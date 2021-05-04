Михаил Черемных: используем педагогику от реджио- до мыследеятельностной

В чем уникальность связки "детский сад — школа" в Доброграде, на каких принципах строится образование и как при этом будет меняться система обучения от детского сада к выпускным классам, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру директор школы и детского сада МИР в Доброграде, кандидат педагогических наук Михаил Петрович Черемных.

Необычная школа

— Михаил Петрович, в городе Доброграде Владимирской области в сентябре откроется школа МИР. Чем она примечательна?

— Первое, Доброград — это новый город в России. Если я не ошибаюсь, последний новый город в России создавался в начале 90-х годов, предпоследний — в 80-х годах. И теперь первая школа в таком городе — это нечто уникальное.

Второе. Мы внимательно следим за тенденциями, которые существуют в мире. И берем самые передовые идеи. Например, индивидуализация образования, или персонализация. Это когда у каждого учащегося, в старшем классе точно у каждого, с начальной школы, с детского сада есть персональная образовательная программа. То есть в зависимости от целей, талантов, одаренности создается его персональная программа.

Мы делаем большую ставку на коммуникации, поскольку МИР — школа, открытая для мира, соответственно, есть все, что связано с коммуникациями цифровыми и языковыми.

Мы хотим, чтобы все выпускники нашей школы выходили на уровень В2 английского языка — это выше среднего по международной классификации языков.

Третье. Мы будем содействовать, чтобы у ребят развивалось предпринимательское мышление и предпринимательская деятельность. Но предпринимательская не в смысле только бизнесом заниматься, а предприимчивость в широком смысле. То есть умение ставить цели, находить ресурсы, формировать команду, а также решительность, для того чтобы этих целей достигать, и упорство.

— Из иностранных языков только английский будет присутствовать?

— Ставку будем делать для всех на английский. Но и другие запросы возможны. Даже сейчас уже несколько семей нам задали вопрос про китайский язык. У нас ответ следующий: если формируется группа тех, кто заинтересован в изучении того или иного языка (8-10 человек), — всё, у нас есть ресурсы, для того чтобы этим ребятам дать китайский язык. Соберется группа на финский язык — ради Бога, будем давать финский. На испанский — так испанский.

Школа МИР — это, скорее, образовательный комплекс, потому что это:

школа,

детский сад,

центр дополнительного образования для детей,

центр профессиональной подготовки педагогов.

То есть комплекс из нескольких центров, объединенных общей идеей.

— Для поступления в вуз бывает в некоторых частных школах программа дополнительной подготовки.

— У нас школа полного дня. Чтобы родители спокойно к 9 утра привозили ребят и в 6 вечера их забирали. Соответственно, есть уроки — это учебная часть, и есть дополнительные занятия, когда они могут развить свои таланты. Это могут быть спортивные кружки, секции, клубы. Это может быть все, что связано с искусством, дизайном, музыкой. Это могут быть театральные студии. Это могут быть дополнительные тренинги, которые, например, развивают в человеке решительность или предприимчивость. Поэтому такой целый центр есть. Он будет работать с детьми школы МИР и с детьми во Владимирской области. И центр профессиональной переподготовки — понятно, чтобы и наши преподаватели все время повышали квалификацию, и также преподаватели во Владимирской области.

Системы обучения меняются

— Как выглядит ваше здание?

— Здание спроектировано по современным мировым стандартам того, как строятся школы. У нас школа с 1-го по 11-й класс. Она небольшая — 275 детей. И она 1 сентября открывается. Детский садик откроется чуть позже, там ребятки с 3 до 7 лет. Проектирование закончено детского сада, скоро начнется строительство. Мы предполагаем, что в феврале-марте 2022 года откроется детский сад на 100 мест.

Для нас важна связка между детским садом и школой, чтобы ребята в детском саду начинали готовиться к тому, что с ними будет происходить в школе.

— У вас есть системы Монтессори или Эльконина-Давыдова?

— Мы считаем, что система развивающего обучения Эльконина-Давыдова является (я сейчас жестко скажу, но абсолютно честно) единственной конкурентоспособной российской образовательной системой на мировом уровне. Поэтому мы берем в основание, в начальной школе в большей степени, систему Эльконина-Давыдова. Про детский садик мы думали отдельно. Посмотрев разные системы, мы поняли, что нам в большей степени подходит система реджио-педагогики.

Поэтому будет реджио в детском саду, развивающее обучение в начальной школе, и дальше мы будем выходить в системы мыследеятельностной педагогики в старших классах.

— Метод Эльконина-Давыдова. Я, кстати, с сыном Эльконина разговаривал. Он до сих пор жив.

— Борис Даниилович — мой большой друг. Современные федеральные государственные образовательные стандарты опираются на эту систему, это точно абсолютно.