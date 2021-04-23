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Автор Антон Куликов

Грядут перемены? Власть заговорила об "изменении структуры выходных"

Общество

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать нерабочими дни между майскими праздниками. В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность пересмотра структуры выходных дней в России.

Грядут перемены? Власть заговорила об "изменении структуры выходных"

Дискуссии о структуре выходных

По словам Анны Поповой, продление выходных дней на майские праздники "позволило бы прогноз эпидемиологический сделать более стабильным и, конечно же, дать возможность людям побыть на свежем воздухе и отдохнуть, потому что все об этом отдыхе мечтают".

Владимир Путин с этим доводом согласился и заявил, что подпишет соответствующий указ.

После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко порассуждала о возможности пересмотра структуры выходных. При этом она подчеркнула, что высказывает собственное мнение.

"Если спросить мое мнение, то если посмотреть количество выходных дней, то их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней, провести социологический опрос и узнать мнение граждан", — сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, многие говорят, что январские праздники очень длинные: на лыжах уезжает кататься небольшой процент россиян, а у остальных эти выходные дни не востребованы.

"Может быть, за счет уменьшения зимних выходных перенести на майские. Надо это пообсуждать. Естественно, сегодня нельзя никаких выводов делать", — сказала Матвиенко.

Идеи политиков и чиновников

Стоит заметить, что российские политики ранее неоднократно выступали с идеями пересмотра "структуры выходных". В частности, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предлагал прибавить к майским праздникам три дня за счет январских. По его мнению, "зимой делать людям нечего", а весной "все на даче будут в мае".

В свою очередь, Владимир Жириновский предлагал предоставить российским гражданам выбор: они могли бы отдыхать в январе, брать дополнительные выходные в мае, либо же прибавлять семь дней к отпуску.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков на днях сообщил, что в ведомстве рассматривают идею увеличения праздничных дней на майские праздники. Однако никаких решений, по его словам, на этот счет пока не принято.

"Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли", — сказал он РИА "Новости".

Обычно разговоры о переносе выходных получают, так сказать, импульс перед "длинными" праздниками — новогодними и майскими. Ну и в этом году дополнительный "стимул" — выборы в Госдуму.

Но пожалуй, было преждевременно делать какие-то выводы о сокращении выходных дней в январе. По крайней мере, до сих пор никаких реальных шагов в этом направлении не делалось, дальше разговоров дело не шло.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы праздник выборы в госдуму
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