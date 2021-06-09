Реестровое казачество и Союз казаков - не две стороны одной медали

Казачество в России стало возрождаться в 1991 году после того, как был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", в том числе казаков.

Однако созданные по территориальному принципу казачьи войска на Кубани были через пять лет расформированы. На их месте возникло так называемое "реестровое казачество", то есть оплачиваемое из бюджета, в ряды которого принимают всех желающих.

А есть у нас ещё и Союз казаков. Общественная организация, в которую входят люди, объединённые общими корнями, помнящие традиции и историю.

И нет между этими двумя "ветвями" современного казачества согласия. Почему?

Не потому ли, что одни — люди государевы, а другие — вольные, готовые служить стране "на добровольных началах"?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Любови Степушовой рассказали верховный атаман Союза казаков России Павел Задорожный и первый верховный атаман Союза казаков России Александр Мартынов.

Читайте начало интервью:

Откуда в современной России так много казаков?

Современные казаки: кто они на самом деле

— У нас есть госпрограмма "Казачество Кубани", в рамках которой на достижение пяти целевых показателей: содействие в культурном, физическом, патриотическом воспитании молодежи, сохранении и развитии самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества выделяется по миллиарду в год…

Павел Задорожный: Казак — не только служба, казак — повседневная жизнь на земле, она обычная.

Не надо денег вообще давать казаку, потому что казак должен сам себе заработать. Раньше не только зарабатывали сами себе, но и держали коня, держали полностью снаряжение и свое вооружение. Шашка, карабин были в каждой семье. И по всполоху через два часа уже стояли полки.

Мы — Союз казаков — говорили, что необходимо создавать станицы вдоль границы, охраняли. И без всяких денег.

Реестр только на этом и держится, что вот дадут подачку. Мы — Союз казаков — наоборот.

Легко ли стать казаком

— Кстати, а казаком сейчас можно стать по желанию? Вот я пришла, говорю: "Я казак". Или нет?

Александр Мартынов: Я честно вам скажу, сегодня легко стать Наполеоном, Адольфом Гитлером, да хоть Рапой Римским. Объявил себя — и порядок.

С казаками не так.

Всегда в практике был такой институт "Верстание в казаки", это в Российской империи. Что значит "верстание в казаки"? Первое — смотрели на человека. Потом он принимал присягу в храме. Государству, отечеству.

И никогда это не делалось так массово, как с изобретением Реестра.

Я вам приведу простой пример. Шла реформа МВД, уволили очень многих. Куда? В казаки. Массово казаки. "Вот пополним сейчас казаков".

У нас же очень много малых народов: якуты, буряты, эвенки. Будет очередная реформа армии или МВД — всех запишите якутами. И посмотрите, какой скандал будет. И только с казаками можно это делать, понимаете. Мы это не приемлем. Как можно массу людей — в казаки? Люди не знают традиций, им плевать на обычаи…

— То есть Реестр, я так понимаю, это ЧОПы и так далее, всё, что оплачивается государством?

Александр Мартынов: Да. Охрана, стоянки и прочее. Ряженые в кубанках.

Павел Задорожный: Им униформу утвердили одну общую — пиджаки, галстуки, ни мундиров, ничего.

Самая главная опасность тут в чем? Вот уберите сейчас деньги на охрану общественного порядка, и завтра эти казаки охранять этот общественный порядок не будут.

— Неужели Союзу казаков не хочется как-то коммуницировать с властью?

Александр Мартынов: Хотелось бы, чтобы действительно правительство обратило на нас внимание. Чтоб люди, продвигающие идеи казачества на государственном уровне, вникли в основы и перестали генерировать ложные идеи.

Мы, казаки, всегда были покорны воле бога. И поэтому мы всегда были на вершине русского самосознания. Поэтому мы всегда говорим: "Казаки были, есть и будут всегда".

И рано или поздно российское правительство поймёт, что недооценивает роль казаков в становлении российской государственности, воспитании патриотизма, налаживании отношений с народами Северного Кавказа, возрождении Малороссии.