В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду

Кампания по продвижению внутреннего туризма снова превратилась в агитку, пока ещё лишённую маркетингового содержания.

Обманутые папы и мамы

Во время дискуссионного мероприятия "Новое знание" вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, который курирует туристическую отрасль страны, популярно объяснил, отчего это наши граждане выбирают для отдыха преимущественно зарубежные курорты:

"Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки".

Действительно, удивительно, как это папы и мамы предпочли развитую туристическую инфраструктуру за рубежом отечественному сервису, соответствующему стандарту "об стол мордой"? Негоже выбирать иноземное, когда можно в разы дороже и более экстремально отдохнуть на Родине.

20 лет, видимо, не срок, чтобы убедить представителей отечественной туриндустрии отойти от парадигмы "и так приедут, никуда не денутся". Зачем что-то реально развивать, когда есть федеральное телевидение и бодрые чиновники, которые расскажут гражданам, как это круто и классно насладиться отдыхом в отечественном отеле и искупаться в море, в которое по духоподъёмной привычке сливается городская канализация. Говорят, что где-то уже перестали следовать этой традиции, переданной нам предками, но тем не менее.

Чернышенко уточнил, что российские туристы тратят на поездки в заморские страны порядка 35 млрд долларов США (2,5 триллиона рублей). Высокопоставленный чиновник определил главную задачу властей в отрасли — увеличить интерес к внутреннему туризму.

Западные санкции в отношении российского чиновничества и некоторых представителей бизнеса, конечно, сократили выбор мест для их отдыха, но то и дело в соцсетях и в прессе появляются свидетельства перелётов загадочных бизнес-джетов на мировые курорты. А остальным гражданам надо быть патриотичнее и не портить показатели.

Представитель правительства России высказал слова благодарности президенту страны за создание национального проекта "Туризм", благодаря которому, по мнению Чернышенко, нужно постараться создать инфраструктуру для отдыха, увеличить внутренние перелёты и мобильность населения. Как постараются, будет видно по итогам очередного сезона.

В рамках кампании по контролю за жадностью отечественных отельеров и объективных составляющих ценообразования, обусловленных экономическим положением страны, в России запустят онлайн-форму. Граждане смогут пожаловаться на всевозможные безобразия в отрасли, а чиновники — отчитаться за проявленную бдительность.

Открытое письмо

На одном из популярных в Рунете интернет-форумов появилось открытое письмо "представителям и работникам отрасли туризма в России от граждан России". В нём сообщается, что труженики туристической отрасли и власти "попутали берега".

Авторы сетуют, что немалое количество лет граждане своими налогами субсидировали в том числе и развитие российской туристической отрасли для того, чтобы наши люди и туристы из-за рубежа могли бы предпочесть отдых в России.

С колоссальным природным потенциалом завернуть туристические потоки в страну достаточно просто, если этим заниматься не только во время онлайн-совещаний и подходов к прессе. Составители письма опечалены, что отзывы граждан, критические замечания и откровенное негодование так и остались без конструктивной реакции:

"Вы не обращали внимания на отзывы, а тупо продолжали драть деньги. Вам казалось, что сытое время не закончится, но оно прошло. И вы завыли. Ваш аппетит не унять, вам хочется больше, и в реалиях сегодняшних, когда в Турцию или в Европу нам не выехать, вы решили опять нажиться на простых людях. Мы, граждане России, готовы отдыхать у вас и готовы платить вам деньги. Но мы хотим получать хороший сервис, обслуживание и не хотим, чтобы на отдыхе у нас болела голова, а что будет завтра".

Альтернативой авторы письма видят отдых "дикарями" у моря и рыбалку у речки, но не желают платить втридорога за некачественные услуги:

"Либо вы делаете качественный сервис по доступной цене, либо вы остаётесь с носом".

Элитный номер с шумом бензопилы

В унисон с возмущёнными гражданами выступила первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова, которая 19 мая 2021 года поделилась на своей странице в Facebook впечатлениями об отдыхе с семьёй в Крыму. Чиновница остановилась на майские праздники в курортном районе Мисхор в пятизвёздочном бутик-отеле и ужаснулась сервису:

"Я знаток и фанат Крыма. Все места тестирую на себе лично… Эта история, как ген с хамством, обманом, отсутствием менеджмента, обнуляет вложения собственников в турбизнес… Короче, отвратительный сервис в пафосных интерьерах".

Александра Александрова посетовала, что в итоге её разместили не в том номере, который она бронировала:

"Мне не предоставили номер, который я оплатила полностью и забронировала за полгода… Вместо мечты на фотках и вместо двух номеров мы все загружаемся в 1 номер с другим видом и шумной стройкой с бензопилой за метр от номера… Ресторан поразительно невкусный, пластиковые помидоры, вонь жареного лука в зале, как в общаге на кухне, плохо составленное меню, полное непонимание, что едят дети".

Одна из путешественниц, которая отдохнула в Крыму, поделилась впечатлениями в своём блоге на платформе "Яндекс.Дзен". Женщина рассказала, что дороговизна её оператора связи заставила приобрести местную сим-карту с интернетом для звонков по What's App.

Крым

Женщину попытались облапошить в Симферополе в местном салоне связи, предложив приобрести сим-карту за 650 рублей. Путешественница приложила немало усилий, чтобы отыскать более щадящее предложение, которое в итоге ей обошлось в 300 рублей. Туристка призналась, что объёма интернета ей хватило на всю поездку, но пожаловалась на плохое качество связи в Крыму.

Обнуление впечатлений

Рунет полнится гневными отзывами и не только об отдыхе в Крыму. Поскольку власти закрыли для перелётов многие страны, представители отечественной туриндустрии расслабились, даже ещё не напрягшись. А ведь туристический сезон только начинается.

Разумеется, существуют и приятные исключения, но среди отзывов отечественных отдыхающих полно восторгов от природы и достопримечательностей страны, которые фактически обнуляются безобразным сервисом в целом.

Конечно, можно сетовать на происки международного закулисья, которые мешают официантам быть вежливыми, а менеджерам расторопными и благожелательными к людям, отдавшим немалые деньги за незабываемый отдых. Правда, как заметил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, граждане отчего-то стабильно голосуют рублями и долларами за отдых на иноземных курортах.

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