Эксперт: безумие западного общества связано с абсолютной бессмыслицей их жизни

О страшных процессах, происходящих в нашем обществе, и о причинах трагедии в Казани рассказала ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру представитель Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Мария Мамиконян.

Дело не в охране

— Мария, ваша точка зрения на то, что произошло в казанской школе? Происходит это в нашей стране несколько раз в год. Любая жертва — это трагедия, даже если это один человек. Тут их насчитывается почти десять.

— Во-первых, огромные соболезнования от всего нашего Родительского всероссийского сопротивления родителям, родственникам погибших. Чудовищное преступление. Трудно эту тему обсуждать как эксперт.

На мой взгляд, самым существенным в происходящем является не вопрос оружия, охраны школ, и даже не вопрос психического состояния убийцы детей. Потому что эти вещи есть лишь следствие страшного, глубинного процесса, который происходит в обществе. Именно в обществе, а не в магазинах, где продают оружие, и не в психиатрических кабинетах, где выдают справку о возможности ношения оружия. Поэтому уклон, который сейчас возник, что надо поставить препоны на этом пути, не решит проблему. Так же, как не решит проблему стремление огородить школу:

Росгвардией,

ЧОП.

Я согласна, что в сегодняшней ситуации должна быть охрана в школе.

К сожалению, отсылки к временам, когда сидела нянечка, вахтерша, и все рады были ей помочь, принести ведро, вот это уже не работает. Совершенно другой климат в школе и в обществе в целом.

И нянечка вряд ли сможет что-то сделать. И это главное. Но я просто хотела подчеркнуть, что главное это, а не то, какими колючими проволоками обнести школу, превратить ее в концлагерь, не пускать туда родителей, устраивая толкучку перед турникетами.

Я помню, был несколько лет назад в Перми, тоже в школе, чудовищный случай. И тогда мы говорили: не идите по этому пагубному пути. Вот зачем сейчас будут турникеты? Чтобы школьники стояли толпой возле входа в школу? Но в этой толпе можно произвести любой теракт. Не хочется это обсуждать, но я думаю, это та очевидная вещь, до которой додумывается любой террорист, а речь идет, конечно, о терроре. Это не выход. Надо лечить причину болезни, а не те прыщи, которые выступили на коже.

Больное общество

В данном случае речь идет о болезни общества. О болезни, которая его охватила давно, и которой не было в нашем советском обществе; которую мы подхватили на Западе, когда с восторгом приняли их:

образ жизни,

ориентиры,

ценности.

Этот новый стиль жизни провозглашенный мы прошли с успехом за прошедшие годы, хотя, конечно, они до сих пор впереди нас. Там больше стреляют в школах. Но от этого не легче. И связано это с чем? Когда это началось? Началось это на Западе очень давно. Есть пьеса Макса Фриша, называется "Граф Эдерланд", написана она в 1951 году, 70 лет назад. Пьеса про то, как внезапно некую скандинавскую страну, по-видимому, Норвегию, где благополучное общество, буржуа, служащие и так далее, охватывает совершенно сумасшедшее движение людей, совершающих теракты, абсолютно беспричинные, против своих же сограждан. Есть там легенда: граф Эдерланд идет по земле, граф Эдерланд с топором в руке. Топор становится символом этого движения. Оказывается, для огромного количества жителей становится лакомым взять топор (они ходят со значками топора) и убить своих соседей. Это страшное безумие в обществе связано, там четко написано в диалогах пьесы, с абсолютной бессмыслицей их жизни.

У них нет цели, они знают, что каждый завтрашний и послезавтрашний день будет похож на вчерашний и позавчерашний, они живут в благополучном как бы мире, но живут абсолютно внутренне неблагополучно.

И мы подключились именно к этому типу жизни. То, что у нас сейчас происходит, может быть, даже страшнее будет, если посмотреть на парня, который пришел в школу убивать. Я, кстати, не верю, что он сумасшедший. Я не психиатр, но мне кажется, он под сумасшедшего косит. Но говорит он чисто доктринальные вещи, давно известные. Про то, что уничтожить человечество, его бессмысленное существование. Это все уже давно было проговорено. Это на неонацистских знаменах. У всего этого есть пропагандисты. Молодежь это, и уже достаточно давно, впитывает из всех утюгов. Об этом по телевизору, в интернете. Это становится ментальной средой, в которой они живут. И вот, сняв наушники, отключившись от гаджетов, такое существо, абсолютно уже измененное внутренне, идет совершать некий поступок.

Это невозможно изменить, если не изменить климат в обществе.

Если общество не обретет какие-то цели, если у него не будет очевидного для него смысла в существовании:

страны,

общества,

человека отдельного.

Где эти смыслы? Вот смыслов у сегодняшней молодежи нет. У взрослых людей тоже их не слишком много.