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Автор Любовь Степушова

Реестровое казачество и Союз казаков - не две стороны одной медали

Общество

Казачество в России стало возрождаться в 1991 году после того, как был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", в том числе казаков.

Реестровое казачество и Союз казаков - не две стороны одной медали

Однако созданные по территориальному принципу казачьи войска на Кубани были через пять лет расформированы. На их месте возникло так называемое "реестровое казачество", то есть оплачиваемое из бюджета, в ряды которого принимают всех желающих.

А есть у нас ещё и Союз казаков. Общественная организация, в которую входят люди, объединённые общими корнями, помнящие традиции и историю.

И нет между этими двумя "ветвями" современного казачества согласия. Почему?

Не потому ли, что одни — люди государевы, а другие — вольные, готовые служить стране "на добровольных началах"?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказали верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

Читайте начало интервью:

Откуда в современной России так много казаков?

Современные казаки: кто они на самом деле

— У нас есть госпрограмма "Казачество Кубани", в рамках которой на достижение пяти целевых показателей: содействие в культурном, физическом, патриотическом воспитании молодежи, сохранении и развитии самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества выделяется по миллиарду в год…

Павел Задорожный: Казак — не только служба, казак — повседневная жизнь на земле, она обычная. 

Не надо денег вообще давать казаку, потому что казак должен сам себе заработать. Раньше не только зарабатывали сами себе, но и держали коня, держали полностью снаряжение и свое вооружение. Шашка, карабин были в каждой семье. И по всполоху через два часа уже стояли полки.

Мы — Союз казаков — говорили, что необходимо создавать станицы вдоль границы, охраняли. И без всяких денег.

  • Реестр только на этом и держится, что вот дадут подачку. Мы — Союз казаков — наоборот.

Легко ли стать казаком

— Кстати, а казаком сейчас можно стать по желанию? Вот я пришла, говорю: "Я казак". Или нет?

Александр Мартынов: Я честно вам скажу, сегодня легко стать Наполеоном, Адольфом Гитлером, да хоть Рапой Римским. Объявил себя — и порядок.

С казаками не так.

присяга казаков
 

Всегда в практике был такой институт "Верстание в казаки", это в Российской империи. Что значит "верстание в казаки"? Первое — смотрели на человека. Потом он принимал присягу в храме. Государству, отечеству.

  • И никогда это не делалось так массово, как с изобретением Реестра.

Я вам приведу простой пример. Шла реформа МВД, уволили очень многих. Куда? В казаки. Массово казаки. "Вот пополним сейчас казаков".

У нас же очень много малых народов: якуты, буряты, эвенки. Будет очередная реформа армии или МВД — всех запишите якутами. И посмотрите, какой скандал будет. И только с казаками можно это делать, понимаете. Мы это не приемлем. Как можно массу людей — в казаки? Люди не знают традиций, им плевать на обычаи…

— То есть Реестр, я так понимаю, это ЧОПы и так далее, всё, что оплачивается государством?

Александр Мартынов: Да. Охрана, стоянки и прочее. Ряженые в кубанках.

Павел Задорожный: Им униформу утвердили одну общую — пиджаки, галстуки, ни мундиров, ничего.

Самая главная опасность тут в чем? Вот уберите сейчас деньги на охрану общественного порядка, и завтра эти казаки охранять этот общественный порядок не будут.

— Неужели Союзу казаков не хочется как-то коммуницировать с властью?

Александр Мартынов: Хотелось бы, чтобы действительно правительство обратило на нас внимание. Чтоб люди, продвигающие идеи казачества на государственном уровне, вникли в основы и перестали генерировать ложные идеи.

Мы, казаки, всегда были покорны воле бога. И поэтому мы всегда были на вершине русского самосознания. Поэтому мы всегда говорим: "Казаки были, есть и будут всегда".

И рано или поздно российское правительство поймёт, что недооценивает роль казаков в становлении российской государственности, воспитании патриотизма, налаживании отношений с народами Северного Кавказа, возрождении Малороссии.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы казачество павел задорожный александр мартынов
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