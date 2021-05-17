Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов

Представители власти соревнуются в духовно-патриотическом креативе, заражая своим творчеством и изумляя граждан.

Интернет-власть

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выступил с инициативой усилить контроль властей над пользователями интернета:

"Нам необходимо позаботиться о том, чтобы у нас были, например, интернет-дружинники, интернет-дознаватели, интернет-следователи, интернет-прокуроры, интернет-судьи. У нас есть, например, народные дружинники. Мы приходим в парк во время массовых гуляний и видим, что рядом с полицейскими два-три народных дружинника".

Единоросс считает, что для формирования отрядов интернет-дружинников потребуется каким-то образом стимулировать граждан вступать в подобные группы. Как вариант, депутат предложил давать диванным дружинникам отгулы по месту работы. То есть по президентской схеме "с сохранением зарплаты" за счёт работодателя.

Незадолго до презентации изумлённой общественности идеи Выборного с подобной инициативой выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Высокопоставленный чиновник предложил объединить блогеров-патриотов в интернет-дружины. По мнению Патрушева, подобные группы позволили бы усилить работу по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.

Идея, безусловно, вписывается в систему идеологических координат правящей политической элиты, правда, требует доработки. Всё-таки в контексте создания подразделений интернет-силовиков потребуется и соответствующая интернет-инфраструктура, и интернет-вооружение, к примеру:

интернет-дубинки и электрошокеры;

интернет-автозаки;

интернет-спецприёмники;

интернет-тюрьма.

Репрессивная нравственность

В плане нравственного воспитания детей и молодёжи, как того желает Николай Патрушев, вполне подойдут примеры из постпротестной реальности, с которой лбами столкнулись оппозиционно настроенные граждане.

Заместитель председателя независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василий Шеляков поделился с журналистами новостью об увольнении 40 сотрудников предприятия из-за их участия в апрельских акциях в поддержку осуждённого оппозиционного политика Алексея Навального.

Некоторые граждане, которые попали под каток репрессий, предоставляют журналистам и правозащитникам аудиозаписи бесед с начальством, в которых руководство предлагает работникам написать заявление "по собственному желанию". Альтернативой предлагается увольнение за прогулы.

Любопытно, но все те, кого коснулась волна репрессий, были зарегистрированы на сайте "Свободу Навальному!". Причём если регистрировались родственники, то ответ держать всё равно предлагается работникам предприятия. Получается, что тезис о "русских хакерах", связанных с властями, обрёл неожиданное подтверждение.

Депутат Московской городской думы Михаил Тимонов поделился информацией о планах руководства московского метро отказать в работе ещё нескольким сотням труженикам подземки. Парламентарий уточнил, что сигнал ещё предстоит проверить, но он есть и, судя по трендам, вполне правдоподобен.

Детский парад с автоматами

Возможно, инициатива с созданием интернет-дружин из диванных патриотов усилит эффект от сезонных перформансов, призванных укрепить духовные скрепы. Интернет-парады — дело, вероятно, недалёкого будущего, а пока по старинке.

В городе Электросталь, в школе №42, состоялся парад учащихся с игрушечными автоматами. Это ежегодное мероприятие проходит при поддержке Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" и, что примечательно и в духе времени, ФСИН. Дети задорно маршировали и скандировали:

"Мы — русские, с нами — Бог!"

"Недругам твоим прощенья нет!"

Весьма походит на соседское "Смерть ворогам!", но у нас же это — другое, высокодуховное и ничем не намекающее на радикализм и краски милитаризма. Тем не менее нашёлся один их родителей школьников, который возмутился наличием автоматов у детей:

"Это был парад, посвящённый Дню Победы. С автоматами был только третий класс. Я думаю, что маршировать с автоматами неправильно на День Победы. Это школьникам создаёт установку, что война — это что-то хорошее".

Судя по нарастающей концентрации креатива, нынешние школьники и детсадовцы будут воспринимать День Победы как день весёлого карнавала, а не поминовения героев Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней и искалечившей судьбы нескольких поколений советских людей. Но это всё, оказывается, воспитание духа патриотизма и духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Могила иностранному агенту

Сотрудник Союза ритуальных организаций "Наследие" из Омска похвастался на своей странице в соцсети "ВКонтакте" проведёнными соревнованиями по скоростной копке могил. Состязание получило духоподъёмное название — "Могильный беспредел".

Чемпионат прошёл в рамках выставки "Некрополь-Сибирь 2021". Могильщики соревновались в парке "Каменка" у новосибирского крематория. За главный приз боролись 7 команд копателей. Рыли задорно. Могильное поле обрело заявленное количество ям в 2 метра длиной, 80 сантиметров шириной и глубиной 160 сантиметров. Тщательность выполнения задания судьи оценивали погружением в яму приготовленного гроба.

Мероприятие планировали провести во Владивостоке, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести в Новосибирск. Организаторы считают, что могильный турнир способствует привлечению молодёжи в профессию работника ритуальных услуг и повышению уровня исполнения погребальных работ.

В контексте идеи об интернет-дружинах опыт "Могильного беспредела" может быть приобщён к выстраиваемой цепочке интернет-силовиков в тандеме с интернет-правосудием. Зачистка интернет-пространства всё-таки требует определённых жертв. Талантливо же выкопать интернет-яму для репрессированных пользователей социальных сетей — тоже искусство.

До интернет-траншей на интернет-полигонах надо всё-таки пройти определённый путь, чтобы общество сумело смиренно принять нововведения. Чтобы молодые люди перестали, наконец, задавать в соцсетях неудобные вопросы, которые портят идиллическую картину торжества суверенной демократии:

"Как вы думаете, как скоро депутаты примут закон, по которому стать депутатом может только тот, кто уже депутат?"

"Получается, если государство выписывает штраф "иностранному агенту" и тот его оплачивает, то значит государство финансируется иностранным агентом, так?"

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