Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной

Общество

В чем уникальность связки "детский сад — школа" в Доброграде, на каких принципах строится образование и как при этом будет меняться система обучения от детского сада к выпускным классам, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру директор школы и детского сада МИР в Доброграде, кандидат педагогических наук Михаил Петрович Черемных.

Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной

Необычная школа

— Михаил Петрович, в городе Доброграде Владимирской области в сентябре откроется школа МИР. Чем она примечательна?

— Первое, Доброград — это новый город в России. Если я не ошибаюсь, последний новый город в России создавался в начале 90-х годов, предпоследний — в 80-х годах. И теперь первая школа в таком городе — это нечто уникальное.

Второе. Мы внимательно следим за тенденциями, которые существуют в мире. И берем самые передовые идеи. Например, индивидуализация образования, или персонализация. Это когда у каждого учащегося, в старшем классе точно у каждого, с начальной школы, с детского сада есть персональная образовательная программа. То есть в зависимости от целей, талантов, одаренности создается его персональная программа.

Мы делаем большую ставку на коммуникации, поскольку МИР — школа, открытая для мира, соответственно, есть все, что связано с коммуникациями цифровыми и языковыми.

Мы хотим, чтобы все выпускники нашей школы выходили на уровень В2 английского языка — это выше среднего по международной классификации языков.

Третье. Мы будем содействовать, чтобы у ребят развивалось предпринимательское мышление и предпринимательская деятельность. Но предпринимательская не в смысле только бизнесом заниматься, а предприимчивость в широком смысле. То есть умение ставить цели, находить ресурсы, формировать команду, а также решительность, для того чтобы этих целей достигать, и упорство.

— Из иностранных языков только английский будет присутствовать?

— Ставку будем делать для всех на английский. Но и другие запросы возможны. Даже сейчас уже несколько семей нам задали вопрос про китайский язык. У нас ответ следующий: если формируется группа тех, кто заинтересован в изучении того или иного языка (8-10 человек), — всё, у нас есть ресурсы, для того чтобы этим ребятам дать китайский язык. Соберется группа на финский язык — ради Бога, будем давать финский. На испанский — так испанский.

Школа МИР — это, скорее, образовательный комплекс, потому что это:

  • школа,
  • детский сад,
  • центр дополнительного образования для детей,
  • центр профессиональной подготовки педагогов.

То есть комплекс из нескольких центров, объединенных общей идеей.

— Для поступления в вуз бывает в некоторых частных школах программа дополнительной подготовки.

— У нас школа полного дня. Чтобы родители спокойно к 9 утра привозили ребят и в 6 вечера их забирали. Соответственно, есть уроки — это учебная часть, и есть дополнительные занятия, когда они могут развить свои таланты. Это могут быть спортивные кружки, секции, клубы. Это может быть все, что связано с искусством, дизайном, музыкой. Это могут быть театральные студии. Это могут быть дополнительные тренинги, которые, например, развивают в человеке решительность или предприимчивость. Поэтому такой целый центр есть. Он будет работать с детьми школы МИР и с детьми во Владимирской области. И центр профессиональной переподготовки — понятно, чтобы и наши преподаватели все время повышали квалификацию, и также преподаватели во Владимирской области.

Системы обучения меняются

— Как выглядит ваше здание?

— Здание спроектировано по современным мировым стандартам того, как строятся школы. У нас школа с 1-го по 11-й класс. Она небольшая — 275 детей. И она 1 сентября открывается. Детский садик откроется чуть позже, там ребятки с 3 до 7 лет. Проектирование закончено детского сада, скоро начнется строительство. Мы предполагаем, что в феврале-марте 2022 года откроется детский сад на 100 мест.

Для нас важна связка между детским садом и школой, чтобы ребята в детском саду начинали готовиться к тому, что с ними будет происходить в школе.

— У вас есть системы Монтессори или Эльконина-Давыдова?

— Мы считаем, что система развивающего обучения Эльконина-Давыдова является (я сейчас жестко скажу, но абсолютно честно) единственной конкурентоспособной российской образовательной системой на мировом уровне. Поэтому мы берем в основание, в начальной школе в большей степени, систему Эльконина-Давыдова. Про детский садик мы думали отдельно. Посмотрев разные системы, мы поняли, что нам в большей степени подходит система реджио-педагогики.

Поэтому будет реджио в детском саду, развивающее обучение в начальной школе, и дальше мы будем выходить в системы мыследеятельностной педагогики в старших классах.

— Метод Эльконина-Давыдова. Я, кстати, с сыном Эльконина разговаривал. Он до сих пор жив.

— Борис Даниилович — мой большой друг. Современные федеральные государственные образовательные стандарты опираются на эту систему, это точно абсолютно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы доброград образование игорь буккер михаил черемных система образования владимирская область
Новости
Еврочиновник из "чёрного списка" собрался в Россию из-за Навального
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Вильфанд: в мае погода изменчива, как "сердце красавицы"
Правительство временно запретило вывоз гречихи из России
Как обеспечить безопасность детей на отдыхе, рассказала эксперт
Из-за пандемии COVID-19 Филипп Киркоров потерял 160 млн рублей
В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник
Китайская ракета весом в 21 тонну неконтролируемо падает на Землю
Минздрав предложил прививать от коронавируса перед выпиской из больниц
Последние материалы
Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной
Усталые ноги. Как быстро восстановить силы?
Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций
После провалившегося заговора легче Белоруссии не станет
Что такое синдром Аарскога
Военный обозреватель: “Суперджет-100” послужил “летающей лабораторией”
Россия теряет свой форпост в Средней Азии
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Что полезней – баня, ванная или душ?
Болезни ушей: рекомендации специалиста
Популярное
Профилактика
Болезни ушей: рекомендации специалиста

Ухаживать за ушами не так просто, как можно подумать. Мыть уши с мылом надо каждое утро. Иначе в слуховом проходе начнет скапливаться сера и обязательно поселятся какие-нибудь зловредные микробы

Болезни ушей: рекомендации специалиста
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от полусотни недугов
Общество
Опасные ритуалы прощания с покойниками
Здоровье
Что такое синдром Аарскога
Любовь Степушова Потявкаем вместе: Польша собрала "шакалов Шерхана" Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Как выглядят "подозрительные" родинки
Здоровье и профилактика
Как выглядят "подозрительные" родинки
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников