголовной статье за собственное публичное признание.

В стриме СМИ-иноагента "Голос Америки" он рассказал о внутренних правилах издания по работе с личными данными и "пробивами" в рамках журналистских расследований. В соответствии с Российским законодательством сбор и распространение личной информации о человеке без его согласия является уголовным преступлением.

Телеграм каналы обратили внимание на слова главреда издания в сюжете "Редакции" на платформе YouTube об использовании сервисов для "пробива". По мнению авторов, публичное заявление такого рода может быть основанием для возбуждения уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (Статья 137 УК РФ).

В репортаже Алексея Пивоварова Роман Доброхотов, рассказывая о методах расследования сообщил об использовании специальных "базы":

"…когда мы пробиваем всех этих людей, мы смотрим, естественно, всех их родственников, они всплывают в базах".

Скорее всего, речь идет об использовании ботов в мессенджере Telegram или аналогичных инструментов. Автоматизированные сервисы, которые позволяют найти данные об иске субъекте, например, по номеру телефону, ИНН, регистрационным знакам автомобиля или даже адресу электронной почты. База наполняется из множества источников, как из открытых — например парсинг сервисов бесплатных объявлений такое как Авито или путем подключения к сервисам проверки контрагентов вроде "Контр.Фокус". Однако большая часть данных собирается из "утечек" различных государственных и коммерческих структур. Таким образом, пользователю "баз" предоставляется незаконный доступ к личной информации, которая защищена законом, вроде имен совместно проживающих родственников или номера их паспортов.

Однако, отслеживать использовании такой информации на данный момент затруднительно, преподаватель Moscow Digital School Вадим Перевалов в интервью "Коммерсантъ" заявил:

"Органам сложно выявить факт использования бота конкретным человеком, установить его личность, а потом собрать формальные доказательства нарушения с его стороны, если только речь не идет о проверке уже изъятого мобильного телефона".

Другое дело, если злоумышленник сам в этом признается, да еще и публично.

Важно понимать, что в соответствии с 137 статей Уголовного Кодекса РФ запрещено собирать или распространять сведения о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространять эти сведения в средствах массовой информации. Ответственность за это предусмотрена вплоть до 2ух лет лишения свободы. Однако в случае с Романом, если такие данные он использовал в расследовании The Insider, то как публичный "распространитель" с использованием служебного положения может быть осужден в плоть до 4-х лет лишения свободы.

Напомним, что основатель Insider и политический активист — Роман Доброхотов получил известность благодаря нескольким скандальным расследованиям якобы связанных с деанонимизаций сотрудников силовых структур и деятельности специальных служб. Все они имеют общую черту — направленность на дестабилизацию политической обстановки в России. В частности, выходили сюжеты про "хакерские атаки" российских спецслужб, разоблачение "ГРУшников" и другие, которые быстро перепечатывались в "либеральных" СМИ. Однако, позже все они были признаны фейками, так как основывались на ложных данных.

Так именно The Insaider запустил вброс о причастности России к авиакатастрофе Боинга-777 рейс МН17. Материалы, на которых основывалось "расследование" были признаны подделкой как российскими, так и западными специалистами. Публичная деятельность Доброхотова всегда имела ярко выраженную антироссийскую и антигосудраственную направленность, а финансирование его медийных проектов происходит за счет западных грантов. Например, за расследование по якобы "разоблачению" подозреваемых по делу Скрипаля Доброхотов в 2019г. получил 10 000 евро от Чешского Фонда инвестирования в развитие СМИ (Media Development Investment Fund) (признана нежелательной организацией на территории РФ) через прокладку — премию European Press Prize, учрежденную данным фондом.

The Insider, как и множество других оппозиционных СМИ зарегистрировано в Риге, а Доброхотов является председателем правления. Иностранная регистрация позволяет СМИ существовать за счет западных грантов (если редакционная политика издания устраивает заказчика) и при этом не получить позорное клеймо иноагента.

Однако главным источником финансирования является их британский партнер "Bellingcat" выступающий в роли посредника в передачи средств от "Фонда Сороса" и Atlantic Council (обе организации признаны нежелательными на территории РФ). Сами же Фонды финансируются за счет бюджетов стран НАТО, которые предпочитают не действовать в открытую, а ведут подрывную деятельность, в отношении России финансируя таких журналистов как Роман Доброхотов.

Таким образом, Роман Доброхотов, обслуживая западных грантодателей, тиражируя псевдорасследования не счел необходимым соблюдать российское законодательство в области защиты личной и семейной тайны, о чем случайно рассказал в эфире Ютуб. Такая методика "расследований" на территории России может обернуться максимальным наказанием до 4-х лет лишения свободы.