Михаил Черемных: с 9-го класса школьники будут проектировать свою карьеру

Почему у каждого ученика индивидуальное расписание и как оно строится, как формировали педагогический коллектив и можно ли в школе МИР учиться бесплатно, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру директор школы и детского сада МИР в Доброграде, кандидат педагогических наук Михаил Петрович Черемных.

Читайте начало интервью: Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной

Учитываются интересы каждого

— Михаил Петрович, что насчет спортивной и профориентационной подготовки в школе?

— Мы будем уделять много внимания здоровому образу жизни, различным физическим активностям ребят. Это будут не только уроки, клубы, различные спортивные секции. Кстати, в этом смысле сам город Доброград большой партнер. Потому что там потрясающая спортивная база. Там есть различные специальные трассы, спортивные сооружения, скоро будет построен бассейн. И в этом смысле школе нет смысла строить свой бассейн, поскольку в шаговой доступности будет хороший профессиональный бассейн.

Теперь про профессиональную ориентацию. Тут еще раз вернусь к нашей специфической черте — это ориентация на предприимчивость, предпринимательство.

Мы будем работать с ребятами 9-11-х классов на тему их будущего, в том числе профессионального. Уже на школьной скамье они будут проектировать свою карьеру и даже где-то пробовать.

Хорошо, если он в 10-м классе поймет, что то, что он выбрал, это не его. Гораздо хуже, если он на пятом курсе вдруг понимает, что вообще не туда попал. Поэтому пробы, стажировки, практики, встречи со взрослыми настоящими профессионалами:

предпринимателями,

чиновниками,

деятелями культуры и искусства,

общественными деятелями.

Встречи, презентация собственных стартапов, их результаты. Это все в основной образовательной программе.

— Как день ребенка устроен?

— Я условно пока говорю, потому что возможны некоторые перемещения. Но там будет обязательно блок учебной деятельности, где основные уроки, предметы по федеральному государственному образовательному стандарту. Кстати, не всегда это будут уроки.

Потому что иногда можно проходить, например, биологию, не в классной комнате, а на участке. Или проходить историю, не слушая учителя, а под руководством учителя организуя историческую реконструкцию.

Во-вторых, дополнительные занятия. Это условно после обеда. Обеды, прогулки — это все в распорядке дня будет. Трехразовое питание. Дальше мы специально выделяем время так называемой самостоятельной работы. Это значит, что те задания, которые учитель будет давать на самостоятельную проработку, делаются прямо в школе. Мы категорически против домашних заданий. В этом смысле в 6 часов вечера ребенок может оставить все: тетрадки, портфель — он выходит, и он с семьей. Семье не надо беспокоиться, подменять собой учителя.

— Как будет формироваться расписание ребенка?

— Бывает, у школы одни представления, у родителей другие, а у ребенка третьи. Поэтому мы будем много внимания уделять согласованию всех позиций. Школа открыта для родителей, для общения, потому что мы делаем одно дело: мы заинтересованы в развитии ребенка. И, кстати, он сам тоже заинтересован.

Исходя из этого, постепенно от начальной школы к старшей мы будем ему предоставлять право и даже где-то учить планировать не только будущую жизнь, учебный год, но и свой день.

Будет выбор между той или иной секцией, например, спортивной. Будет выбор: заниматься театром, музыкой или живописью в то время, которое для этого отведено. Будет предоставлена возможность углубляться в те предметы, которые ему точно нужны для будущего, и не очень сильно углубляться в те, которые ему для будущего не очень нужны. То есть индивидуальная программа, расписание. И даже индивидуальные оценки.

Школа для всех

— В вашу школу могут попасть одаренные ребята или есть даже проблемные?

— Мы не селективная школа. Потому что наш принцип, что каждый ребенок одарен. Вопрос — раскрыть его одаренность. Поэтому мы берем всех без исключения, если нет медицинских противопоказаний. Бывает, ему физически нельзя находиться в школе. Но это очень редкий случай.

— Педагогический коллектив уже сформирован?

— Административная команда уже больше месяца работает вместе. Мы понимаем друг друга хорошо. Длительный был процесс подбора педагогов. Потому что для такой школы, которую мы строим, нужен особый отбор учителей. Мы работали со всеми регионами страны, проинформировали о том, что можно работать в школе МИР. У нас было заявок в 10 раз больше, чем мы могли взять. На сегодня 70% команды у нас есть. С оставшимися 30% проходит собеседование. Команда очень хорошая, из разных уголков нашей страны.

— А дети откуда приезжают?

— В основном это те, кто живет в Доброграде. Ближайший город Ковров, оттуда многие. Из Владимира есть желающие. Хотя от Владимира до Доброграда минут 45-50 добираться.

Мы продолжаем собеседования. Школа все-таки частная, определенный уровень благосостояния должен быть у семьи. Поэтому мы объявили конкурс.

Есть возможность конкурсного поступления в школу для учеников 8-10-х классов: несколько человек мы готовы взять бесплатно.

И они будут учиться до выпуска бесплатно. Для сотрудников компании "Аскона" (это гранд "Асконы") — неважно, на какой должности человек, — если его ребенок талантлив и пройдет конкурсные испытания, он поступает с 50%-й скидкой на оплату.

— В городке сколько населения?

— Около тысячи человек. Это начинающийся город. Но в перспективе к 2034 году будет 47 тысяч.

— Будут школьные автобусы?

— Для ребят из Коврова, Владимира будут специальные автобусы. Зайдите на сайт mirschool. ru, там есть все, в том числе условия поступления.