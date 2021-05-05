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Автор Маргарита Кичерова

Хайп на теме харассмента: чем это чревато для женщин

Общество

Нашумевшее интервью Елены Прокловой с откровениями в эфире НТВ в очередной раз заставило общественность обсуждать тему харассмента.

Хайп на теме харассмента: чем это чревато для женщин

Напомним, в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" актриса рассказала, что в 15 лет на съемках фильма ее совратил известный артист, имя которого она, впрочем, называть не стала. Проклова всю жизнь хранила эту тайну, решившись на откровенность, только когда ее экс-любовник скончался.

Многие расценили слова актрисы как желание "поймать хайп" и пропиариться таким вот — модным нынче — способом.

Почему тема харассмента вообще возникла? И как отличить его от романтических ухаживаний?

Об этом в студии программы "Точка зрения" Маргарите Кичеровой рассказал врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

Читайте начало интервью:

Психотерапевт: Проклова прокатилась на волне хайпа

— Тема эта возникла не на пустом месте. Началось все с событий, которые были связаны с президентом США Биллом Клинтоном и Моникой Левински. История их развлечений в Овальном кабинете Белого дома, собственно говоря, запустила механизм, который, чего греха таить, дает определенные материальные выгоды жертве.

  • Она получает с этого дивиденды: материальные, моральные, роль какую-то, известность.

Та же Моника Левински продала платье и написала книгу, которая стала хитом и принесла ей больше миллиона долларов.

— Но Моника Левински сейчас помогает женщинам, которые попали вот в такую ситуацию, как она, с сексуальным принуждением…

— Представьте себе, какой это пиар.

— Актриса Елена Проклова в эфире программы на НТВ рассказала о домогательствах, которые она пережила в детстве. И вызвала в свой адрес волну негодования и обвинений в желании таким образом пропиариться.

Вы считаете, что если бы она просто заявила об этом, не взяв за это деньги, ей бы поверили?

— Ну, во-первых, мы с вами свечку не держали, про деньги мы можем только предполагать.

А во-вторых, здесь главное — моральный аспект: стоит ли сейчас, спустя 50 лет, говорить об этом и выносить это на суд общественности, потому что есть потомки, у каждого из действующих лиц есть семьи, и я думаю, что это не самая приятная информация, которую надо было бы дать публично.

Имеет ли смысл вообще обсуждать сейчас, спустя полвека? В этом я сомневаюсь, потому что

  • во-первых, ничего исправить нельзя;
  • во-вторых, времени прошло столько, что невозможно даже получить моральную сатисфакцию.

И возникает вопрос: зачем это всё?

Природой задумано так, что мужчинам нравятся женщины, мужчины влюбляются и продвигают — если имеют возможность это сделать — женщин, которым они симпатизируют. Это нормальное явление. Что, было бы лучше, если бы они были абсолютно индифферентны к своим героиням?

— Но тогда получается, мы вообще не должны обсуждать харассмент, не должны о нем говорить?

— Понимаете, ухаживания за женщиной могут быть разными.

Можно обожать свою женщину-кумира, дарить ей цветы, встречать после каждого спектакля, быть поклонником.

А можно быть достаточно грубым и предложить при первом же знакомстве сесть в машину и поехать в баню, понимаете?

Вот второй случай — это харассмент, а первый случай — это естественный процесс ухаживания.

 

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы харассмент елена проклова владимир файнзильберг
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