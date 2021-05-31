Идеологические перформансы предпочли школьным туалетам

Военно-патриотические тренды задвинули на десятый план реальные нужды граждан и продолжают изумлять креативом.

Фестиваль-невидимка

Прокуратура Волгоградской области по результатам проверки, проведённой совместно с региональным УФСБ России, возбудила уголовное дело в отношении заместителя председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ ("служебный подлог").

Чиновник, погружённый по самые духовные скрепы в дела национальностей и казачества, заключил с подрядчиком госконтракт на проведение регионального фестиваля русской культуры. Подрядчик делегировал исполнение договора субподрядчику. В итоге прокуратура Волгоградской области сообщила о неудачной реализации схемы приобщения региона к русской культуре:

"Оплата государственного контракта произведена комитетом по делам национальностей и казачества Волгоградской области 24.12.2020 в сумме более 600 тыс. рублей. Однако надзорная проверка показала, что фактически 16.12.2020 мероприятие не проводилось, а в качестве якобы состоявшегося фестиваля заказчику были представлены видеоматериалы концерта, приуроченного ко Дню Конституции РФ".

Если в былые времена осваивали средства, предоставляя вполне презентабельные отчёты, то теперь, видимо, либо страх потерян, либо таланта не хватает. Собственно, и сумма-то не такая уж крупная, чтобы не только рисковать из-за неё, но и в принципе браться за дело. Хотя курочка по зёрнышку клюёт.

В нынешних военно-патриотических реалиях только лишь масштабность затеи и звучное её название гарантируют успех предприятия. Да и опыт крупных отечественных компаний, для которых объёмный и талантливо составленный отчёт значит куда больше, чем выполнение маркетинговых задач, мог бы свести к минимуму возможные риски.

Эксплуатация слова "победа", вероятно, принесла немало дивидендов номенклатурным затейникам. Если бы мероприятие назвали "Культура Победы", то могли бы и поднять ставки. Для фестиваля русской культуры 600 тысяч рублей как-то маловато и не державно.

На худой конец, чтобы так бездарно не палиться, могли бы замахнуться и на кино, бюджет которого может скрыть практически любые финансовые престидижитации. Об этом в своих воспоминаниях не раз косвенно признавались известные отечественные режиссёры.

Тут главное — суметь разглядеть схемы, которые по доброте душевной, сами того не желая, слили великие мастера. Провёл дорогостоящие кинопробы, не получилось, и списал затраты. Или не провёл и списал.

Упоминание же в СМИ грядущего кинематографического процесса всемерно способствует созданию имиджа чего-то грандиозного и затратного. Проект Константина Эрнста и Дмитрия Рогозина с фильмом, который собираются снять на МКС, постепенно создаёт ореол масштабности, как и в своё время ажиотаж с "Титаником" Джеймса Кэмерона.

Лояльные федеральному вещанию телезрители искренне поверили в грандиозность космического кинопроекта. Возможно, прокуратура и ФСБ России когда-нибудь и эту затею подвергнут проверке, но пока ощущение, созданное массмедиа, говорит о том, что сам процесс подготовки уже обосновал финансовые вложения.

Военно-патриотический Лувр

Отечественной номенклатуре полезно поучиться размаху у Министерства обороны России. Помимо медиагруппы "Звезда", Минобороны периодически рождает проекты, масштабность которых намекает на размер недюжинных финансовых затрат.

Сергей Шойгу

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу представил президенту Владимиру Путину макет Главного музея вооружённых сил. Здание, которое будет представлять собой комплекс сооружений в форме звезды, собираются построить в парке "Патриот". Заявленная площадь музея — 150 тысяч квадратных метров (в два раза больше Лувра). Сергей Шойгу не без гордости за страну признался:

"Это будет самый крупный музей".

Министр обороны рассказал президенту, что в звёздообразном музее планируется выставить более 740 тысяч экспонатов, а в каждом крыле здания будет организован "своего рода театр":

"Люди будут приходить сюда и говорить, как в театре: сегодня постановка будет такая. Не постановка, а показ исторических событий того времени. Это будет и Первая мировая война, и Куликовское сражение, и многие-многие".

Президенту идея пришлась по душе, и глава государства назвал новый проект министра обороны "живым музеем". Это всё-таки не безликий фестиваль русской культуры за 600 тысяч рублей. Это совсем иной уровень, который органично вписывается в современные военно-патриотические тренды. Мало кто осмелится открыто критиковать и, вероятно, скрупулёзно считать затраты.

Туалетная великодержавность

Примером опрометчивого креатива с точки зрения приобретения опыта в применении инструментов маркетинговых коммуникаций можно назвать идею производителя моющего средства Domestos. Отечественной номенклатуре определённо стоит воздерживаться от подобных схем, чтобы не привлекать внимание общественности негативным резонансом.

В марте 2021 года был объявлен конкурс на звание худшего российского школьного туалета. Domestos пообещал отремонтировать самые "убитые" уборные, которые окажутся победителями онлайн-голосования, и снабдить их годовым запасом моющего средства.

В итоге на сайте конкурса отметилось более ста российских школ. Подписи граждан, приславших фото, усилили впечатление от достижений туалетного хозяйства:

"За 50 лет ни разу не было капитального ремонта".

"Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет".

"Туалет в стиле фильма ужасов, дети стараются обходить стороной".

Организаторам туалетного конкурса из-за возникшего ажиотажа пришлось увеличить количество школ, которым компания подарит ремонт уборных. Представитель производителя Domestos Анастасия Кнорре призналась:

"Это, конечно, недостаточно для решения такой комплексной проблемы, и мы бы очень хотели отремонтировать все школы, которые участвовали в нашей акции. Однако одним нам это не по силам".

Судя по тому, что фотографии туалетов-победителей внезапно исчезли с сайта конкурса, на фестиваль худших отечественных школьных туалетов всё-таки обратили внимание смотрящие за Рунетом. Может быть, фотографии признали оскорбляющими всевозможные чувства, а то и вовсе экстремистскими, расшатывающими сливной бачок статично дрейфующей великодержавной "лодки".

Немудрено, что компания, организатор конкурса, столкнулась с проблемой, на которой сейчас в России не принято акцентировать внимание. Какие могут быть там ещё школьные туалеты на фоне реальной перспективы, наконец-то, возвести новый Главный музей вооружённых сил, да ещё и вдобавок "живой" — с театральными постановками? Тем более в такой тревожный исторический момент, когда НАТО своим геополитическим сфинктером старается всё сильнее сжать кольцо вокруг России.

Да и нет особого интереса в клозетной реновации, в которой нет ничего ни военного, ни патриотического. Ну не называть же проект "Туалеты Победы", чтобы попасть в тренды и обеспечить объёмное финансирование. Так что, в кустики, детишки, или во всесезонные удобства во дворе.

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