Собчак предложила изменить формат Дня Победы

Ксения Собчак подогрела дискуссию о праздновании Дня Победы, предложив отказаться от военного парада.

Возвращение эмоций

На своей странице в Instagram телеведущая Ксения Собчак поделилась суждениями о формате празднования Дня Победы. Собчак обратила внимание на важность 9 Мая как для страны, так и для неё лично, но посчитала нынешнее празднование "немного странным":

"На мой взгляд, это день памяти и скорби, а не демонстрации оружия… У Израиля, например, есть очень интересная традиция на этот счёт. В апреле там отмечают День Катастрофы — траурное мероприятие в память о евреях, погибших во Второй мировой. В 10 часов утра по всей стране звучит сирена, и города останавливаются. Дороги встают, затихают улицы, тормозят поезда. Люди выходят на улицу и две минуты молча стоят. Это — дань памяти и скорби… Не знаю, может, чем-то подобным заменить парад, у меня нет решения. Но по эмоциям мне хотелось бы именно такого тихого молчания — в честь всех погибших и павших в этой жуткой войне".

Благодаря фейерверкам агитпропа, уже нынешние поколения вдруг начали считать себя победителями, а страны, которые были освобождены советскими солдатами от нацистской оккупации, обязанными им до скончания веков. Ветеранов постепенно превратили в некий образ, элемент сценарного плана, который затмевает реальных людей, вынесших на своих плечах все тяготы чудовищной войны.

Действительно, любое событие сильнее всего врезается в память, если оно связано с пережитыми эмоциями. Возможно, уже подошло время, чтобы от карнавального шума на 9 Мая перейти к чистой эмоции, которая определённо станет мощнее флешмобной газировки. Шум затихнет, а эмоция останется на всю жизнь.

Скорбеть запрещается

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко просветил Ксению Собчак:

"Ксении Анатольевне стоило бы помнить, что израильский праздник имеет целую цепь исторических привязок — от разрушения храма Соломона до подавления восстания в Варшавском гетто — и приурочен к трагическим страницам истории исключительно еврейского народа. День победы над фашистской Германией там тоже является праздничным днём".

Парламентарий обратил внимание телеведущей, что в России есть День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны. Единоросс считает, что 8 и 9 мая скорбеть должны потомки коллаборантов, которые помогали человеконенавистнической политике Третьего рейха:

"Для них это день разгрома и капитуляции, а для нас это — праздник!"

В советское время всячески подчёркивалось, что 9 мая — это первый день мирной жизни. Дуальность этого дня, наполненного и скорбью, и радостью, преодолевалась самими ветеранами, прошедшими тяжёлыми и трагическими дорогами войны. Это они в те времена определяли эмоциональный фон Дня Победы и имели на это полное право.

Люди должны запомнить, что война — это не прогулка с гвардейскими лентами, а боль, кровь, лишения, искалеченные тела, смерть и поломанные человеческие судьбы. Получится ли при нынешнем формате празднования отложить в памяти именно этот посыл — большой дискуссионный вопрос.

Маркетинг Победы

Ежегодно, в канун 9 Мая, возобновляется дискуссия о содержании и формах празднования Дня Победы. На фоне расцвета безудержного и сокрушительного креатива, подогретого агитпропом и номенклатурным рвением соответствия идеологическим трендам, тема становится всё более актуальной, и об этом говорят люди в социальных сетях.

За последнее десятилетие с лёгкой руки пропагандистов гвардейская лента стала одним из инструментов маркетинга. Собственно, как и слово "победа", благодаря которому предприимчивые граждане и представители номенклатуры проводят массовые мероприятия и флешмобы, зачастую далёкие от чествования ветеранов Великой Отечественной войны и поминовения павших за Родину.

Погружение в состояние околорелигиозного культа с замесом маркетинга вкупе с сокрушительными заявлениями некоторых политиков рождает и ответную реакцию, часть которой представило одно из отечественных сатирических интернет-изданий в своих шуточных новостях:

"В учебниках математики появятся главы, посвящённые Сталинградской битве".

"В список эфирных войдёт круглосуточный телеканал, целиком посвящённый Сталинградской битве".

"Мэрия Москвы привлечёт к ответственности чиновника, украсившего город флагами, напоминающими флаги власовской армии".

"В России введут уголовную ответственность за отказ носить георгиевскую ленту 9 мая".

Гвардейские ленты красуются в самых неожиданных местах, включая прилавки магазинов и кассовые зоны. Их включают элементом дизайна упаковок, доводя значение символа воинской доблести до уровня ширпотреба. Разве что ещё не выпустили "Туалетную бумагу Победы", но, судя по развитию трендов, всё это ещё впереди.

Российский сигарный союз (РСС) представил публике проект "Города-герои — Сигары Победы". Первой под маркетинговую раздачу попала Брестская крепость. Сигары так и назвали — "Брестская крепость". Как обещают на своём сайте представители РСС, достанется и другим городам-героям:

"В ближайшее время новые сигары пойдут во все региональные отделения Российского сигарного союза, и в мае мы сможем вместе — даже находясь на расстоянии друг от друга — выкурить нашу общую победную сигару".

Связь героических защитников Брестской крепости с элитными сигарами представляется не сильно очевидной. Да и "поминальные" прыжки на батуте на территории мемориала Победы в исполнении девушек из Омского батутного центра как-то сложно связать с завершением лютой войны.

Как теперь и принято, девушки были в пилотках и своими изящными формами, видимо, демонстрировали значение и масштабность исторической даты. Это уже не первый ролик с "прыжками Победы", который представили батутных дел мастера, продвигая свой центр в соцсетях. Новый шедевр беспощадного креатива размещён в Instagram с комментарием:

"9 Мая — не только прекрасный весенний день, но и незабываемая, памятная дата — День Победы".

Вопрос только в том, как этот день станут воспринимать будущие поколения российских граждан, покуривая сигары "Брестская крепость" и наблюдая за карнавальной эстетикой празднования окончания самой чудовищной войны, унесшей миллионы человеческих жизней.

Возможно, и правда уже настало время купировать развитие балаганной эстетики. Время заменить масштабные мероприятия лаконичным и трогательным воинским ритуалом и придумать ёмкий и эмоционально насыщенный вариант общенационального поминовения.

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