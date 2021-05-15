Какими путями люди приходят к "заряженному ружью"

В декабре прошлого года был печальный юбилей со дня убийства Джона Леннона. Застрелил его, как мы помним, Марк Чепмен, у которого была любимая книга — "Над пропастью во ржи" Сэлинджера. И под ее влиянием он, уже отбывая пожизненный срок, пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Могут ли литературные произведения влиять на психику молодых людей так, как секта, например? Толкнуть на преступление. На такое ужасное, как совершил Ильназ Галявиев, расстрелявший учеников казанской гимназии.

Об этом в студии программы "Точка зрения" Игорь Буккер поговорил с семейным психологом Татьяной Потемкиной.

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У казанского стрелка "крышу сорвало" не вдруг. Были "звоночки"

— Нет более трудных возрастов в жизни человека, чем возраст подростка и возраст угасания. Возраст подростка труден тем, что человек уже воспринимается как взрослый, как ответственный.

А на самом деле он не взрослый и не ответственный. И он свой опыт может приобретать через какие-то поступки, через действия.

Сэлинджер описал дух подростка очень ясно, очень ярко. Другое дело, что такой неуравновешенный и помешанный на славе человек, как Чепмен, увидел в книге то, что хотел увидеть, и использовал её, как такой толчок для своего поступка.

Но такое бывает очень редко.

Всё-таки литература или кинематограф может воздействовать только на очень неустойчивых личностей.

И задача близких людей, знающих о неустойчивости подростка, — какие-то меры все-таки попытаться предпринять.

Хотя иногда это бывает и невозможно.

Насчет сект. Все они имеют определенную технологию вовлечения в свои сети. И это, как правило, тайна, внушение исключительности, очень мощный лидер, который является безусловным, непререкаемым авторитетом и может увлечь любой, даже самой безумной идеей. В секту легко попасть.

Но, как правило, её влияние определить легче, потому что это организация. Организацию найти легче, чем одного эмоционально и психически неустойчивого человека.

"Боги" появляются периодически

— В Казани действовал одиночка. Ничем не примечательный, не выдающийся и мало кому известный подросток. И столько жертв сразу. Как так могло случиться? С чем это связано? Такие "боги" стали чаще появляться?

— Нет-нет. Это не новое явление. Просто информационное поле у нас сейчас открытое, и всё становится очень быстро известным. Но история знает немало примеров того, когда одним человеком овладевала какая-то сверхидея.

Как правило, эти люди несколько неустойчивы. Может быть, это люди больные.

Но они очень убедительны бывают в своей идее. Например, Савонарола во Флоренции, за которым шли буквально толпы людей, бросали свое имущество в огонь. А потом, когда люди опомнились, то его предали суду, потому что была идея разрушительная, направленная не на развитие, а на разрушение.

Так что "боги" появляются периодически. Просто мы сейчас об этом больше знаем.

И, конечно, оружие, несложный доступ к огнестрельному оружию делает таких людей более опасными. И количество жертв увеличивается.

- Вы упомянули Савонаролу. Но у него была чётко провозглашённая "общественно значимая" идея. И врагами объявлялись тираны Медичи, папство, погрязшие в роскоши священники… А тут школьники и учителя становятся жертвами. Явно, это уже не идея. А что тогда? Как это можно объяснить с точки зрения психологии? Почему окружающий мир вызывает такое раздражение, что человек схватился за ружье?

— Конечно, это жест, если не отчаяния, то какого-то края, какого-то очень серьезного кризиса.

Если мы отметем то, что этим молодым человеком владела бредовая идея — такая штука тоже возможна.

Если это чисто психологический феномен, то, скорее всего, такое может быть, когда человек чувствует свою исключенность (или исключительность) из сообщества, к которому он принадлежит, — класса или курса, например, чувствует какое-то отторжение что ли…

Вполне возможно, что ощущение отвержения может идти и из семьи. Почему это происходит? В каждой семье по-разному, конечно. Про семью казанского стрелка я ничего не знаю и говорить о ней не могу.

Но надо понимать, что невозможность справиться с этим ощущением отвержения, с огромной потребностью в принятии сообществом действительно может толкнуть неуравновешенного человека на то, чтобы разрушить этот гордиев узел: "Я не могу решить эту проблему, я ее разрубаю".

Конечно, этот случай, скажем так, патологический.

Как вычислить того, кто готов "взять ружьё"

- А можно ли как-то вычислить такого человека до того, как он пойдет убивать? Могут же психологи нарисовать портрет сексуального маньяка, по которому его вычисляют.

А психологический портрет такого человека, который может взять ружье и сделать то, что произошло в Казани?

— Первым звоночком было то, что мальчик стал отказываться от учебы, которая его прежде, судя по всему, привлекала. Говорят же одноклассники, что он учился — по крайней мере до 9 класса — хорошо.

Резкое изменение поведения — это знак.

Уход в себя, высказывание каких-то крайних взглядов, каких-то немножечко странных идей — это все могут быть свидетельства того, что у человека зреет какое-то очень большое внутреннее напряжение.

Кроме того, конечно, когда человек покупает оружие, его нужно всестороннее обследовать. И это обследование должно быть не формальным, а высокопрофессиональным. Люди, которые дают разрешение на оружие, должны нести ответственность за свое разрешение.