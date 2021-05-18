Рекордный рост смертности в России. Итоги борьбы с пандемией — демография страдает, показатели падают, чиновники горюют. А обычные люди просто умирают, но больше даже не от коронавируса, а от совершенно других заболеваний, на которые перестали обращать внимание. Еще одно из последствий — на курортах юга России взвинтили цены на фоне закрытия Турции из-за новой волны коронавируса. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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— Алексей, в России — небывалый рост смертности, побит рекорд с голодного послевоенного 1947 года. Только за первый квартал страна потеряла 250 тысяч человек.
— Это неприятно, да.
— Президент уже много говорил на тему демографии. У нас происходит, конечно, и естественная убыль населения. Всевозможные программы поддержки, к сожалению, не работают, может быть, потому, что они — слишком казенные, речь идет именно о демографии, а не о людях.
К тому же, чтобы народ восполнялся, должно быть 2,3 детей на семью, а у нас даже по программе — чуть больше 1,5 ребенка. Очевидно, что население России будет сокращаться и дальше. При сомнительности мер по компенсации путем приглашением мигрантов, даже за счет миграции ситуация не улучшается.
— Мигранты — это не выход, конечно.
— Кроме того, приоритет отдается людям не нашей культуры. К сожалению, людям из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана легче получить гражданство, нежели людям с Украины.
— Это — феноменально. Я тоже для себя эту задачу, что называется, на логику для ума не могу решить просто. Куда смотрят те люди, которые отвечают за это?…
Нет, я приблизительно представляю, куда они смотрят. Потому что существует достаточно серьезный ведомственный лоббизм в этом вопросе. И это, честно говоря, совсем неприглядная вещь.
Но нужно смотреть не только на Россию и говорить: ах, в России и так далее. Здесь нужно смотреть реальную статистику по всем странам и во всех аспектах. И я практически уверен, что везде произошло приблизительно одно и то же.
Технически это произошло потому, что очень много медицинских ресурсов было направлено именно на ковидные направления.
А другие направления здравоохранение пострадали. И онкология просела, и другие опасные хронические заболевания. Некоторые пациенты остались без должного ухода именно из-за этой ковидной реальности.
Моя семья сама пострадала от этого, но я претензий не держу, потому что понимаю, что происходило в этой ситуации. Врачи очень грамотно подошли к этому, они сказали, вы можете выбрать методы лечения и так далее. Мы выбрали, но не получилось, что называется.
— Если вспомнить Индию и Америку, то там — вообще, наверное, беда.
— Там — беда, да.
— Да, к сожалению, это так. Другая тема — начинается летний курортный сезон. Турция и другие направления массового отдыха закрыты. Из популярных курортов сейчас для нас фактически остались только Причерноморские.
Поэтому Крым и Сочи просто забиты под завязку. Там уже что-то ужасное происходит. В Крыму в апреле улучшенный номер на двоих на неделю стоил 40 тысяч, а начале мая это обходилось уже в сумму от 75 тысяч, а потом цена резко взлетела почти до 400 тысяч!
— Я в такой же ситуации, но мои пока держат бронь. Мы с этим сталкиваемся каждый год, и это — всегда отвратительно просто. Вот алчность людская, по-моему, границ не имеет. Честно говоря, хочется просто, что я, собственно, иногда и делаю — просто еду на севера или в Сибирь, вот и все.
— К сожалению, есть шутка и по поводу дороговизны северов. — Раньше я думала, что богатые люди летают в Европу, а сравнив цены, поняла, что богатые люди летают в Якутию.
— Я в такой ситуации просто перебрал свою потребительскую корзину туристическую, сравнил направления. В результате просто сделал изменения в своих туристических маршрутах.
Теперь я поеду в Петербург, в Карелию, еще куда-нибудь в Средней полосе, по Золотому кольцу в конце концов. И ничего страшного. Просто, если люди ведут себя так по-скотски, зачем поощрять это скотство?… Можно легко поехать куда то еще.
Я считаю это принципиально гражданской позицией. — Ведь это — на самом деле злоупотребление частного сектора, будь то просто владелец квартиры или большой отель. И он всегда ведет себя так…
Можно натравить на них ФАС. Есть горячая линия на сайте ФАС, и все. Это решается вот таким образом. — Если вы получаете прайс с такими астрономическими ценами, то сразу направляйте это все в ФАС, пусть они разбираются.
Поверьте, там ребята тоже хорошие работают. Я пользуюсь таким способом иногда. Раз — и сигнальчик, и все — привет. Это — их работа, а сигналы граждан помогают ее делать.
Вообще нужно организовать акции гражданского мобилизованного мнения. — Если выкатили такую цену, то пошли лесом. — Развернулись и уехали в другую сторону, все.
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