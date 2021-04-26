Учить или оказывать услуги: что сегодня происходит в школах

Вопросы, связанные со школой, активно и горячо обсуждаются в обществе. Причем даже теми, кто сам на текущий момент никакого отношения к ней не имеет.

И, к сожалению, приходится констатировать, что времена, когда учитель был непререкаемым авторитетом в школе, канули в Лету. Сегодня учителя — это некие лица, которые предоставляют образовательные услуги.

А что думают по этому поводу "играющие тренеры"?

Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой поделилась директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина.

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— Может быть, кому-то это не нравится, но главный человек в школе — это учитель. От него очень много зависит. Ученики приходят и уходит, а учителя остаются.

И надо создать все условия для того, чтобы этот учитель сам постоянно рос, сам постоянно учился и детей развивал. Но подвижников с каждым годом все меньше.

— В начале 2000-х появилась установка, что школа не должна заниматься воспитанием, школа не должна быть идеологизированной, школа не должна воспитывать патриотов, граждан своей страны. Сейчас ситуация как-то изменилась? Хоть что-то государство делает для того, чтобы поднять статус и школы, и педагога?

— Я вообще не понимаю, как возможно отделить образование от воспитания. Это единый процесс.

Как можно преподавать историю своей страны и не воспитывать патриотизм?

Как преподавать биологию и не воспитывать у детей любовь к природе?

Это единый процесс. Поэтому у меня такое впечатление в свое время создавалось, что в те времена к власти пришли ликвидаторы, которые ставили своей задачей уничтожить все то хорошее, что было до этого.

Да, у нас была коммунистическая идеология. Да, октябрята, комсомол и так далее. Но если в нравственном отношении, это же практически повторение вечных заповедей:

не убий, не укради, уважай ближнего, помогай и так далее.

Эту идеологию уничтожили, взамен ничего не создали. Поэтому сегодня пытаются возродить все это: разрабатывают всякие воспитательные проекты, создают воспитательные системы и так далее.

Но мы, все учителя, общаемся со своими коллегами, и мнение у нас одно:

пока образование в стране является услугой, у нас будут очень серьезные проблемы.

Что-то надо делать. Надо вносить какие-то изменения в образование.

Вот про вопрос об услуге. Это не услуга, это деятельность всего государства, всех структур, кто работает на образование, на подрастающее поколение. И постоянно повторяем, что самое главное, самое дорогое, что в жизни любого человека — это дети. Мы с вами должны создать все условия для их развития. И дать им не рыбку, а удочку. У нас пока в готовом виде все дают.