Психолог: вся психотерапия у взрослых базируется на взаимоотношениях с матерью

Почему возникает ревность у старших детей при рождении младших, можно ли от нее избавиться и как взаимоотношения с матерью определяют весь жизненный путь ребенка, рассказала ведущей "Правды.ру” Маргарите Кичеровой психолог Ирина Обухова.

Старший — ребёнок, а не нянька

— Ирина, возникает ревность между братьями и сестрами, проблемы у старшего, когда появляется младший. Как вести себя родителям, как помочь своему ребенку?

— Да, это часто бывает, когда родители не подготовили ребенка. Дело в том, что у нас, в детях особенно, заложено соперничество. Всегда будет элемент здоровой ревности. Но мы можем ревность окультурить.

Во-первых, начнем с подготовки.

Когда появляется живот, можно сказать ребенку, что будет брат или сестра. Как правило, дети ждут, что малыш родится и он с ним будет играть, а потом появляется что-то кричащее, маленькое, которое занимает внимание родителей. Есть момент разочарования.

Во-вторых, самая распространенная ошибка — это говорить: ты старший, ты уже взрослый.

Не надо у детей забирать детство. Ему нужно деликатно объяснить преимущество того, что ты взрослее, чем твой брат или сестра. Смотри, ты уже можешь, если голодный, сам пойти и взять яблоко и съесть его, а маленького надо кормить, он без меня не может поесть. Его надо пеленать, носить на руках, ему надо очень много внимания, он без меня сейчас просто не может, ты пойми. А вот ты сможешь уже что-то, ты посмотри на свои преимущества по сравнению с маленьким. Не говорить: ты старший.

Если разница у детей 9-10 лет, то старший ребенок уже словно родитель. Тут уже к младшим подключают с родительскими функциями: посмотреть, накормить, занимать его чем-то.

Надо быть еще деликатнее, потому что это не нянька вам, а ребенок, которому 10-11 лет. Вы родили себе еще одного ребенка, но из старшего делать няньку не надо, а только по его желанию.

Когда они видят, что очень много внимания маленькому, они могут впадать в регресс: дай мне соску, памперс, хотя ему 6-7 лет. Надо не стыдить, а понимать: это сигнал, что он недополучает. Ему хочется столько же внимания, сколько маленьким. Он просит о том времени, которое он хочет, чтобы вы с ним провели. Можно тепло и с юмором сказать: на вот тебе соску, попробуй. Он потом бросит ее, но это тоже внимание, он от вас не соску получил, а внимание.

Когда становится большой проблемой в семье ревность между братом и сестрой, как правило, это несчастные дети, потому что когда детям дают внимание, заботу, они чувствуют, что они любимы, у них патологической ревности нет.

Семья

Когда двое детей, иногда говорят: сложно любить одинаково. Но если сложно любить одинаково (мы не верим в это, потому что мера любви не измеряется по шкале), то давать любовь одинаково вполне возможно.

— Давайте поговорим о естественной иерархии в семье при появлении младшего ребенка.

— Важно: как только младший начинает разговаривать, с этого возраста, когда они играют и кто-то виноват, один на другого жалуется, нужно наказывать обоих. Ни в коем случае: ты старший, ты уступи, ты виноват. Они становятся условно равными.

— Неоднократно замечено, что из младших вырастают прекрасные манипуляторы, которые легко считывают: я же маленький, и как этим удобно пользоваться.

— Самые лучшие манипуляторы — это средние дети. И самые пробивные по жизни, потому что им нужно было отбиваться от старшего и убирать младшего. Ему нужно было выживать между двух братьев.

Средние — самые живучие, потому что они прошли социализацию, которую мы потом пройдем: школы, институты, дальше взаимодействие. Чтобы быть в центре внимания, он борется за место под солнцем в семье, средняя позиция самая сильная. Это у кого трое детей.

Перекосы и ревность — это сигнал родителям, что что-то не так. Дети всегда говорят, но специфическим языком. Они начинают усиленно быть недовольными по поводу младшего, его обижать. Значит, вы настолько ему не дали внимание, не объяснили, что происходит.

— Как взрослому выделить время, чтобы побыть со старшим ребенком?

— Детям нужно внимание папы и мамы, мамы в частности. Нужно говорить: я так хочу почитать книжку тебе, но мне сейчас нужно маленького укладывать, я так тебя люблю, подожди меня немного. Старшему очень важно чувствовать, что он любим. Можно сидеть рядом с ребенком старшим и эмоционально отсутствовать, думать: как там младший, как там няня с ним. Старший это почувствует. Нужно возвращать себя, быть здесь и сейчас: здесь и сейчас он не виноват, что есть маленький, что я не высыпаюсь, что у меня гормональные срывы. Иначе потом будет снежный ком, с которым будет справиться очень тяжело.

Работающая мама и ребенок

Детские травмы

— Как проявляются во взрослом возрасте детские травмы?

— Во взрослом возрасте вся психотерапия базируется на взаимоотношениях с матерью, потому что мать отвечает за эмоциональность ребенка: как выстроены эти отношения, так человек пошел по жизни, в том числе в дальнейшем и взаимоотношения с партнером. От того, что заложено именно матерью, будет складываться вся жизнь. Она может заложить:

отвержение,

нежелание,

ненужность.

Самая большая катастрофа, когда ребенку сообщают, когда он подрастает: я вообще-то хотела сделать аборт, но побоялась или, думаю, пусть он родится, будет брат или сестра.

Ребенок, который услышал, что хотели сделать аборт, получает бессознательный посыл от матери: не живи.

И дальше развитие его жизни идет по этому пути: уходит в алкоголизм, суицид, сумасшествие, или просто живет "невкусной" жизнью и не понимает почему: всё есть, всё здорово, а не живется. Потом люди эту любовь материнскую, как правило, где только не добирают, мы все время ждем неполученное.

Мать — это эпицентр всего, ее заменить никто не сможет. Няня, бабушка — это только дополнительные руки. Иногда одно слово очень помогает. Можно сказать: да, я могу сорваться, могу быть не права, но главное вовремя исправить, чтобы это не стало системой и чтобы снежный ком не накручивать, чтобы это потом не стало большой проблемой внутри семьи и в дальнейшем у ребенка.

— На что обращать внимание уставшей, измученной, но тем не менее матери?

— Мама должна делать все с любовью к себе: я люблю себя, я себе и мужу в этот мир привела детей, я внимательна к себе и так же внимательна буду к своим детям. Когда фокус внимания на себя (я устала и мне не хочется сейчас заниматься старшим), я ему это объясню: я так устала, ты не обидишься на меня, что я просто хочу вздремнуть, хотя я так хочу с тобой поиграть; я тебя очень люблю, но я действительно устала.

— Не развивает ли у ребенка эта откровенность матери сочувствия? Так это нужно.

— Как раз это и есть то воспитание, которое воспитывает душу.

Мы очень любим своих детей, но никто никогда почему-то не задумывается о том, что их и самих надо учить любить.

Ведь проблема возникает: я так его или ее любила, а почему она выросла, развернулась и со мной не общается. А потому что любить-то не научили.

Сердце матери — это камертон, который уврачует любую ревность, если захочет.