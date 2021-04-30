Россияне поддерживают войну за ЛДНР и Крым

Россияне спустя семь лет после событий на Украине в большинстве своём поддерживают войну за ЛДНР и присоединение Крыма.

Как выяснили социологи признанного в России иноагентом "Левады-центра", половина россиян считает, что Россия должна выступить на стороне самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в случае эскалации конфликта на востоке Украины.

Самой активной возрастной группой в опросе оказались люди старше 40 лет — читатели журналов, газет, телезрители (только в третью очередь!) и радиослушатели.

Опрос показал, что большинство респондентов (65%) желают включения ЛДНР в состав России — в том случае, если республики сами обратятся с такой просьбой. С мнением против присоединения выступили лишь 26% опрошенных.

Так считают не только в провинции, но и в Москве и других крупных городах страны.

По данным OpenMedia, даже горячая война с Украиной не изменит мнения россиян в отношении Путина, отношение к нему не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону.

"Левада-центр" ранее провёл опрос на тему Крыма, согласно которому россияне по-прежнему поддерживают присоединение Крыма к России.

Большинство опрошенных (86%) отдали свои голоса за такой ответ.

В то же время 69% россиян считают, что присоединение Крыма принесло России больше пользы, чем вреда.

Чуть раньше выяснилось, что россияне не против поучаствовать в "локальной войне в пределах СНГ для присоединения новых территорий". Родители вполне готовы отправлять сына повоевать в такой "небольшой войне".

Это неудивительно на фоне того, что 68% опрошенных родителей мальчиков-подростков высказались за службу отпрысков в армии.

Сегодня армия воспринимается как место без дедовщины. Свою роль сыграли и перевооружение армии и повышение довольствия военных. Среди тех, кто служил или служит, эта доля ещё выше — 80%.

По данным более раннего соцопроса, россияне готовы поддерживать тех, кто вознамерится идти на войну.

Поддержат тех, кто пойдёт воевать, 65% жителей России.

49% респондентов заявили, что посоветовали бы им отправиться прямо на линию фронта.

Больше половины (56%) участников опроса готовы помочь государству финансово.

Теорию о том, что конфликт на востоке Украины может перерасти в войну между Россией и Украиной, поддерживают только 37% респондентов, тогда как 55% склонны считать, что прямого конфликта между соседними странами не возникнет.

В соцсетях из 129 350 опрошенных по этому поводу:

7% заявили, что примут участие как добровольцы в развившемся конфликте;

62% готовы сразу принять участие в случае всеобщей мобилизации;

19% пойдут на войну добровольно в случае присоединения территорий; при этом 5% намерены отказываться воевать и уклоняться;

13% собираются смотреть по ситуации.

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