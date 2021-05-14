Ильшат Гафуров: трагедия в Казани требует отдельного изучения

О страшной трагедии в казанской школе, которая потрясла всех, в эфире программы "Точка зрения" рассказал ректор Казанского федерального университета, академик Российской академии образования Ильшат Гафуров.

Старший брат "казанского стрелка" является студентом Казанского федерального университета. В университете у многих сотрудников дети, близкие стали непосредственными свидетелями и жертвами страшного преступления. Ректор университета сообщил об ужасном психологическом состоянии преподавательского сообщества и сказал о том, что нужно незамедлительно перестраивать всю систему образования так, чтобы подобные трагедии не повторялись.

— Ильшат Рафкатович, трагедия в Казани — очень страшная, неожиданная и совершенно непонятная. Вся страна соболезнует Казани. Вся страна соболезнует родителям ушедших. Как это могло произойти, на ваш взгляд?

— Я думаю, на этот вопрос ответят соответствующие структуры. Сегодня идет следствие. Изучается вся биография человека, который совершил это страшное преступление. Изучается, в каких условиях он жил, его взаимоотношения с родителями, с друзьями и все остальное.

— Внешне он выглядит как совершенно благополучный молодой человек.

— Как выясняется, именно он — не совсем благополучный. Это — полноценная семья, но у него были сложные отношения с родителями. Сложные отношения у него были и по месту учебы, поскольку он из колледжа был отчислен, как сейчас стало известно.

Выясняются остальные подробности. Потому что нормальный человек такие вещи делать не должен, просто не сможет, нормальному человеку это даже в голову не придет.

— Нужно очень глубоко и глубоко капать его прошлое для того, чтобы понять, как он мог такое совершить. Мне кажется, что даже понять эти чудовищные деяние невозможно. Что происходит сейчас с родственниками погибших? Им оказывается какая-то помощь?

— Да. И со стороны Татарской Республики оказывается помощь, и со стороны федерального центра. Часть детей перевезена в московские ведущие клиники, оказывается медицинская помощь, оказывается психологическая помощь.

12-ое число в Республике указом президента было объявлено днем траура. К школе несут огромное количество различных детских игрушек, свечи, цветы.

— Да, по всей стране это, на самом деле, происходит — стихийные митинги памяти и скорби, мемориалы…

— Да. Мы в университет получаем огромное количество электронных писем с соболезнованиями от самых разных людей и организаций, от наших партнеров — иностранных университетов. Со всего мира.

Тем более, что мы 26-27 мая собираемся проводить международную конференцию по педагогическому образованию на нашей площадке.

Изучить, чтобы в будущем не допустить

Конечно, это трагедия требует отдельного изучения. Я почему говорю именно про изучение. Потому что наша задача — задача тех, кто работает в системе образования — сделать все возможное, чтобы не допустить в будущем не только таких случаев, но и близких к этому случаю.

— Полностью согласна с вами. Все обстоятельства, включая самые мелкие, на первый взгляд, детали и нюансы, нужно тщательно исследовать, разобрать буквально под микроскопом. Здесь не может быть мелочей. На ваш взгляд, что в себя включает это изучение в вашей конкретной сфере, в каком направлении надо работать?

— Прежде всего, нам нужно тщательно рассмотреть программы образования на уровне школ и колледжей, проанализировать, как мы готовим учителей в системе высшего образования. Это касается педагогических университетов и соответствующих факультетов классических университетов.

У нас в университете обучаются программам педагогического образования примерно 10 тысяч человек. Мы ежегодно выпускаем огромное количество учителей.

Самое главное, что они учат, но это — далеко не все. Они должны быть готовы психологически работать с разными учениками. Это, как показал данный случай, не менее важно и даже крайне необходимо.

Благополучные семьи — агрессивная молодежь

Есть даже очень благополучные семьи, в которых вырастают очень неблагополучные дети. К сожалению, даже семья — не гарантия, не предохранитель от таких ужасов.

Сейчас мы видим насколько агрессивны бывают молодые люди, какие программы проходят по сетям. Мы должны быть готовы и сами, и подготавливать учеников к тем вызовам, которые, к сожалению, идут уже постоянно по всему миру и рядом с нами.

Много негатива связано еще и с пандемией. Молодежная агрессия возрастает, поскольку они, не имеют возможности коммуницировать друг с другом в открытую.

Одно время, совсем недавно, коммуникация проходила только по интернету. Это тоже влияет, изменяется сознание и социальные связи. Поскольку одно дело, когда есть физические игры, личные контакты, и совершенно другое, когда люди общаются только через социальные сети.