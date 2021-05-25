Возрождённый ГУЛАГ обещают сделать гуманным

В России началась реабилитация системы ГУЛАГ, создается новая версия использования труда заключённых.

Зэки заменят мигрантов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников предложил альтернативу трудовым мигрантам, которых в России стало не хватать — использовать труд зэков. Он обратил внимание, что на замену наказания принудительными работами в настоящий момент имеют право 188 тыс. человек. Высокопоставленный чиновник уточнил:

"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьёй, получать достойную зарплату".

Видимо, зарплату настолько достойную, что даже мигрантов на неё не зазвать, тем не менее директора ФСИН поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко:

"Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу".

А если не обладают квалификацией? Для тех же строительных работ недостаточно уметь лопатой махать. Квалифицированные плиточники, электрики и представители других специальностей должны иметь серьёзную профессиональную подготовку.

Кто-то из работодателей, возможно, и клюнет на перспективу получить практически дармовую рабочую силу. Если же при этом придётся рассчитывать на выплату "достойной зарплаты", то тогда вряд ли к неквалифицированным кадрам бизнес проявит какой-либо интерес.

Драйвер рынка труда

Разговоры о новой версии ГУЛАГа вызвали широкую дискуссию в обществе. Благодаря одному из авторов РИА "Новости" Виктории Никифоровой, видимо, отрабатывающей заданное ФСИН агитпроповское направление, тема получила вполне предсказуемое развитие. ГУЛАГ, вероятно, решили обелить и представить в более презентабельном виде. Никифорова уверена, что в ГУЛАГе было не всё так ужасно:

"Архипелаг" — вопреки навязанным нам мифам — был обширен и разнообразен… Для столичных интеллектуалов, для бывших купцов и кулаков лагерные нары были зачастую кошмаром. А вот для крестьянина-бедняка, для городского люмпена, для беспризорника — людей, которые буквально голодали всю свою жизнь, — трудовой лагерь предоставлял еду три раза в день, тёплое жилье и какую-никакую медпомощь".

В заданном ФСИН контексте о "достойной зарплате" автор реабилитационного эссе рассуждает о "нормальной жизни" в ГУЛАГе и о приобретении зэками востребованных специальностей. Более того, развивая позитивчик, Никифорова назвала каторжный труд осуждённых в сталинское время "социальным лифтом".

Досталось от представителя государственного СМИ и американцам, хотя каким боком сталинские лагеря связаны с США — так и осталось загадкой. Тем не менее под каток попали американские частные тюрьмы с "многочасовым принудительным трудом".

Аплодируя идее ФСИН и реабилитируя ГУЛАГ как явление, Никифорова внезапно вступила в противоречие с Александром Калашниковым с его "достойными зарплатами":

"Граждане России не торопятся занимать рабочие места мигрантов. Людей не устраивают заниженные зарплаты, плохие условия проживания, отсутствие соцпакета".

Правда, противоречия и фальсификация истории никогда не смущали отечественную машину агитпропа. Реинкарнация ГУЛАГа, пусть и, как обещает представитель ФСИН, в гуманном виде, рисуется Никифоровой в исключительно позитивных красках:

сверхприбыли застройщиков внезапно перестанут оседать в офшорах;

трудящиеся будут получать белую зарплату с соблюдением всех прав;

новый ГУЛАГ станет драйвером развития всего рынка труда.

Выходит, если затея ФСИН выгорит, в стране будут уважительные и человечные отношения между работодателями и трудящимися. Того и гляди, народ ринется на зону, чтобы прокатиться на социальном лифте и приобщиться к гармонии трудовых отношений.

Система тоталитарных координат

Агитка Виктории Никифоровой обратила на себя внимание примерно в том же ключе, как если бы в Германии внезапно рассказали о Гитлере с его позитивной версией социальных лифтов:

"Тут у нас опять разыграна карта "Не все так однозначно", и в этот раз реабилитируется ГУЛАГ. И по описанию эта мясорубка для тел и душ теперь похожа на пионерлагерь. Вот уж где, я думал, будет некая точка исторического единообразия мнений, так это тут. Но нет". "Хотела бы в ГУЛАГ, чтобы подняться по карьерной лестнице, из грязи в князи, из зэка в энкавэдэшника".

Автор оды сталинскому ГУЛАГу решительно отвергает любую критику затей правящей политической элиты:

"Такое впечатление, что оголтелая критика всего и вся — особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа — сводится к тому, чтобы затормозить развитие нашей страны. Чтобы ничего, упаси бог, не менялось, чтобы все было "как при бабушке". Чем слушать все это, наверное, лучше просто шагнуть в будущее".

Верно, мы долго стояли на краю пропасти, а теперь сделаем решительный шаг вперёд. Шаг назад в будущее к такой-то бабушке.

Когда на голубом глазу рисуется картина идиллии, маскирующая людоедский сталинский режим, и проводится параллель с нынешней Россией, волей-неволей задумаешься о перспективе дрейфа пресловутой "лодки" в не самом добром направлении.

Агрессивное бахвальство пропагандистов уже давно обозначило внедряемую в стране систему тоталитарных координат. Им, скорее всего, глубоко наплевать на всех погибших в сталинском ГУЛАГе или потерявших здоровье. Такие не вздрагивают при упоминании построенных зэками каналов и, вероятно, позднее расскажут, что все расстрелянные граждане на полигонах НКВД стали драйвером развития страны.

Митрополит Иларион, один из иерархов Русской православной церкви, вполне однозначно сформулировал своё представление о временах, которые нынешние пропагандисты предлагают "поднять на флаг" и фактически ими гордиться:

"Нет никакой существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеровской системой лагерей смерти. И количество жертв сталинских репрессий вполне сопоставимо с нашими потерями в Великой Отечественной войне".

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