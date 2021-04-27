"Я б в рабочие пошёл": почему выпускникам неинтересно высшее образование

В России в "эпоху глобальных перемен" — те самые 90-е, которые стали отправной точкой перемен в стране — была уничтожена система профессионального образования.

И если в советской школе ученики, помимо общеобразовательных предметов, изучали рабочие специальности на базе специальных учебно-производственных комбинатов, а потом шли в ПТУ и техникумы, то "в новой России" все вереницей пошли за высшим образованием.

Чтобы, получив диплом, пополнять ряды работников киосков и водителей такси.

И высшее образование стало какой-то непонятной абстракцией, которая людьми никак не использовалась.

В прошлом году появилась информация, что сократилось число абитуриентов в вузах и увеличилось число молодых людей, которые хотят получать профессиональное образование в колледжах.

С чего вдруг? Это связано с тем, что учиться в институте дорого? Меньше стало бюджетных мест? Либо люди хотят иметь конкретную профессию?

Своим видением ситуации с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой поделилась директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина.

Читайте начало интервью:

Учить или оказывать услуги: что сегодня происходит в школах

Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год

Будущим абитуриентам: нужен ли репетитор?

— Здесь, как мне кажется, сошлись в одной точке многие факторы.

Во-первых, действительно, обучение в высших учебных заведениях в наше время было бесплатное, сейчас оно платное. Количество бюджетных мест ограничено.

В моей школе в прошлом году был выпускник, который набрал 272 балла за 3 предмета. И на ту специальность, на которую он хотел поступить в МГУ, он не прошел. Потому что бюджетных мест там было совсем мало. И он ушел в институт. Конечно, его с такими баллами забрали.

Во-вторых, безусловно, есть определенная категория ребят, выпускников, которым высшее образование не нужно. Они хотят работать. И зарабатывать. И приносить пользу.

И сегодня, наконец, государство это заметило. И началось восстановление разрушенной практически до основания системы профобразования.

Сейчас убрали название ПТУ, приставили "техническое училище" — ничего плохого в этом названии нет. Называемся колледжем.

В Москве появились очень хорошие колледжи. Они прекрасно оснащены в техническом плане. И действительно, они постоянно наращивают темпы набора ребят.

Я спрашивала некоторых учащихся, собираются ли они после колледжа продолжать образование и идти в институт, а они говорят:

"А зачем? Уже сейчас я могу пойти работать, буду зарабатывать больше, чем после института"

Поэтому я думаю, что в этом плане мы движемся в правильном направлении.

Более того, если вдруг человек, который хорошо учился в колледже, захочет продолжить образование "по профилю", для него в вузе закрепляется бюджетное место. То есть эти ребята могут бесплатно учиться, это очень здорово.

После колледжа его берут уже на второй, а иногда и на третий курс. Эта система уже давно существует. И этим детям не надо сдавать ЕГЭ.