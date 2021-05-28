Сложно ли в этом году организовать летний отдых и что главное в воспитании детей, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации, руководитель разновозрастного отряда "Надежда” Москвы, кандидат педагогических наук Ефим Борисович Штейнберг.
— Ефим Борисович, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что все детские лагеря Подмосковья этим летом будут полными, но вы знаете про ограничение 75 % из-за ковида. Сейчас уже все лагеря заполнены?
— Ну, может быть, они и заполнены. Я не руководитель Московской области, я только знаю, что руководители Московской области делают все, чтобы принять детей. Но это сложно после ковидного года или даже полутора лет: нужно всю базу привести в полный порядок, воду и отопление наладить. Нужно привести в порядок территории детских лагерей, баз отдыха.
У Подмосковья огромная работа. Я вот готовлюсь вывезти свой летний лагерь в августе в Шатурский городской округ, и уже несколько раз выезжал на территорию лагеря, там работа большая. Руководство округа обещает к августу наладить всю структуру лагеря. Но успеют ли они к первой смене, это вопрос. Но во всяком случае стараются сделать все, чтобы детей принять.
— В августе? Не июль, не конец июня?
— Июнь-июль там лагерь. В частности, наш лагерь в июне-июле должен принять ребят от организаций всевозможных, а для нас удобен август, поскольку у нас непрерывный процесс. Мы на август набираем новых ребят к себе в разновозрастный отряд "Надежда", и с сентября, сразу после лета, начинаем с ними круглогодичную деятельность.
— А в прошлом году лагеря были закрыты полностью?
— В прошлом году, к сожалению, детей не принимали нигде, и это наложило определенный отпечаток на эту работу. Детей разобщили фактически, не дали собраться в сообщество, как это было всегда.
У ребят появилось очень много свободного времени. А подростки в этом возрасте не всегда пользуются своим временем нормально, как бы нам хотелось, чтобы они пользовались, для собственного развития.
Появилась возможность бесконтрольно сидеть в интернете, гулять по "Тик-Току", видеть, как им кажется, свободных молодых людей, которые накрашены, с кольцами, татуированные, в танцах всевозможных свободных. И те, с кем педагоги работали на притяжении позапрошлого года, вдруг почувствовали жизнь другую. И многие бесконтрольно ушли на улицу. А сейчас мы их собираем, начинаем с ними вновь действовать. Конечно, это очень трудно, но ничего, мы справимся.
Самое главное, чтобы педагоги и организаторы летнего отдыха ставили перед собой нормальные педагогические цели; чтобы люди, которые идут навстречу детям, знали, зачем они идут, что они могут дать детям и, самое главное, были подготовленными к этому.
— Ефим Борисович, расскажите о вашем разновозрастном лагере "Надежда".
— Это, собственно, не лагерь, а продолжение системы работы с детьми. Нам в этом году исполнилось 60 лет, разновозрастному отряду "Надежда". Каждый год зимой на неделю, летом на месяц мы вывозим ребят на природу, в условия лагерей (как определенный этап развития детей). Причем рассчитываем этот выезд как психолого-педагогический тренинг для ребят. Мы насыщаем жизнь ребят разнообразным содержанием, физической культурой, трудом, искусством. Приглашаем педагогов в лагерь, все педагоги — наши воспитанники в прошлом. Но они стали:
Они в свободное время безвозмездно выезжают с нами на месяц, и мы устраиваем такую программу для детей. Каждый день как самостоятельной лагерь, где ребенок проходит настоящую школу жизни в дискуссиях, спорах, спорте.
Дети приезжают из лагеря в Москву в сентябре, и родители узнать их не могут, потому что ребята настроены на полноценную, гражданскую, интересную, наполненную добрыми делами и помыслами жизнь.
— У вас неделю зимой, а летом, в августе?
— 21 день.
— Предпочитаете Шатуру в Подмосковье?
— Нет, мы первый раз мы поедем в Шатуру. Мы сами нашли. Найти сейчас лагерь свободный, куда можно вывезти 150-160 детей, очень трудно. Обычно лагеря приглашают большие коллективы на целый месяц либо набирают свободных ребят. Ну, и мы в этом году в свободном полете. Родители покупают путевку в лагерь, мы выезжаем.
— А путевки дорогие?
— Ну, путевки достаточно дорогие — больше 35-40 тысяч, это в наш дешёвый лагерь. Это мы нашли базу не такую дорогую, как везде. Обычно, вот я посмотрел в интернете, стоимость путевки 60-70 тысяч, причем не с таким содержанием, как наш, абсолютно. Им достаточно ввести в жизнь коллектива мотоциклы, велосипеды, компьютеры, лошадей, и все, цена повышается, ни о каком (я боюсь это слово сказать, чтобы не разозлить коллег) воспитании, влиянии на душу ребенка, на его сознание, знание ценностей, речи не идет. А родители платят за байдарки, лодки.
— У вас с какого возраста по какой?
— Мы приглашаем ребят с 11-12 лет, и они в отряде "Надежда" пребывают вплоть до окончания школы, а потом мечтают попасть педагогами в наш лагерь. Но мы берем не каждого, даже из тех, кто вырос у нас. Вы знаете, есть разный тип педагогов. Одни любят утвердить себя среди детей, покомандовать, показать себя, влюбить в себя ребенка. А есть люди, которые любят занимать, любят детей и заинтересованы наводить мостики между детьми, влюблять их друг в друга, помогать им осознать, что такое дружба, взаимопомощь. Вот такой тип педагогов мне больше по душе.
Мне хочется такими ребят формировать: открытыми к людям и желающими помочь окружающим.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".