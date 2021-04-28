День Победы отметят "занимательным" представлением

В канун Дня Победы активисты традиционно соревнуются в квазипатриотическом креативе, который уже начал возмущать граждан.

Исторический фетишизм

Уже не раз отечественные политики выступают с инициативами о введении новых предметов в школах. Наверно, весь перечень идей и не перечислить. Какие-то инициативы находят своё воплощение в расписании уроков, какие-то интегрируются в существующие предметы, а другие пока ждут своего часа.

Так в марте 2021 года Министерство просвещения России включило в новые школьные учебники по обществознанию "Семьеведение". Идея, которой исполнилось 4 года, принадлежит детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. Задумка — рассказать детям о становлении и развитии семьи.

Не отстала от уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка и вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. На заседании президиума Совета законодателей депутат предложила ввести в начальных классах новый предмет — "Моя Россия".

Яровая полагает, что появление в школьной программе такого предмета позволит детям получить в доступной форме знания о своей стране и о родном регионе. Парламентарий считает, что во все школьные учебники необходимо внести справочный раздел "наши имена", где должна быть представлена информация об отечественных деятелях науки.

Политик предложила Министерству просвещения закрепить в учебном процессе нормативы так называемых устных заданий:

"Чтобы по окончании школы было понятно, что ребёнок умеет не только писать, но и говорить, формулировать свои мысли, отстаивать свою позицию, вступать во взаимодействие".

С кем детям предстоит вступать во взаимодействие, депутат не пояснила. Ирина Яровая не прошла мимо и темы Великой Отечественной войны, которую нынче принято нещадно эксплуатировать:

"Мы все хорошо знаем, с какого класса начинается изучение истории, и, конечно, весьма странно выглядит ситуация, что историю Великой Отечественной войны у нас дети изучают только в старших классах впервые".

Отчего не начать изучать историю в дошкольных учреждениях, Яровая не сообщила. Можно вообще начать с яслей, а то и раздавать учебники для новорождённых прямо в роддомах, чтобы уж наверняка.

Карнавал Победы

На одном из весьма популярных интернет-форумах, где вполне мирно соседствуют пользователи с различными политическими взглядами, один из авторов поделился новостью:

"На майские праздники руководством детского сада, в который ходит моя дочь, было предложено следующее мероприятие: нарядить детей в солдат советской армии, выдать им автоматы и гранаты (за счёт родителей, разумеется) и устроить "занимательное" представление. А я и супруга моя ещё из того поколения, чьи дедушки-бабушки реально участвовали так или иначе в боевых действиях. У супруги так вообще один из дедов две войны прошёл: Великую Отечественную и Советско-Японскую. И они делают из этого, (весьма нецензурное выражение — ред.), праздник для детей. Серьёзно? Да, дети должны знать своих героев, обязаны, но не через эту (совсем нецензурное выражение — ред.) клоунаду с пластмассовыми калашами, тем более они ещё не в том возрасте, чтобы это всё осознать. Дети должны знать своих героев из уст отцов и матерей и передавать эти знания своим потомкам. Вот. Сильно сомневаюсь, что подобный перформанс одобрил бы кто-то из покойных дедушек. Не за то они воевали, ох не за то!".

Переодевать детей — это ещё полбеды. Когда коров наряжают в шинели красноармейцев и напяливают пилотки, вот это — да, круто. Даже гвардейские ленты, накрученные на объёмном логотипе "Мерседеса" и привязанные к стрингам, выглядят не так колоритно. Странно, что хозяева тех коров не догадались продавать "Молоко Победы", задрав и без того совсем не щадящие цены.

С одной стороны, за любые суждения, которые не вписываются в идеологию правящей политической элиты, можно даже загреметь за решётку. С другой — спекуляции на теме победы в Великой Отечественной войне и даже коммерциализация проходят на "Ура!".

Довольно гнусно выглядел симбиоз темы победы, православия и бизнеса на телеканале "Спас", когда в телемагазине гражданам предлагалось прикупить часы "Орден Победы".

"Занимательное" поминовение

Кто-то считает такую коммерциализацию нормальной, а кто-то — нет. Что касается возраста детей, которым впору рассказывать о чудовищной войне и миллионах её жертв, то не все взрослые, судя по воинствующей бестактности и откровенному маразму, доросли до осознания всего ужаса той лютой войны и однозначного вывода, что величайшая трагедия никогда не должна повториться, а не как это круто прилепить на автомобильное стекло наклейку "Можем повторить!".

Что повторить? Миллионы жертв? Бесчисленное количество солдат, останки которых до сих пор остаются безымянными, а некоторых так и не нашли? Поломанные судьбы оставшихся в живых?

Можно придумать немереное количество новых школьных предметов, провести уйму неумных мероприятий, которые девальвируют раз от раза высочайшую цену победы над нацистами, но до сердец молодого поколения так и не достучаться. Хотя бы потому, что мероприятия для них и остальных граждан — "занимательные". К сожалению, тему Победы постепенно и уверенно превращают в карнавал с переодеванием.

Спекуляции же на тему Победы по своей сути — безнравственны. Об этом всё чаще говорят люди в социальных сетях, считая недостойным смешивать память о величайшей трагедии советского народа с политическими играми и отдавать в жертву беспощадному маркетингу.

Недавно в Facebook встретился любопытный и показательный диалог, который предельно точно иллюстрирует суть проявления публичного квазипатриотизма:

— Что там в новостях? — Да в Америке хрень какая-то творится. Люди, которые никогда не были рабами, требуют извинений от людей, которые никогда не были рабовладельцами. — А зачем они это делают? — Ну, хотят придать себе значимость за счёт страданий прошлых поколений. — А, это, типа, как ты на своё "ведро с запчастями" налепил наклейку "Можем повторить!", хотя никогда не видел войны? — Ты что, козёл!? Это другое! Да я тебе сейчас морду набью!

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