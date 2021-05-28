Ефим Штейнберг: Как возродить систему правильного воспитания детей

Сложно ли в этом году организовать летний отдых и что главное в воспитании детей, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации, руководитель разновозрастного отряда "Надежда” Москвы, кандидат педагогических наук Ефим Борисович Штейнберг.

"Разброд и шатания"

— Ефим Борисович, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что все детские лагеря Подмосковья этим летом будут полными, но вы знаете про ограничение 75 % из-за ковида. Сейчас уже все лагеря заполнены?

— Ну, может быть, они и заполнены. Я не руководитель Московской области, я только знаю, что руководители Московской области делают все, чтобы принять детей. Но это сложно после ковидного года или даже полутора лет: нужно всю базу привести в полный порядок, воду и отопление наладить. Нужно привести в порядок территории детских лагерей, баз отдыха.

У Подмосковья огромная работа. Я вот готовлюсь вывезти свой летний лагерь в августе в Шатурский городской округ, и уже несколько раз выезжал на территорию лагеря, там работа большая. Руководство округа обещает к августу наладить всю структуру лагеря. Но успеют ли они к первой смене, это вопрос. Но во всяком случае стараются сделать все, чтобы детей принять.

— В августе? Не июль, не конец июня?

— Июнь-июль там лагерь. В частности, наш лагерь в июне-июле должен принять ребят от организаций всевозможных, а для нас удобен август, поскольку у нас непрерывный процесс. Мы на август набираем новых ребят к себе в разновозрастный отряд "Надежда", и с сентября, сразу после лета, начинаем с ними круглогодичную деятельность.

— А в прошлом году лагеря были закрыты полностью?

— В прошлом году, к сожалению, детей не принимали нигде, и это наложило определенный отпечаток на эту работу. Детей разобщили фактически, не дали собраться в сообщество, как это было всегда.

У ребят появилось очень много свободного времени. А подростки в этом возрасте не всегда пользуются своим временем нормально, как бы нам хотелось, чтобы они пользовались, для собственного развития.

Появилась возможность бесконтрольно сидеть в интернете, гулять по "Тик-Току", видеть, как им кажется, свободных молодых людей, которые накрашены, с кольцами, татуированные, в танцах всевозможных свободных. И те, с кем педагоги работали на притяжении позапрошлого года, вдруг почувствовали жизнь другую. И многие бесконтрольно ушли на улицу. А сейчас мы их собираем, начинаем с ними вновь действовать. Конечно, это очень трудно, но ничего, мы справимся.

Самое главное, чтобы педагоги и организаторы летнего отдыха ставили перед собой нормальные педагогические цели; чтобы люди, которые идут навстречу детям, знали, зачем они идут, что они могут дать детям и, самое главное, были подготовленными к этому.

"Надежда — наш компас земной…"

— Ефим Борисович, расскажите о вашем разновозрастном лагере "Надежда".

— Это, собственно, не лагерь, а продолжение системы работы с детьми. Нам в этом году исполнилось 60 лет, разновозрастному отряду "Надежда". Каждый год зимой на неделю, летом на месяц мы вывозим ребят на природу, в условия лагерей (как определенный этап развития детей). Причем рассчитываем этот выезд как психолого-педагогический тренинг для ребят. Мы насыщаем жизнь ребят разнообразным содержанием, физической культурой, трудом, искусством. Приглашаем педагогов в лагерь, все педагоги — наши воспитанники в прошлом. Но они стали:

актерами,

режиссерами,

психологами,

педагогами.

Они в свободное время безвозмездно выезжают с нами на месяц, и мы устраиваем такую программу для детей. Каждый день как самостоятельной лагерь, где ребенок проходит настоящую школу жизни в дискуссиях, спорах, спорте.

Дети приезжают из лагеря в Москву в сентябре, и родители узнать их не могут, потому что ребята настроены на полноценную, гражданскую, интересную, наполненную добрыми делами и помыслами жизнь.

— У вас неделю зимой, а летом, в августе?

— 21 день.

— Предпочитаете Шатуру в Подмосковье?

— Нет, мы первый раз мы поедем в Шатуру. Мы сами нашли. Найти сейчас лагерь свободный, куда можно вывезти 150-160 детей, очень трудно. Обычно лагеря приглашают большие коллективы на целый месяц либо набирают свободных ребят. Ну, и мы в этом году в свободном полете. Родители покупают путевку в лагерь, мы выезжаем.

Разновозрастной отряд “Надежда”

— А путевки дорогие?

— Ну, путевки достаточно дорогие — больше 35-40 тысяч, это в наш дешёвый лагерь. Это мы нашли базу не такую дорогую, как везде. Обычно, вот я посмотрел в интернете, стоимость путевки 60-70 тысяч, причем не с таким содержанием, как наш, абсолютно. Им достаточно ввести в жизнь коллектива мотоциклы, велосипеды, компьютеры, лошадей, и все, цена повышается, ни о каком (я боюсь это слово сказать, чтобы не разозлить коллег) воспитании, влиянии на душу ребенка, на его сознание, знание ценностей, речи не идет. А родители платят за байдарки, лодки.

— У вас с какого возраста по какой?

— Мы приглашаем ребят с 11-12 лет, и они в отряде "Надежда" пребывают вплоть до окончания школы, а потом мечтают попасть педагогами в наш лагерь. Но мы берем не каждого, даже из тех, кто вырос у нас. Вы знаете, есть разный тип педагогов. Одни любят утвердить себя среди детей, покомандовать, показать себя, влюбить в себя ребенка. А есть люди, которые любят занимать, любят детей и заинтересованы наводить мостики между детьми, влюблять их друг в друга, помогать им осознать, что такое дружба, взаимопомощь. Вот такой тип педагогов мне больше по душе.

Мне хочется такими ребят формировать: открытыми к людям и желающими помочь окружающим.