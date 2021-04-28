Почему возникает ревность у старших детей при рождении младших, можно ли от нее избавиться и как взаимоотношения с матерью определяют весь жизненный путь ребенка, рассказала ведущей "Правды.ру” Маргарите Кичеровой психолог Ирина Обухова.
— Ирина, возникает ревность между братьями и сестрами, проблемы у старшего, когда появляется младший. Как вести себя родителям, как помочь своему ребенку?
— Да, это часто бывает, когда родители не подготовили ребенка. Дело в том, что у нас, в детях особенно, заложено соперничество. Всегда будет элемент здоровой ревности. Но мы можем ревность окультурить.
Когда появляется живот, можно сказать ребенку, что будет брат или сестра. Как правило, дети ждут, что малыш родится и он с ним будет играть, а потом появляется что-то кричащее, маленькое, которое занимает внимание родителей. Есть момент разочарования.
Не надо у детей забирать детство. Ему нужно деликатно объяснить преимущество того, что ты взрослее, чем твой брат или сестра. Смотри, ты уже можешь, если голодный, сам пойти и взять яблоко и съесть его, а маленького надо кормить, он без меня не может поесть. Его надо пеленать, носить на руках, ему надо очень много внимания, он без меня сейчас просто не может, ты пойми. А вот ты сможешь уже что-то, ты посмотри на свои преимущества по сравнению с маленьким. Не говорить: ты старший.
Если разница у детей 9-10 лет, то старший ребенок уже словно родитель. Тут уже к младшим подключают с родительскими функциями: посмотреть, накормить, занимать его чем-то.
Надо быть еще деликатнее, потому что это не нянька вам, а ребенок, которому 10-11 лет. Вы родили себе еще одного ребенка, но из старшего делать няньку не надо, а только по его желанию.
Когда они видят, что очень много внимания маленькому, они могут впадать в регресс: дай мне соску, памперс, хотя ему 6-7 лет. Надо не стыдить, а понимать: это сигнал, что он недополучает. Ему хочется столько же внимания, сколько маленьким. Он просит о том времени, которое он хочет, чтобы вы с ним провели. Можно тепло и с юмором сказать: на вот тебе соску, попробуй. Он потом бросит ее, но это тоже внимание, он от вас не соску получил, а внимание.
Когда становится большой проблемой в семье ревность между братом и сестрой, как правило, это несчастные дети, потому что когда детям дают внимание, заботу, они чувствуют, что они любимы, у них патологической ревности нет.
Когда двое детей, иногда говорят: сложно любить одинаково. Но если сложно любить одинаково (мы не верим в это, потому что мера любви не измеряется по шкале), то давать любовь одинаково вполне возможно.
— Давайте поговорим о естественной иерархии в семье при появлении младшего ребенка.
— Важно: как только младший начинает разговаривать, с этого возраста, когда они играют и кто-то виноват, один на другого жалуется, нужно наказывать обоих. Ни в коем случае: ты старший, ты уступи, ты виноват. Они становятся условно равными.
— Неоднократно замечено, что из младших вырастают прекрасные манипуляторы, которые легко считывают: я же маленький, и как этим удобно пользоваться.
— Самые лучшие манипуляторы — это средние дети. И самые пробивные по жизни, потому что им нужно было отбиваться от старшего и убирать младшего. Ему нужно было выживать между двух братьев.
Средние — самые живучие, потому что они прошли социализацию, которую мы потом пройдем: школы, институты, дальше взаимодействие. Чтобы быть в центре внимания, он борется за место под солнцем в семье, средняя позиция самая сильная. Это у кого трое детей.
Перекосы и ревность — это сигнал родителям, что что-то не так. Дети всегда говорят, но специфическим языком. Они начинают усиленно быть недовольными по поводу младшего, его обижать. Значит, вы настолько ему не дали внимание, не объяснили, что происходит.
— Как взрослому выделить время, чтобы побыть со старшим ребенком?
— Детям нужно внимание папы и мамы, мамы в частности. Нужно говорить: я так хочу почитать книжку тебе, но мне сейчас нужно маленького укладывать, я так тебя люблю, подожди меня немного. Старшему очень важно чувствовать, что он любим. Можно сидеть рядом с ребенком старшим и эмоционально отсутствовать, думать: как там младший, как там няня с ним. Старший это почувствует. Нужно возвращать себя, быть здесь и сейчас: здесь и сейчас он не виноват, что есть маленький, что я не высыпаюсь, что у меня гормональные срывы. Иначе потом будет снежный ком, с которым будет справиться очень тяжело.
— Как проявляются во взрослом возрасте детские травмы?
— Во взрослом возрасте вся психотерапия базируется на взаимоотношениях с матерью, потому что мать отвечает за эмоциональность ребенка: как выстроены эти отношения, так человек пошел по жизни, в том числе в дальнейшем и взаимоотношения с партнером. От того, что заложено именно матерью, будет складываться вся жизнь. Она может заложить:
Самая большая катастрофа, когда ребенку сообщают, когда он подрастает: я вообще-то хотела сделать аборт, но побоялась или, думаю, пусть он родится, будет брат или сестра.
Ребенок, который услышал, что хотели сделать аборт, получает бессознательный посыл от матери: не живи.
И дальше развитие его жизни идет по этому пути: уходит в алкоголизм, суицид, сумасшествие, или просто живет "невкусной" жизнью и не понимает почему: всё есть, всё здорово, а не живется. Потом люди эту любовь материнскую, как правило, где только не добирают, мы все время ждем неполученное.
Мать — это эпицентр всего, ее заменить никто не сможет. Няня, бабушка — это только дополнительные руки. Иногда одно слово очень помогает. Можно сказать: да, я могу сорваться, могу быть не права, но главное вовремя исправить, чтобы это не стало системой и чтобы снежный ком не накручивать, чтобы это потом не стало большой проблемой внутри семьи и в дальнейшем у ребенка.
— На что обращать внимание уставшей, измученной, но тем не менее матери?
— Мама должна делать все с любовью к себе: я люблю себя, я себе и мужу в этот мир привела детей, я внимательна к себе и так же внимательна буду к своим детям. Когда фокус внимания на себя (я устала и мне не хочется сейчас заниматься старшим), я ему это объясню: я так устала, ты не обидишься на меня, что я просто хочу вздремнуть, хотя я так хочу с тобой поиграть; я тебя очень люблю, но я действительно устала.
— Не развивает ли у ребенка эта откровенность матери сочувствия? Так это нужно.
— Как раз это и есть то воспитание, которое воспитывает душу.
Мы очень любим своих детей, но никто никогда почему-то не задумывается о том, что их и самих надо учить любить.
Ведь проблема возникает: я так его или ее любила, а почему она выросла, развернулась и со мной не общается. А потому что любить-то не научили.
Сердце матери — это камертон, который уврачует любую ревность, если захочет.
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