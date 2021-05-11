В первую очередь: что надо срочно сделать после трагедии в казанской гимназии

После трагедии в казанской гимназии № 175, президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии оперативно разработать новое положение о видах оружия, которое разрешено к гражданскому обороту. Два с половиной года назад, после похожего нападения на политехнический колледж в Керчи, глава государства также поручал усилить контроль за оборотом оружия.

"Срочно проработать" меры

19-летний Ильназ Галявиев, стрелявший в учеников гимназии, получил лицензию на оружие 28 апреля, спустя несколько дней после того, как был отчислен из колледжа "ТИСБИ". Вскоре после этого он приобрел дробовик, с которым 11 мая пришел в школу, которую закончил четыре года назад…

По некоторым данным, вооружен Галявиев был автоматическим дробовиком Hatsan Escort. Этим же оружием пользовался Владислав Росляков, который в октябре 2018 года напал на учащихся колледжа в Керчи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 11 мая, что главе Росгвардии дано указание "срочно" проработать "новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения".

По словам Пескова, это поручение было дано "с учетом того вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший" в Казани.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться", — пояснил представитель Кремля.

Мнения политиков

Так какие меры нужно предпринять — и предпринять срочно — чтобы минимизировать вероятность трагедий, которые произошли 11 мая в Казани, а ранее в Керчи?

Депутат Госдумы Николай Арефьев напомнил, что советское время оружие не продавалось — за исключением охотничьего, продажа которого была сильно ограничена.

"А сегодня, когда я узнал, что 19-летний пацан уже приобрел оружие на себя лично и убил столько людей… Наверное, необходимо повысить возраст приобретения оружия. Либо вообще запретить его продажу обычным гражданам", — сказал депутат "Правде.Ру".

Сам депутат полагает, что продажу оружия следует запретить. "Поэтому мое мнение такое: первоначально сейчас повысить возраст людям, которые имеют право приобретать оружие, а в перспективе — взять, допустим, пятилетний срок — вообще запретить продавать оружие гражданам Российской Федерации", — сказал Николай Арефьев.

В свою очередь, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов сказал, что в данном вопросе он пессимист и полагает, что такие вещи совсем исключить невозможно.

"Я точно знаю, что не надо делать. Не надо ни в коем случае идти по пути либерализации продажи оружия в нашей стране, хотя такие идеи в обществе бродят. Если пойти по этому пути, это будет чаще происходить. Пример у нас перед глазами в виде Америки", — сказал он "Правде.Ру".

По словам депутата, он не видит, какие дополнительные законодательные меры можно предпринять в данном случае.

"Просто надо четко понимать, что, в целом, оружия должно быть поменьше в обществе. Исходя из этого, надо действовать всем органам власти", — считает Михаил Амосов.

Добавим, что многие уже обратили внимание, насколько легко получить справку медицинскую справку, которая необходима для покупки оружия. Собственно, ничего нового здесь не сообщим, каждый может проверить, сделав соответствующий запрос в любом из поисковиков. Очевидно, что здесь необходимо принимать меры. И чем скорее это будет сделано, тем лучше.