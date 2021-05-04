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Автор Маргарита Кичерова

Психотерапевт: Проклова прокатилась на волне хайпа

Общество

Недавно в эфире программы "Секрет на миллион" 68-летняя актриса Елена Проклова рассказала о пережитых в детстве домогательствах со стороны "очень известного актера".

Психотерапевт: Проклова прокатилась на волне хайпа

Скандальная исповедь актрисы разделила общество на два лагеря: кто-то считает, что у харассмента нет срока давности и подобные истории необходимо предавать огласке, кто-то увидел в исповеди артистки расчет и желание пропиариться.

Неужели звезда советского кинематографа все эти годы жила с психологической травмой? И почему рассказала о ней только теперь, спустя полвека?

Своим мнением по этому поводу в студии программы "Точка зрения" с Маргаритой Кичеровой поделился врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг.

— Психологической травмой следует считать ситуацию, с которой человек внутренне не согласен. Возникает после какого-то насилия: психологического, физического или морального. То есть если в отношении человека некто совершает какие-то действия, которые не согласуются с его внутренним пониманием ситуации и моральным обликом.

Обычно психотравма проявляется в поведении человека, потому что речь идет о, так сказать, событиях, которые препятствуют видению им окружающего мира, вера в справедливость исчезает, возникает моральная депривация, то есть непонимание, как ему поступать дальше, как ему жить.

— И как он начинает вести себя? Это внешне как-то проявляется?

— Это очень интересный вопрос, потому что в нашем случае речь идет не просто о жертве насилия, а конкретно о красивой и обаятельной женщине, известной актрисе. Я могу сказать, что она на протяжении многих лет является кумиром огромного числа людей, поскольку ее роли всегда вызывали положительные эмоции.

И сейчас, после ее откровений, возникает некий когнитивный диссонанс, потому что

  • с одной стороны, люди относятся к Елене Игоревне позитивно, положительно,
  • с другой стороны, вдруг совершенно неожиданно она открылась людям с другой стороны — в роли жертвы событий, которые произошли более чем 50 лет назад.

И у меня, как у человека, который достаточно часто встречался с жертвами насилия, участвовал в судебных процессах и судебно-психиатрической практике, складывается впечатление, что люди после таких событий в интимной жизни ведут себя несколько по-другому:

  • они замыкаются в себе, испытывают депрессию, не вступают достаточно долго в связи с противоположным полом. То есть там сплошной негатив.

А история, которую рассказывает Елена Игоревна, звучит так: был человек, который ее ввел в курс взаимоотношений мужчины и женщины достаточно рано, что вызвало у нее негатив, который повлиял на всю ее интимную жизнь, — это с ее слов.

Но при этом она упоминает огромное количество разных известных людей, с которыми у нее были романы. Здесь это как-то не вяжется.

— А не бывает так, что настолько травмирующая ситуация выливается в то, что человек начинает вести себя, ну, скажем, как женщина легкого поведения? Не замыкается в себе, а наоборот?

— Я понимаю, о чем вы говорите, но мне кажется, что здесь немножко по-другому. Я вижу эту ситуацию несколько иной. Во-первых, в основе поведения Прокловой лежит, конечно, актерская профессия, то есть она актриса, она красивая женщина.

И она излагает ту проблему, которая ее волновала и волнует до сих пор. Но в этом рассказе возникают некоторые несоответствия.

Я бы не стал сравнивать с женщиной легкого поведения, потому что она не зарабатывала на этом деньги, речь шла о другом — она влюбчивая натура.

Да, у нее были романы, романы красивые.

Непонятно, почему нужно было об этом говорить спустя 50 лет, почему это не было раскрыто в свое время.

Это мне напоминает недавние события в Соединенных Штатах Америки, когда обвинили известного режиссера в харассменте.

— То есть Елена Игоревна поддалась волне хайпа?

— Несомненно. Это сегодня общемировая тенденция.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы харассмент елена проклова владимир файнзильберг
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