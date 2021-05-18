Рекордный рост смертности: ковид и другие болезни — кто больше

Рекордный рост смертности в России. Итоги борьбы с пандемией — демография страдает, показатели падают, чиновники горюют. А обычные люди просто умирают, но больше даже не от коронавируса, а от совершенно других заболеваний, на которые перестали обращать внимание. Еще одно из последствий — на курортах юга России взвинтили цены на фоне закрытия Турции из-за новой волны коронавируса. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Встреча Байдена и Путина — темы для разговора

Байден и Путин — кто кому нужен?

После визита Блинкена стало очевидно насколько глубоко и плотно Украина управляется США

Алексей Мухин: Дом профсоюзов Одессы будет в центре Нюрнберг-2

Алексей Мухин: Наша система здравоохранения успешно справляется с вызовом

— Алексей, в России — небывалый рост смертности, побит рекорд с голодного послевоенного 1947 года. Только за первый квартал страна потеряла 250 тысяч человек.

— Это неприятно, да.

— Президент уже много говорил на тему демографии. У нас происходит, конечно, и естественная убыль населения. Всевозможные программы поддержки, к сожалению, не работают, может быть, потому, что они — слишком казенные, речь идет именно о демографии, а не о людях.

К тому же, чтобы народ восполнялся, должно быть 2,3 детей на семью, а у нас даже по программе — чуть больше 1,5 ребенка. Очевидно, что население России будет сокращаться и дальше. При сомнительности мер по компенсации путем приглашением мигрантов, даже за счет миграции ситуация не улучшается.

— Мигранты — это не выход, конечно.

— Кроме того, приоритет отдается людям не нашей культуры. К сожалению, людям из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана легче получить гражданство, нежели людям с Украины.

— Это — феноменально. Я тоже для себя эту задачу, что называется, на логику для ума не могу решить просто. Куда смотрят те люди, которые отвечают за это?…

Нет, я приблизительно представляю, куда они смотрят. Потому что существует достаточно серьезный ведомственный лоббизм в этом вопросе. И это, честно говоря, совсем неприглядная вещь.

Ковид и другие болезни в реальности

Но нужно смотреть не только на Россию и говорить: ах, в России и так далее. Здесь нужно смотреть реальную статистику по всем странам и во всех аспектах. И я практически уверен, что везде произошло приблизительно одно и то же.

Технически это произошло потому, что очень много медицинских ресурсов было направлено именно на ковидные направления.

А другие направления здравоохранение пострадали. И онкология просела, и другие опасные хронические заболевания. Некоторые пациенты остались без должного ухода именно из-за этой ковидной реальности.

Моя семья сама пострадала от этого, но я претензий не держу, потому что понимаю, что происходило в этой ситуации. Врачи очень грамотно подошли к этому, они сказали, вы можете выбрать методы лечения и так далее. Мы выбрали, но не получилось, что называется.

— Если вспомнить Индию и Америку, то там — вообще, наверное, беда.

— Там — беда, да.

— Да, к сожалению, это так. Другая тема — начинается летний курортный сезон. Турция и другие направления массового отдыха закрыты. Из популярных курортов сейчас для нас фактически остались только Причерноморские.

Поэтому Крым и Сочи просто забиты под завязку. Там уже что-то ужасное происходит. В Крыму в апреле улучшенный номер на двоих на неделю стоил 40 тысяч, а начале мая это обходилось уже в сумму от 75 тысяч, а потом цена резко взлетела почти до 400 тысяч!

— Я в такой же ситуации, но мои пока держат бронь. Мы с этим сталкиваемся каждый год, и это — всегда отвратительно просто. Вот алчность людская, по-моему, границ не имеет. Честно говоря, хочется просто, что я, собственно, иногда и делаю — просто еду на севера или в Сибирь, вот и все.

— К сожалению, есть шутка и по поводу дороговизны северов. — Раньше я думала, что богатые люди летают в Европу, а сравнив цены, поняла, что богатые люди летают в Якутию.

— Я в такой ситуации просто перебрал свою потребительскую корзину туристическую, сравнил направления. В результате просто сделал изменения в своих туристических маршрутах.

Теперь я поеду в Петербург, в Карелию, еще куда-нибудь в Средней полосе, по Золотому кольцу в конце концов. И ничего страшного. Просто, если люди ведут себя так по-скотски, зачем поощрять это скотство?… Можно легко поехать куда то еще.

Где отдыхать — тоже гражданская позиция

Я считаю это принципиально гражданской позицией. — Ведь это — на самом деле злоупотребление частного сектора, будь то просто владелец квартиры или большой отель. И он всегда ведет себя так…

Можно натравить на них ФАС. Есть горячая линия на сайте ФАС, и все. Это решается вот таким образом. — Если вы получаете прайс с такими астрономическими ценами, то сразу направляйте это все в ФАС, пусть они разбираются.

Поверьте, там ребята тоже хорошие работают. Я пользуюсь таким способом иногда. Раз — и сигнальчик, и все — привет. Это — их работа, а сигналы граждан помогают ее делать.

Вообще нужно организовать акции гражданского мобилизованного мнения. — Если выкатили такую цену, то пошли лесом. — Развернулись и уехали в другую сторону, все.