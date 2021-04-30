Россияне спустя семь лет после событий на Украине в большинстве своём поддерживают войну за ЛДНР и присоединение Крыма.
Как выяснили социологи признанного в России иноагентом "Левады-центра", половина россиян считает, что Россия должна выступить на стороне самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в случае эскалации конфликта на востоке Украины.
Самой активной возрастной группой в опросе оказались люди старше 40 лет — читатели журналов, газет, телезрители (только в третью очередь!) и радиослушатели.
Опрос показал, что большинство респондентов (65%) желают включения ЛДНР в состав России — в том случае, если республики сами обратятся с такой просьбой. С мнением против присоединения выступили лишь 26% опрошенных.
Так считают не только в провинции, но и в Москве и других крупных городах страны.
По данным OpenMedia, даже горячая война с Украиной не изменит мнения россиян в отношении Путина, отношение к нему не изменится ни в лучшую, ни в худшую сторону.
"Левада-центр" ранее провёл опрос на тему Крыма, согласно которому россияне по-прежнему поддерживают присоединение Крыма к России.
Чуть раньше выяснилось, что россияне не против поучаствовать в "локальной войне в пределах СНГ для присоединения новых территорий". Родители вполне готовы отправлять сына повоевать в такой "небольшой войне".
Это неудивительно на фоне того, что 68% опрошенных родителей мальчиков-подростков высказались за службу отпрысков в армии.
Сегодня армия воспринимается как место без дедовщины. Свою роль сыграли и перевооружение армии и повышение довольствия военных. Среди тех, кто служил или служит, эта доля ещё выше — 80%.
По данным более раннего соцопроса, россияне готовы поддерживать тех, кто вознамерится идти на войну.
Теорию о том, что конфликт на востоке Украины может перерасти в войну между Россией и Украиной, поддерживают только 37% респондентов, тогда как 55% склонны считать, что прямого конфликта между соседними странами не возникнет.
В соцсетях из 129 350 опрошенных по этому поводу:
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