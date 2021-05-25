Современные амазонки: почему им так трудно жить

Прекрасная Лара Крофт — расхитительница гробниц, девушка, которая знает, чего она хочет, и всегда этого добивается, способная найти выход из любого положения. Успешная красавица — хозяйка собственной жизни.

Героиня кинофильма именно такая. И подобных ей женщин — живых, реальных — немало.

Откуда они берутся — современные амазонки?

Об этом шла речь в очередном выпуске программы "Известное кино глазами психолога", гостем Маргариты Кичеровой стала психолог Светлана Шарко.

— Ключевым в характере Лары Крофт является то, что она все может. Но она и много делает для того, чтобы многое мочь: постоянные тренировки, все вокруг выстроено на успех, на силу.

Причем она не достигаторша в нынешнем представлении — ей важно быть все время сильной, справиться с вызовами, которые предоставляет ей жизнь.

Папина дочка превращается...

— Лара Крофт — гордость отца. И вот что удивительно: единственная дочка, красавица, умница, а отец так легко подвергал ее опасности, постоянно давая посыл: "ты можешь". Почему это?

— Заметьте: девочка очень любит отца. А как обрадовать папу? Надо с ним разделить то, что является для него смыслом жизни.

Папа — искатель приключений. И она становится такой же, чтобы получить его любовь. Заслужить. Заполнить вакуум в том месте, где должна быть любимая женщина, — мамы-то у Лары нет.

Когда отец дает дочери так много места рядом с собой, это всегда и порождает судьбу амазонки — вечной девушки. Она — любимая женщина, но не жена, не объект сексуального желания.

... в старую деву

Она — как бы ужасно несправедливо это ни прозвучало — старая дева.

Не та, которая коротает вечера с кошечками. У нее — девушки-звезды — серьёзные проблемы с выбором парней. Она их оценивает с точки зрения отца, потому что себя саму считает его продолжением, доделывая то, что не успел он, на что ему не хватило силы. И преуспела в этом.

Мужчинам места нет

— А парни? Она боится своих чувств? Боится отношений? У нее ведь нет ни с кем стабильных отношений. А как же замуж? Хотя бы в будущем, типа: ты подожди, я вот тут еще пару гробниц раскопаю, потом поженимся.

— Ничего подобного у Лары Крофт нет и не будет. Она влюблялась в мужчин, у которых другая программа. Такая же, как у неё самой.

— То есть амазонки влюбляются в воинов?

— Она влюблялась в воинов, причем в воинов, у которых не слишком много было совести. Одного из них даже убила. Как истинная амазонка.

Её мужчины сильны, уверены в себе, харизматичны, достигают многого.

И в какой-то момент оказывается, что им двоим вместе невозможно. Они начинают конкурировать.

— Возле Лары есть и другие мужчины…

— Есть. Программисты. Умники и ботаники.

— А как у амазонки с ними отношения?

— Мне кажется, идеальная фигура для Лары Крофт — это человек добрый, который увидит и примет ее, ее амазонистую часть и другую — беззащитную, ждущую принятия и любви женщину.

Амазонка боится быть женщиной

Помните момент в фильме, когда она переоделась и пошла к могиле отца в шляпе, в необыкновенно красивом льняном платье, в котором она была настоящей принцессой?

Здесь ярко показана другая сторона амазонки — не воительница, а дева, там женщина до конца не смогла проявиться.

И этой деве очень трудно и страшно. Она чувств своих боится, потому что привыкла все время жить в опасности — для нее это норма.

А поскольку с чувствами ещё надо разбираться (чего она делать не умеет — мамы не было, научить некому), то и на полную близость с человеком пойти амазонка-Лара не может.

Единственное, чего она боится — признать свои слабости, признать свою нужду.

Амазонками не рождаются

— А как вообще становятся амазонками женщины?

— Так и становятся. Они когда-то решили (или их кто-то так научил), что важно быть сильной, важно двигаться всегда вперед, к цели, уметь постоять за себя, уметь что-то еще — список у каждой свой. А потом уже "рулит" эта установка.

Кстати, если кто-то замечает амазонку в себе, могу порекомендовать книги прекрасного автора Линды Шиерз Леонард. Она очень хорошо описывает вот этих вечных дев, вечных невест, прекрасных, но выбирающих для себя "неженское" царство, в котором нет места мужчинам.

Причины такой трансформации у всех разные.

- А в творческой среде есть амазонки?

— Я думаю, что они есть в любой среде: удачливые, уверенные в себе на вид женщины.

— А что они на своем жизненном пути развивают в себе и что обесценивают?

— Они обесценивают слабость, близость, теплоту. Просто потому, что изначально боятся их.

— А в чем они видят смысл жизни, амазонки?

— Сложный вопрос. Наверное, уместнее сказать про программу жизни женщины-амазонки. Так вот она у них не про то, чтобы жить, а про то, чтобы выжить, продолжить дело, быть первой, в сражениях победить.

Ей нет покоя. Только активность: оборона, нападение, что-то ещё… С Ларой Крофт же все время что-то случается. Она на острие.

— А она не феминистка ли?

— Я мало осведомлена о теме феминизма. Я уважаю мнение женщин, и я за равноправие.

Мне кажется, что в феминизме есть какая-то такая идея, с которой я то ли не до конца знакома, то ли она меня не трогает.

Но Лара Крофт — не феминистка. Она просто живет в мужском деле.