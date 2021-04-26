Люди рассказывают об увольнениях за участие в протестах

Мониторинг социальных сетей позволил силовикам выявлять оппозиционно настроенных граждан и наказывать их за политические взгляды.

Опасный маршрут

В интернете появляется всё больше свидетельств репрессий в отношении "неблагонадёжных" граждан, которые позволили себе воспользоваться своими конституционными правами. Среди таковых оказался 56-летний водитель Сергей Васин, который трудился на автобазе № 2 Управления делами президента. Развозил депутатов Госдумы и Совета Федерации.

Васин получил 10 суток ареста за посты в соцсети "ВКонтакте", в которых выражал поддержку протестам, которые состоялись 21 апреля 2021 года. Приняли водителя за агитацию. Составили протокол и отправили чалиться в цугундер.

Репрессии "по собственному желанию"

ВГТРК задала тон в зачистке оппозиционно настроенных сотрудников телерадиокомпании. Работы уже лишились несколько телеоператоров и монтажёров, которые имели наглость высказать своё личное мнение в соцсетях и репостить суждения других пользователей на тему "как стало радостнее жить"

Как рассказали журналистам сотрудники ВГТРК, которые попали под раздачу репрессивных презентов в виде увольнения с формулировкой "по собственному желанию", беседы с руководством начинались с одной и той же фразы:

"Думаю, что вы знаете, почему мы вас пригласили".

Железная Рита

Главный редактор RT Маргарита Симоньян активно поддержала действия руководства ВГТРК и поделилась своим опытом в затыкании ртов "неблагонадёжным" гражданам:

"Правильно делает ВГТРК. Мы тоже всегда так делали, делаем и будем делать. Если человек исповедует антигосударственные взгляды и при этом получает зарплату на госканале с прогосударственной редакционной политикой, если совесть его в этой хитрой конструкции чувствует себя уютно, то это нехороший человек, лицемер, лжец и подлец. Октябрята говорят: плоховатый мальчик. А мы с плоховатыми не работаем. Только с самыми лучшими".

Маргарита Симоньян

Призывы к исполнению Конституции страны в части прав и свобод граждан, видимо, это — антигосударственные взгляды. Главред RT, вероятно, считает, что налоги, на которые жирует отечественный агитпроп, платят исключительно сторонники действующей власти, а государство существует только для фан-клуба стабилизаторов пресловутой "лодки".

Отождествлять государство с интересами правящей политической элиты — довольно распространённое явление. Такие люди уже неспособны понять и принять, что государство — это не конкретный политик, его окружение и сторонники, которые чувствуют себя комфортно в созданной идеологической системе координат.

В советские времена такую систему называли коротко и ёмко — кормушка. Для достижения заветной цели приобщения к неисчерпаемому "корыту" граждане вступали в КПСС, попутно матеря на кухнях действующую власть. В какие-то времена не стеснялись писать доносы в НКВД, по большей части с летальным исходом для фигуранта. В другие — анонимки в КГБ с перспективой для героя повествования:

вылететь с престижной или просто любимой работы;

оказаться в психушке (только сумасшедший может хулить советскую власть);

провести энное количество лет на зоне.

Поди плохо, когда на семейный подряд можно получать миллионы из казны на третьесортное кино и другие агитпроповские перформансы? Причём кино, которое вряд ли превзойдёт в креативе армейский боевой листок, гордость советских замполитов. За такую возможность не только оппозиционно настроенных сотрудников уволить можно, но и на голубом глазу оправдать реновацию полигонов в Бутово и Коммунарке.

Унесённые протестами

Инженер-технолог филиала завода "Сварз" Мосгортранса Яна Холодова посетовала в соцсетях, что её начальник, замдиректора по контролю качества Роман Чурилов потребовал от неё уволиться "по указанию сверху". При этом Чурилов признался в разговоре, который был записан Холодовой, что осознаёт незаконность своего требования.

Женщина полагает, что причиной попадания в категорию "неблагонадёжных и нежелательных" стало распространение списков граждан, подписавшихся на сайте "Свободу Навальному!" под идеей акции протеста в поддержку осуждённого оппозиционного политика.

Холодова рассказала, что не жалеет о проявлении своей гражданской позиции и черпает силы в солидарности своих единомышленников, считающих, что люди имеют право на свои собственные взгляды и суждения:

"Мне понравилось, что очень много людей вышло, не боясь, что они будут задержаны, не боясь преследований, слитых баз, что сообщат на работу… Конечно, как и любому человеку, мне страшно. И сесть в тюрьму страшно. И страшно жить в стране, когда у тебя зарплата 30 тысяч, а тебя просто так берут и увольняют. В то же время для меня важно выходить на улицу, а не просто сидеть дома и обсуждать в чатиках с друзьями, как все плохо. Важно заявлять о том, что тебе не нравится. Но, конечно, нужно действовать в рамках закона, мирно".

Те же проблемы, что и у Яны Холодовой, возникли у инженера-проектировщика Руслана Боровского из Мостранспроекта, которого вынудили подписать заявление об увольнении "по собственному желанию". По словам Боровского, он в своей беде также не одинок. Некоторых знакомых опального инженера, которые разделяют его политические взгляды, постигла та же участь.

Гримасы идиллической картины

Позднее Яна Холодова рассказала журналистам, что на работе всё утряслось. Пропуск не аннулировали, доступ к рабочему компьютеру снова открыли. Руководство сделало вид, что предыдущего разговора не было, что якобы они не понимали, о чём речь, что сильно удивило женщину:

"Не знаю, после какой конкретно публикации (в СМИ — ред.) они решили прикинуться тапками. Мне много кто звонил с просьбой дать комментарий по поводу увольнения. Но огласка работает!"

Огласка, конечно, работает, но до определённого предела. Если кто-то "наверху" задастся идеей фикс и обезличит гражданина до слова "фигурант", то даже международный резонанс с призывами глав крупнейших держав не поможет.

Можно по-разному относиться к личности "фигуранта", но, к сожалению, репрессивная матрица планомерно развивается и проецируется на других граждан. Люди с тревогой говорят об этом в социальных сетях.

Руководство государственных СМИ, решив, что новости должны тщательно фильтроваться, чтобы в остатке рождалась идиллическая картина, в конечном счёте подрывает доверие к государству, активно подтачивая его основы. Зачистка же "неблагонадёжных" сотрудников по принципу лояльности правящей политической элите обесценивает демократическую основу Конституции России.

Отдают ли себе в этом отчёт главреды уровня "Железной Риты"? Полагаю, что да. Медийные начальники, которые склонны к крайним суждениям и действиям, то есть к экстремизму, видимо, рассчитывают, что вдруг сменись власть, то они и в новой системе координат будут чувствовать себя комфортно и всё забудется. Как показывает история России, рассчитывать на это весьма недальновидно. Хотя последний маршрут в Бутово и в Коммунарку им определённо не предложат.

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