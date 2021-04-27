В России началась кампания по реабилитации Сталина

В КПРФ и "Справедливой России" решили реанимировать культ Иосифа Сталина, связав восхваление "отца народов" с восстановлением исторической правды.

Импульс сталинизма

В КПРФ объявили о строительстве в городе Бор Нижегородской области Сталин-центра. Закладку первого камня в фундамент будущего места поклонения товарищу Сталину нижегородские коммунисты планируют осуществить 8 мая 2021 года. Об этом рассказали общественности секретарь комитета нижегородского регионального отделения КПРФ Владислав Егоров и секретарь местного отделения партии Алексей Зоров.

Сталин-центр, по замыслу идейных вдохновителей проекта, будет представлять собой музейный комплекс, в нескольких залах которого будет представлена экспозиция, посвящённая различным периодам жизни бывшего советского лидера.

Коммунисты уже назвали новый музейный комплекс "единственным на территории Нижегородской области и крупнейшим в России". Владислав Егоров подчеркнул:

"Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории".

Для коммуниста Алексея Зорова это уже не первая сталинская инициатива. К 75-летию парада Победы, в июне 2020 года, политик открыл в Бору памятник Иосифу Сталину, причём сделал это на свои собственные деньги.

Взять Сталина на флаг

Идею с установкой в Москве памятника демиургу политических репрессий поддержали и в "Справедливой России". Об этом рассказали в пресс-службе сопредседателя партии Захара Прилепина. Секретарь президиума Центрального совета партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Александр Казаков уточнил, что сбор подписей москвичей собираются начать аккурат после 9 мая 2021 года:

"Сейчас мы по-новому постепенно начинаем понимать роль Сталина в истории, политике, экономике, культуре, а не только в Великой Отечественной войне. Идею установки памятника одобрят все, кто реалистично смотрит на историю России 20-30-х годов XX века, а не верит в фейк, который предложил всем Никита Хрущёв".

Локацию нового памятника корифею советского языкознания пока не определили, но Казаков утверждает, что уже "есть разные варианты":

"Мы ведём переговоры, предпочли бы установить памятник на муниципальной земле, а не частной — не хотим протаскивать Сталина через окно".

Дискуссия на тему образа Иосифа Сталина, как утверждают приближённые к партии граждане, является существенной проблемой, доходящей до конфронтации между прилепинскими новичками и старой командой Сергея Миронова. Александр Казаков заявил:

"Наша позиция, что Сталина надо брать на флаг, а позиция других — что не надо так радикально. Дискуссия идёт… Это наш с Захаром Прилепиным проект, мы не обязаны такие вещи согласовывать".

Параллельно с новой инициативой с памятником Сталину Захар Прилепин продолжает продвигать идею добиться-таки возвращения на Лубянскую площадь Москвы монумента Феликсу Дзержинскому.

Плюрализм симпатий

Задумки своего коллеги прокомментировал сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Сергей Миронов:

"У нас есть партийная программа, есть общие цели и понимание, а у кого какие симпатии — это дело каждого отдельного человека. Запретить Захару Прилепину выходить с такой инициативой я не могу. То, что это не будет инициативой нашей партии, это совершенно очевидно".

Говоря о своём отношении к Сталину, Миронов напомнил о людоедских временах в истории Отечества:

"Моего деда совершенно несправедливо расстреляли как кулака… Когда началась война, Иосиф Сталин испугался и залез под кровать, и две недели его никто не видел. 22 июня в 6 утра зашёл Молотов, Жуков, Берия. Это — реальный документ".

В партии с пафосным названием "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" маркетинг, видимо, поставлен ровно таким образом, как согласованность действий её высокопоставленных членов. Риск быть накрытыми тенью диктатора, видимо, никоим образом не пугает Миронова или партия настолько слаба накануне думских выборов, что приходится мириться с людоедским трендом Прилепина, которому всё неймётся увековечить аутентичное зло, придав жестокой диктатуре флёр исторической необходимости с ароматом патриотизма.

Иосиф Сталин

Увековечивание выдающейся посредственности

Современники Иосифа Сталина, включая и его коллег по политбюро, предусмотрительно помалкивали, оставляя где-то глубоко в мыслях свои оценочные суждения об "отце народов". Ещё до свидания с ледорубом, отправленным в подарок товарищем Сталиным за океан, демон Великой русской революции Лев Троцкий дал Иосифу Сталину вполне исчерпывающую характеристику:

"Сталин — насквозь лживый человек. Но на каждом этапе его ложь служит данному моменту, она не стеснена заботой о вчерашнем и завтрашнем дне, она рассчитана на короткую память большинства и на материальную невозможность для меньшинства публично опровергнуть ложь… Сталин — это наиболее выдающаяся посредственность нашей партии".

Политический геноцид, которому Сталин и его окружение подвергло советский народ, уже намекает многочисленными братскими могилами на то, чтобы оставить существование этого государственного деятеля в учебниках истории и уж точно не призывать к его поклонению нынешние и будущие поколения россиян.

Видимо, отсутствие у КПРФ и "Справедливой России" каких-либо идей, способных мотивировать избирателей отдать за них свои голоса на предстоящих выборах в Госдуму, и заставляет политиков прибегнуть к излюбленному трюку правящей политической элиты — под видом защиты исторической правды обелить палача, представить его жертвой оговора и получить электоральный гешефт.

Помидоры истории

Эксплуатация истории давно уже стала маркетинговым инструментом. Великая страна, тезисом о которой политики то и дело подогревают общественное сознание, способна не только декларировать так называемое светлое будущее, но и хотя бы изредка вспоминать, что государство создано для граждан, а не наоборот.

В признании же неприглядных страниц истории государства и даже вовсе отвратительных кроется сила, способная не только очистить сознание граждан, но и сделать обществу прививку от будущих трагических ошибок и преступлений политических элит.

Но нет, у нас так просто не бывает. Надо ухватиться за идею ложного патриотизма и даже не побрезговать "поднять на флаг" сталинщину, реабилитировав, по сути, костоломов из НКВД и террор против собственного народа ради заработка хоть каких-то голосов на выборах. А на деле вся квазипатриотическая болтовня политиков наглядно иллюстрируется печальным анекдотом, который всё чаще стал попадаться в Facebook:

— Обещан быстрый и жёсткий ответ на провокации против Великой страны! — Это ещё жёстче, чем помидоры не покупать в ответ на сбитый самолёт?

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