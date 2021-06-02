Яков Турбовской: ЕГЭ способен уничтожить наше государство

О том, к каким трагическим последствиям приводит внедрение системы ЕГЭ и почему важно сохранить великую русскую культуру, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты по образованию в городе Москве Яков Семенович Турбовской.

Бессмысленный ЕГЭ

— Яков Семенович, программа наша посвящена ужасам ЕГЭ. Был рассекречен доклад ЦРУ через полвека: русская и советская система образования позволила после страшной войны советскому народу выйти первыми в космос, создать ядерную бомбу. Система образования была очень хорошая в Советском Союзе. Это оценил даже противник №1. Были две супердержавы: СССР и США. Почему мы ушли от системы, которая так высоко ценилась в мире?

— Очень образованные люди, ученые пишут, что ЕГЭ стало страшным орудием, способным уничтожить наше государство.

ЕГЭ не просто экзамен, хороший или плохой, а средство, в результате которого наше образование и школа подвергаются жесткой опасности.

Больше всего меня в этом возмущает один момент. Огромная масса талантливых, умных людей, два профессорских состава МГУ две книги выпустили, я опубликовал кучу статей, в которых ссылался на мнения людей, целые города писали, что мы не хотим ЕГЭ. Но никто нас не послушался. ЕГЭ ввели. Руководствовались мотивами, которые им казались важны. Какие? Не будет коррупции, школа не будет необъективно ставить отметки, и каждый школьник, где бы он ни жил, получит возможность поступать в любой вуз, и вуз не сможет заниматься махинациями. Вот доводы защитников этого страшного убийственного средства.

— Защитники ЕГЭ говорят, что сейчас человек из провинции имеет те же шансы на поступление, что и москвичи, чего раньше был лишен.

— При советской власти существовала официальная квота для способных учеников, которых школы рекомендовали в московские вузы. Ничего в этом плане не изменилось. ЕГЭ ведь, оказывается, мало даже при наличии хороших баллов, надо еще быть состоятельным человеком, чтобы жить в Москве. Кроме того, мы из регионов высасываем талантливых детей.

Но главное не в этом. ЕГЭ — это экзамен, правда? На Совете Федерации много лет назад я задал заместителю министра, который присутствовал при этом, вопрос. "Скажите, — спросил я у него публично специально, — ЕГЭ выявляет патриотизм человека, его способность выразить свое мнение, доказательства использовать, проявить эрудицию, знания, культуру, ассоциативные связи?" — "Нет, — сказал он. — Ничего этого нет". Тогда зачем нам такой ЕГЭ? Экзамен — это проверка чего-то. А что проверяет ЕГЭ? Память, натасканность и больше ничего.

Они говорили, что не будет взяток. Репетиторство в миллион раз усилило взяточничество. Мало того, возникла целая промышленность, связанная с ЕГЭ:

шпаргалки, специально созданные;

книжки, специально созданные;

ответы, заранее написанные.

Идет элементарное натаскивание детей на сдачу экзамена.

Среди сторонников ЕГЭ были талантливые люди, которые пытались что-то изменить в его формальной казуистике. Если вы сравните сегодняшний ЕГЭ с тем, который был 10-15 лет тому назад, это несопоставимые вещи. Зачем мы тратили талант этих людей на эту ерунду?

Давайте вернемся к главному вопросу. Что такое мама и папа? Это назначенные люди или родные люди, родившие ребенка? Что такое школа? Это холодный дом, казарма или родной дом, в котором учатся наши дети? Мы же детей отдаем в школу. Я заканчивал эту школу. Хорошей она была или плохой, я с радостью ходил в школу. Проблема в том, чтобы мы понимали, для чего учим наших детей. Если мы говорим о любви к родине, откуда она возьмется, если нет любви к школе? Любовь к родине — это жизнь, которая формирует то или иное чувство. И если подготовка к ЕГЭ — это основа бытия школьного, то о какой любви мы можем говорить? ЕГЭ ничего общего не имеет с этим. Ребенок выступает в роли объекта, которому надо заучить это и больше ничего. Сегодня умные люди поняли, что незачем всех мучить: кто не хочет сдавать ЕГЭ, пусть не сдает, пусть идет в другие учебные учреждения.

Война и мир

Я хотел бы поговорить о будущем России. Что такое школа и образование сегодня? Я не политик, но слушаешь радио, этих политологов, якобы знающих политику, и не понимаешь: в жизни разбираются или нет эти люди, которые говорят, что "можем повторить". Что они могут повторить? Что они понимают в жизни? Они понимают, что такое война, несчастье?

Я помню у Ольги Берггольц фразу: "Никто не забыт, и ничто не забыто". И как она меня возмущала, когда я видел тысячи безногих бывших военных, стоящих и протягивающих руки за милостыней. То есть война — это ужас для всех.

Что они же хотят повторить? Когда же мы не поймем, что борьба человека с человеком ничего хорошего не даст.

Я убежден, что наш президент Владимир Владимирович не знает или ему не дают узнать, что собой представляет наша жизнь. Оказывается, мы развиваемся, на смену одним факторам приходят другие. Сегодня оружие — не та ценность, которой стоит посвящать жизнь народа. Сегодня борьба народа с народом ничего не дает. Мы, Россия, чем мы гордимся? Мы разве гордимся своим оружием? Мы же гордимся своей культурой, Толстым, Пушкиным, а не тем, что мы победили и продолжаем воевать. Но почему же мы в жизни не следуем культуре, которую создали наши великие люди? Ведь что означает толстовская фраза "Война и мир"? Война — это наша жизнь, а мир — это краткий перерыв между войнами. Вот что означает мысль Толстого.

— Яков Семенович, немного вас поправлю. Мiр раньше писали с точкой наверху, он мог обозначать еще и общину, то есть мир как совокупность людей.

— Я именно это и сказал. Дело не в том, что мы не воюем в это время, а это жизнь наша. И получается, что мы живем ради войны. Мысль Толстого другая: мир и война, где война — это несчастный случай, не очень краткий, а жизнь постоянная человеческая, основанная на любви, уважении к человеку.