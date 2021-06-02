Сектанты превращают детей в Маугли

5 сентября 2011 года на пороге берлинской Красной ратуши появился высокий и атлетически сложенный подросток с застенчивой улыбкой. Рассказанное им повергло в шок видавших виды полицейских и прожжённых репортеров, но спустя время парню едва не дали реальный срок. Эта история штучная, вот только ее реализация — типичная штамповка.

Юноша с трудом изъяснялся на немецком, но отлично говорил по-английски: "я один-одинешенек на всем белом свете". Голубоглазый длинноволосый блондин назвался Рэем (Ray), сказал, что родился 20 июня 1994 года. Мать по имени Дорин (Doreen), по его словам, погибла в автокатастрофе, когда ему было 12 лет, и на протяжении пяти лет он вместе с отцом скитался по лесам Германии, пока в августе 2011 года не похоронил его. По этой причине журналисты окрестили его "лесным мальчиком — или человеком — Реем".

История Маугли из Германии эпохи романтизма

Было и еще одно прозвище — "Берлинский Каспар Хаузер" (Kaspar Hauser von Berlin), что отсылало к истории "загадочного найденыша" XIX века.

26 мая 1828 года на рыночной площади Нюрнберга неизвестно откуда появился одетый в крестьянское платье подросток лет примерно 16-ти, который почти не умел говорить и не имел представления о самых примитивных вещах, но мог написать свое имя. По прошествии года Каспара нашли лежащим с пробитой головой. Преступника так и не нашли. Юношу поместили в доме под охраной. Позднее он переехал в Ансбах, где занимался в канцелярии апелляционного суда.

14 декабря 1833 года незнакомец заманил Каспара в дворцовый сад, обещая открыть ему тайну его происхождения, и ножом нанес ему смертельную рану, от которой Хаузер умер через три дня.

Вопросов больше, чем ответов

История, которую рассказал полицейским Рэй, была удивительной. "Лесной мальчик" утверждал, что до того, как поселился в лесу, "скитался по многим городам и странам" вместе с отцом Райаном (Ryan). Единственным свидетельством существования его матери было ожерелье с буквой "D". Труп отца, по уверению Рэя, он схоронил в лесу. Перед своей смертью отец посоветовал ему "всегда идти на север", в направлении Берлина. Однако тело Райана не нашли ни на чешской стороне Рудных гор, ни в Австрии.

В резиденции бургомистра немецкой столицы, где Рэй впервые появился, заподозрили неладное: глядя на чистый костюм и ухоженный вид, с трудом верилось, что парень прожил среди дикой природы в течение долгих лет.

Весь скарб якобы лесного скитальца состоял из двухместной палатки марки Freetime, спального мешка бренда Outwell и дорожного рюкзака. У него было три шрама на лбу и три шрама поменьше на подбородке и правой руке. Легкость, с которой он управлялся с различными гаджетами, как ноутбуки и сотовые телефоны, не создавала впечатления, что он прожил долгую жизнь вдали от цивилизации.

Пресс-служба полиции рассказывала журналистам, что парень отмахивается, когда заходит речь о том, чтобы разузнать, кто он и откуда родом: "меня, мол, уже давно никто не знает". Сравнение его ДНК с ДНК пропавших без вести людей через Интерпол не дало никаких результатов. Правда, первоначально разослать его фотографии берлинские сыщики по какой-то причине не решались.

Может быть, по причине того, что история Рэя напоминала другие случаи. Двух своих детей некий француз десять лет скрывал в Пиренеях. За три года до появления "лесного юноши" незадачливому отцу дали условный срок. В 2007 году около Кобленца подобрали 43-летнего американца, который после расставания со своей девушкой четыре года блуждал по диким местам.

Тайное становится явным

Устав от неопределенности, в первых числах июня 2012 года снимки "Маугли" полиция ФРГ передала в СМИ. Бывшая девушка опознала на них Робина ван Хелсума (Robin van Helsum) из нидерландского города Хенгело (Hengelo). И тот признался, что в действительности он никакой не Рэй, а родился 22 апреля 1992 года, то есть он старше, чем заявлял на первых допросах. Мать действительно звали Дорин, но после развода с отцом Робина она перебралась вместе с ним и его старшим братом в Португалию.

Позднее отцу удалось выиграть суд и взять сыновей под свою опеку. На родине ребята изучали средства массовой коммуникации. У Робина с учебой что-то не заладилось, и аттестат зрелости он не получил. Опуская подробности его путешествий и передвижений, скажем, что 21-летнего обманщика приговорили к 150 часам общественных работ.

История голландского найденыша не представляла бы собой абсолютно никакого — кроме чисто обывательского — интереса, если бы не одно обстоятельство, на которое обратили внимание знавшие Робина ван Хелсума юноши и девушки. Жившие с ним по соседству признавались: Робина вдохновляли фильмы Zeitgeist Movement.

Движение "Дух времени"

Именно так переводится это словосочетание. Эдакий "тянитолкай", слепленный из двух языков — немецкого и английского. Вдумчивый читатель найдет огромное количество информации по этой теме на практически любом доступном ему языке.

В странах, где большинство говорит по-немецки, о данном движении пока меньше публикаций и информации, нежели в англосаксонском мире и в бывших советских республиках. Может, и по этой причине в голландском врале не распознали отрыжку глобализма. Проще сказать, некой разновидности секты. Мозги запудривать могут разнообразными способами.

The Zeitgeist Movement объединяет верящих в стабильное будущее людей, которые поклоняются не какой-либо религии или идеологии, "а научному методу, почитаемому как спасительному, который может развить систему равенства, которая процветает благодаря сотрудничеству и равновесию между технологическим процессом и природой".

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