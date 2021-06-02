5 сентября 2011 года на пороге берлинской Красной ратуши появился высокий и атлетически сложенный подросток с застенчивой улыбкой. Рассказанное им повергло в шок видавших виды полицейских и прожжённых репортеров, но спустя время парню едва не дали реальный срок. Эта история штучная, вот только ее реализация — типичная штамповка.
Юноша с трудом изъяснялся на немецком, но отлично говорил по-английски: "я один-одинешенек на всем белом свете". Голубоглазый длинноволосый блондин назвался Рэем (Ray), сказал, что родился 20 июня 1994 года. Мать по имени Дорин (Doreen), по его словам, погибла в автокатастрофе, когда ему было 12 лет, и на протяжении пяти лет он вместе с отцом скитался по лесам Германии, пока в августе 2011 года не похоронил его. По этой причине журналисты окрестили его "лесным мальчиком — или человеком — Реем".
Было и еще одно прозвище — "Берлинский Каспар Хаузер" (Kaspar Hauser von Berlin), что отсылало к истории "загадочного найденыша" XIX века.
26 мая 1828 года на рыночной площади Нюрнберга неизвестно откуда появился одетый в крестьянское платье подросток лет примерно 16-ти, который почти не умел говорить и не имел представления о самых примитивных вещах, но мог написать свое имя. По прошествии года Каспара нашли лежащим с пробитой головой. Преступника так и не нашли. Юношу поместили в доме под охраной. Позднее он переехал в Ансбах, где занимался в канцелярии апелляционного суда.
14 декабря 1833 года незнакомец заманил Каспара в дворцовый сад, обещая открыть ему тайну его происхождения, и ножом нанес ему смертельную рану, от которой Хаузер умер через три дня.
История, которую рассказал полицейским Рэй, была удивительной. "Лесной мальчик" утверждал, что до того, как поселился в лесу, "скитался по многим городам и странам" вместе с отцом Райаном (Ryan). Единственным свидетельством существования его матери было ожерелье с буквой "D". Труп отца, по уверению Рэя, он схоронил в лесу. Перед своей смертью отец посоветовал ему "всегда идти на север", в направлении Берлина. Однако тело Райана не нашли ни на чешской стороне Рудных гор, ни в Австрии.
В резиденции бургомистра немецкой столицы, где Рэй впервые появился, заподозрили неладное: глядя на чистый костюм и ухоженный вид, с трудом верилось, что парень прожил среди дикой природы в течение долгих лет.
Весь скарб якобы лесного скитальца состоял из двухместной палатки марки Freetime, спального мешка бренда Outwell и дорожного рюкзака. У него было три шрама на лбу и три шрама поменьше на подбородке и правой руке. Легкость, с которой он управлялся с различными гаджетами, как ноутбуки и сотовые телефоны, не создавала впечатления, что он прожил долгую жизнь вдали от цивилизации.
Пресс-служба полиции рассказывала журналистам, что парень отмахивается, когда заходит речь о том, чтобы разузнать, кто он и откуда родом: "меня, мол, уже давно никто не знает". Сравнение его ДНК с ДНК пропавших без вести людей через Интерпол не дало никаких результатов. Правда, первоначально разослать его фотографии берлинские сыщики по какой-то причине не решались.
Может быть, по причине того, что история Рэя напоминала другие случаи. Двух своих детей некий француз десять лет скрывал в Пиренеях. За три года до появления "лесного юноши" незадачливому отцу дали условный срок. В 2007 году около Кобленца подобрали 43-летнего американца, который после расставания со своей девушкой четыре года блуждал по диким местам.
Устав от неопределенности, в первых числах июня 2012 года снимки "Маугли" полиция ФРГ передала в СМИ. Бывшая девушка опознала на них Робина ван Хелсума (Robin van Helsum) из нидерландского города Хенгело (Hengelo). И тот признался, что в действительности он никакой не Рэй, а родился 22 апреля 1992 года, то есть он старше, чем заявлял на первых допросах. Мать действительно звали Дорин, но после развода с отцом Робина она перебралась вместе с ним и его старшим братом в Португалию.
Позднее отцу удалось выиграть суд и взять сыновей под свою опеку. На родине ребята изучали средства массовой коммуникации. У Робина с учебой что-то не заладилось, и аттестат зрелости он не получил. Опуская подробности его путешествий и передвижений, скажем, что 21-летнего обманщика приговорили к 150 часам общественных работ.
История голландского найденыша не представляла бы собой абсолютно никакого — кроме чисто обывательского — интереса, если бы не одно обстоятельство, на которое обратили внимание знавшие Робина ван Хелсума юноши и девушки. Жившие с ним по соседству признавались: Робина вдохновляли фильмы Zeitgeist Movement.
Именно так переводится это словосочетание. Эдакий "тянитолкай", слепленный из двух языков — немецкого и английского. Вдумчивый читатель найдет огромное количество информации по этой теме на практически любом доступном ему языке.
В странах, где большинство говорит по-немецки, о данном движении пока меньше публикаций и информации, нежели в англосаксонском мире и в бывших советских республиках. Может, и по этой причине в голландском врале не распознали отрыжку глобализма. Проще сказать, некой разновидности секты. Мозги запудривать могут разнообразными способами.
The Zeitgeist Movement объединяет верящих в стабильное будущее людей, которые поклоняются не какой-либо религии или идеологии, "а научному методу, почитаемому как спасительному, который может развить систему равенства, которая процветает благодаря сотрудничеству и равновесию между технологическим процессом и природой".
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