Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов

Праздник весны и труда, который в советское время был днём солидарности трудящихся, астраханские ассенизаторы встретили забастовкой.

Фекальная стачка

Как сообщили астраханские СМИ, более 40 ассенизаторских машин не вышли на работу. Под угрозой окунуться во всё пребывающие фекальные массы оказались более 1000 домовладений. К сожалению, популярный у отечественной номенклатуры термин "отрицательный рост", призванный добавить нотки позитива в грядущий апокалипсис, вряд ли применим в создавшейся ситуации.

Трудящиеся полны решимости отстаивать свои права. Администрация вдруг отказалась от устной договорённости с ассенизаторами о месте слива нечистот, перенеся его в отдалённое место, чем и возмутились хранители фекальной стабильности, объявив о стачке:

"Нас начали штрафовать, встречать в том районе с полицией и участковыми… Мы не сможем сделать даже минимума поездок, а такое расстояние съест всю прибыль. Значит, нам цены повышать? Так вывоз одной ямы будет стоить 2000 рублей, кому это сейчас по карману? Мы же тоже люди, понимаем, что без нас дома просто утонут в фекалиях… Наша забастовка продлится столько, сколько нужно. И если мы так и не увидим от властей желания пойти на диалог, мы примем более жёсткие меры".

Возможно, власти вскоре объявят ассенизаторов, как это теперь принято, экстремистами, а может, и иноагентами, чтобы оправдать надвигающийся коммунальный коллапс. По крайней мере, администрация пока не идёт на переговоры с бастующими.

Местные жители просят ассенизаторов вернуться к работе, не гнать зловонную волну под "лодку" стабильности, но рыцари санитарии стоят на своём и полны решимости бороться за свои права, вплоть до перекрытия дорог.

Прибегнуть к совсем радикальным действиям, слить содержимое цистерн ассенизаторских машин у здания администрации, бастующие пока не угрожают. Видимо, чтобы не испортить запах весны, труда и торжества солидарности трудящихся, о чем в России стали забывать. Сейчас ведь тоже времена непростые. Как и в 30-е годы прошлого столетия:

стране угрожают "английские шпионы";

повсюду мутят воду иноагенты;

вредители и "враги народа" льют воду на мельницу сдерживания России.

Праздник по регламенту

Забастовка астраханских ассенизаторов, конечно же, наносит удар властям ниже уровня канализации, о которой местная номенклатура, видимо, не хочет говорить, чтобы лишний раз не напоминать гражданам о существовании общепринятых достижений цивилизации. Тем более на фоне пролетарского праздника.

Рано или поздно придётся принимать меры, чтобы регламентировать празднование Первомая и найти баланс интересов, позволяющий сохранить общественно-политический штиль в стране.

Популярное сатирическое издание, практически все "новости" которого претендуют на реальные сообщения информагентств, предложило систематизировать первомайские лозунги. Внешнеполитическую повестку обозначить актуальными тезисами:

о "чешском предательстве";

об "агрессивной политике Байдена";

о "вековом братстве с Китаем".

Для того, чтобы добавить перчика в первомайские требования трудящихся, сатирические новостники предлагают внести в лозунги элементы критики действующей власти:

"Путин недопустимо добр к врагам!"

"Хватит терпеть расточительство Путина по отношению к бюджетникам!"

"Правительство должно больше тратить на спецслужбы!"

Лайфхаки Бердымухамедова

В достижении абсолютной стабильности, чтобы никакие ассенизаторы не портили обедню, российским властям имеет смысл обратиться к богатому опыту президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Туркменский лидер сумел в один миг решить проблему пандемии коронавируса, фактически запретив её. Казалось бы, решение лежало на поверхности, но только у него достало политической воли справиться со всемирной напастью.

На фоне экономического кризиса и падения платёжеспособности населения туркменские граждане вынуждены пользоваться государственными магазинами с установленными государством ценами на продукты, которых не всем и хватает. Вполне предсказуемо, как и в советские времена, у магазинов стали образовываться очереди. Люди приходили к торговым точкам рано утром, чтобы суметь что-то приобрести.

Как сообщила одна из радиостанций, признанная иноагентом, в Туркмении власти хотят ликвидировать большие очереди перед государственными магазинами. Сын туркменского лидера Сердар Бердымухамедов уже запретил в Ашхабаде гражданам массово выстраиваться у магазинов, заявив, что большие очереди "дискредитируют имидж" его отца. Теперь, чтобы попасть в магазин, жители столицы должны предварительно зарегистрироваться и посетить магазин в строго отведённое время после подтверждения визита продавцом.

В Туркменабаде очереди запрещены не полностью. Гражданам разрешено собираться перед магазинами в группы не более четырёх человек. Остальные же жаждущие шопинга ждут своего звёздного часа в подъездах и подворотнях, о чём рассказал журналистам местный житель:

"Товары также продаются через чёрный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания".

Предлогом для ареста граждан, не соблюдающих запрет на очереди, всё-таки служит несоблюдение дистанции, несмотря на запрет коронавируса. Видимо, следование по "особому" пути предполагает весьма схожие дорожные карты.

Экстремистский Первомай

При растущих общественно-политических вызовах, вероятно, возрастёт и запретительная активность российских властей, чтобы достойно встретить следующее возможное "обнуление" с хорошими показателями стабильности. В этом смысле симбиоз отечественного запретительного опыта с лайфхаками Гурбангулы Бердымухамедова может сыграть решающую роль в достижении заветной цели.

Возможно, для публично ненасильственного пресечения того же заговора ассенизаторов местным властям стоит запретить астраханцам справлять нужду. Так сказать, в духе времени ассиметрично дать по носу бастующим пролетариям, возомнившим себя способными поставить власти в неудобную позу. Не хватало ещё, чтобы в России произошла революция фекалий!

Удивительно, что 1 Мая всё ещё остаётся в России государственным праздником. По нынешним меркам, в нём заложено некое экстремистское начало, подогретое алкоголем и шашлыками. Нельзя исключать риск, что в трендах копания в истории граждане вспомнят, что это был День солидарности трудящихся. Вот как начитаются астраханские ассенизаторы Владимира Ульянова-Ленина и окрасят свою стачку в не самые светлые цвета:

"Товарищи рабочие! Наступает день великого праздника рабочих всего мира. Первого мая празднуют они своё пробуждение к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества".

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