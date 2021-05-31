Безграмотным россиянам не удаётся найти работу

Сервис по трудоустройству SuperJob провёл социологическое исследование в рамках которого оказалось, что около 50% работодателей считают достаточным основанием не принимать на работу соискателей, которые допускают ошибки при заполнении резюме и в переписке.

При этом данное требование с годами всё же стало несколько либеральнее. Поскольку ещё десять лет назад резюме с ошибками было недопустимым для 68% рекрутёров самых разных компаний.

Что касается нынешнего опроса, то 33% работодателей считают ошибки неприемлемыми в резюме соискателей на отдельные позиции. Например, связанные с бухгалтерской работой и, в целом, работой в финансовой сфере.

Также строго к неграмотности относятся в IT-компаниях. HR- и PR-специалисты, по мнению работодателей, тоже должны безупречно знать русский язык.

Такое же отношение к грамотности практикуется при найме бизнес-тренеров, редакторов, менеджеров высшего и среднего звена, специалистов в рекламной отрасли и инженеров.

Впрочем еще 39% респондентов указали, что не считают ошибки чем-то критичным и достаточным для того, чтобы более не рассматривать кандидата на ту или иную должность.

В целом, в социальных сетях уже много лет составляются списки самых типичных ошибок, которые люди совершают в личной и публичной переписке. Но лучше их здесь всё же не цитировать, потому что от некоторых из этих "перлов" могут начать кровоточить глаза.

В целом же, уровень грамотности населения в России, по мнению большинства, неуклонно падает.

Как минимум, об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией "Ромир" в марте этого года.

Так, по данным опроса,

71% респондентов однозначно ответили, что уровень грамотности людей за последние несколько лет существенно снизился;

11% отметили небольшой рост грамотности;

4% указали, что видят существенные улучшения в уровне грамотности населения страны.

Версий, почему у нас всё так плохо с русским языком, множество.

Кто-то обвиняет бесконечно реформируемую систему образования и ЕГЭ. Кто-то говорит о том, что с грамотностью всегда было плохо, просто сейчас все эти ошибки попали в социальные сети, то есть в публичное пространство. И потому кажется, что уровень грамотности понижается.

Так или иначе, но снижение требований к безошибочно заполненным резюме с 68 до 50% — это тревожный сигнал, который можно трактовать как процесс смирения всё большего количества работодателей с тем, что мало кто в стране владеет русским языком не то что на хорошем, но хотя бы на приемлемом уровне.

Государство и определённая часть российского общества уже давно обеспокоены

и уровнем грамотности населения,

и проблемой популяризации русского языка.

Поэтому, собственно, уже несколько лет в стране и ряде зарубежных государств проводится такая акция, как "Тотальный диктант". Но и в ней периодически не обходится без скандалов. Например, последний раз в качестве материала для диктанта был предложен отрывок из одного из текстов Дмитрия Глуховского, которого очень многие в России считают откровенным русофобом.

Вообще же, кажется, в стране есть определённая проблема с базовой грамотностью населения, которую хорошо бы решить.

Как минимум, потому, что грамотное владение родным языком — это не только про грамматику, орфографию и пунктуацию. Это про развитость мышления в целом,

про умение чётко и внятно мыслить и формулировать мысли,

про работу с информацией

и про адекватную передачу этой самой информации.

В общем-то, определённая правота у тех работодателей, которые отказываются рассматривать кандидатов для приёма на работу с ошибками в резюме, имеет место быть. Особенно если речь идёт про руководящие должности или про работу в коллективе.

Неграмотный человек с большим трудом сможет донести свои соображения или даже указания до окружающих. Директивы могут быть не поняты или поняты совершенно не так. И это скажется на всём рабочем процессе, который может быть непосредственно и не связан с русским языком.

Ну и напоследок небольшой анекдот. Как известно, русский язык "велик и могуч". Настолько, что на "великом" можно написать гениальное произведение, а на "могучей" его части — пересказать это произведение в трёх словах.

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