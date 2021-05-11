Эмотолог – кто это и чем он может помочь

Привычка регулярно посещать психолога или психотерапевта в России появилась сравнительно недавно.

Долгие годы мы смотрели на иностранцев с ужасом и непониманием — зачем платить деньги чужому человеку - психологу, если можно "по-русски выпить водки с другом" и излить душу практически бесплатно?

Но мир не стоит на месте и желание перенимать опыт и привычки зарубежных стран сделали и для нас такую практику совершенно понятной и обыденной.

Это даже стало как-то круто, когда говоришь в компании друзей фразу: "Я на сеансе у своего психотерапевта понял важную вещь".

Ни для кого не секрет, что история с еженедельными сеансами порой растягивается на долгие годы, если не на всю жизнь. И это действительно работает - но не так быстро, как хотелось бы.

Психотерапия и психоанализ — это долгий процесс разламывания тебя и собирания заново.

Но как быть, если тебе срочно нужна помощь? Если сегодня ты задыхаешься от переполняющих тебя эмоций и чувств, а вариантов "выпустить пар" у тебя нет? Точнее они есть и это часто происходит — наорать на ни в чём не повинных детей, поднять руку на жену, причинить вред самому себе и так далее по списку

Так и что делать в такой ситуации?

На этот случай наука подготовила для нас ответ в виде специалистов под названием "эмотолог". Профессия эта достаточно новая, оттого и совсем не понятная большинству людей. Мы решили разобраться с тем кто же такие, эти эмотологи и в какой ситуации они могут помочь. Для прояснения ситуации мы решили связаться с одним из таких специалистов.

На вопросы Pravda. ru ответила Татьяна Миронова — практикующий эмотолог.

Итак, кто же такие эмотологи и как они работают?

Эмотолог — это, прежде всего, специалист по проживанию эмоций. А эмоции у нас с вами возникают по отношению ко всему происходящему, но только если позитивные дают заряд энергии для движения вперёд, то негативные выступают разрушающим фактором.

Вот смотрите — в нашем теле находится эмоциональный сосуд, он располагается примерно от брюшной полости до горла (как большая банка). Все невыпущенные и не прожитые негативные эмоции мы складываем в этот сосуд и потом стараемся не возвращаться туда так как это больно и неприятно. А тем временем все эмоции, сложенные там, начинают давать о себе знать. И в какой-то момент у нас происходит взрыв.

Тогда родственники и знакомые говорят нам "по тебе психушка плачет", или "у неё крышу снесло". Казалось бы — ничего не произошло, всё как обычно, но эмоции взорвались. А это произошло потому что эмоциональный сосуд переполнен и психика уже не справляется.

А чем в такой ситуации может помочь эмотолог?

Эмотолог бережно и мягко распутывает эти эмоции в сосуде помогая клиенту вытащить наружу и прожить каждую из них. С помощью специальных техник выходят обида, гнев, злость, ненависть, страх. Вы проживаете их сами, тем самым освобождая эмоциональный сосуд. Я лишь направляю весь процесс.

Негативная эмоция определяется, проживается, принимается другим человеком и у вас её больше нет. Тогда на освободившееся место приходит другая, позитивная, наполненная радостью и счастьем.

Все наши эмоции находятся в подсознании, поэтому нам сложно их увидеть и вытащить наружу. На сессиях мы делаем это вместе. Часто бывает так, что человек пришел со злостью, а ушел за любовью.

Парадокс!

Прошло всего 45 минут, а жить снова хочется. Я помогаю избавиться от негативных эмоций, а главное умею их принимать (от человека) для того, чтобы вам становилось легче.

Как это работает?

Все эмоции в нашем подсознании, поэтому часто мы не можем ими управлять, т. к. мы их не видим.

На сессиях мы определяем эту эмоцию при помощи специальных методик именно в подсознании, через ощущения в теле. Это — первое. На втором этапе необходимо эту эмоцию выпустить наружу чтобы она не осталась внутри. Здесь тоже применяются специальные техники, которые позволяют её прожить, выпустить и сделать так чтобы больше она к вам не возвращалась. И уже на третьем этапе эту эмоцию обязательно кто-то должен принять.

Итак, эмоцию нужно идентифицировать, прожить и она должна быть кем-то принята. Конечно её может принять и подруга, и родственники, и мама, но к сожалению довольно редко кто-то хочет принимать негативные эмоции. Вот тут вам и нужен специалист по работе с эмоциями. Если вы на сессии пройдёте три этих этапа — то навсегда избавитесь от этой эмоции. Это и есть план решения вашей проблемы.

А если не ходить к эмотологу?

Конечно можно и не ходить. Можно страдать дальше, жалеть себя, жить в прошлом и не видеть будущего, просто потому что в вас живут не прожитые негативные эмоции. Понимаете, эмоции — это энергия и она будет искать выход, будет блокировать кровообращение в организме тем самым вызывая психосоматические заболевания.

Это про неприятную историю, когда долго ходишь к врачу и принимаешь таблетки, а здоровье не улучшается. Выбор и ответственность за вашу жизнь всегда лежит только на вас. В жизни каждого происходит сбои и проблемы, вопрос только в том, что кто-то может и выбирает быстро идти вперёд, а кто-то пол жизни остается в депрессии приобретая неврозы и хронические болезни.

Почему нужно идти к эмотологу, а не к психологу?

Эмотолог работает быстро, психологу потребуется больше времени чтобы избавить вас от эмоций. Если вы приходите к терапевту когда у вас болит живот — это психолог. Он направляет вас к гастроэнтерологу — это уже эмотолог.

Он работает только с эмоцией (симптомом), поэтому сессии проходят быстро и стоят намного дешевле чем сеанс психолога. Только если в работе с психологом одним разом ничего не решить, то тут можно в моменте избавиться от тревожащих чувств.

Эмотолог и психолог — это абсолютно разные вещи, первый — это про обезболивание, второй — про лечение. Далее, когда эмоции будут прожиты, можно посетить психолога для дальнейшей работы. И вы уже будете решать свои проблемы на холодную голову, чётко, ясно и не так эмоционально.

Конечно можно совмещать работу с эмотологом и психологом, в моей практике были такие клиенты и, в конечном итоге, это работает как очень хороший комплексный подход. Согласитесь что лечить, например, высыпания на лице лучше сразу и снаружи и изнутри.

А если не хочется потом работать с психологом? Может ли быть достаточно сессии с эмотологом?

В конце каждой сессии эмотолог даёт клиентам техники с элементами психогигиены. Вот смотрите — мы же с вами каждый день принимаем душ, периодически ходим в баню, используем скрабы и шампуни, делаем массажи — мы делаем очень много для нашей телесной оболочки, но совершенно не думаем про заботу о душевном состоянии.

Инструменты психогигиены позволяют легче и экологичнее (т.е. правильно) проживать наши эмоции. Это своего рода эмоциональный душ и после каждой сессии эти техники подбираются индивидуально.

Как Вы пришли к этому и где учились?

В моей жизни был период, когда я столкнулась с непосильными для меня трудностями и искала поддержки и знаний у разных психологов. Больше всего отклик в душе у меня был по отношению к Александру Шахову.

У него я полностью восстановилась, подняла свою самооценку, научилась проживать эмоции, начала жить уверенной и счастливой жизнью, научилась оставлять прошлое в прошлом и идти вперёд.

Потом я прошла все его курсы, закончила "академию Ангелов", прошла аккредитацию и стала заниматься собственной практикой.

Для меня это стало неотъемлемой частью жизни — помогать другим, ведь я очень хорошо помню как тяжело было мне самой.

"Приходите ко мне ради себя" — слоган на странице Татьяны Мироновой в инстаграм и эти слова идеально характеризуют специфику работы эмотолога.

Выбор себя — это, в любом случае, путь и ежедневная работа над собой. Очень часто на этом пути нам будет проще, когда какие-то этапы мы сможем пройти под руководством профессионала.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.