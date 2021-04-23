Какой объём знаний даёт сегодня школа

Скоро в российских школах наступит пора выпускных экзаменов. И хотя из-за пандемии и дистанционного обучения проходить экзамены будут "по облегченной схеме", согласно которой те, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать только русский язык, будущие абитуриенты оказались в непростой ситуации.

Хотя и без пандемии они в основном занимались с репетиторами. В условиях же коронавирусных ограничений у учеников выпускных классов была возможность уделять подготовке больше времени.

Повлияло ли это как-то на уровень их знаний?

Об этом в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина.

Читайте начало интервью:

Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год

— Безусловно, в условиях дистанционного обучения для будущих выпускников были положительные моменты, потому что они занимались только теми предметами, которые им нужны для поступления в высшие учебные заведения, а основная программа оставалась где-то за кадром.

И мы, учителя, понимали это, давали ребятам возможность более спокойно подходить к изучению этой части программы.

Согласитесь, далеко не у каждого родителя, особенно в условиях пандемии, когда сокращение рабочих мест, когда были серьезные материальные проблемы, была возможность для оплаты работы репетиторов.

Хороший репетитор дорого стоит. А для того, чтобы поступить в хорошие вузы, надо заниматься с преподавателями, которые работают в этих вузах. Стоимость этих уроков очень серьезная.

— Может ли школа подготовить детей к поступлению в МГИМО, в МГУ без репетиторов?

— Могу сказать совершенно точно. Я ориентируюсь на свой собственный опыт.

У меня два взрослых внука. Один уже закончил институт, второй — заканчивает в этом году. У них не было репетиторов ни по одному предмету. Они поступили в Академию внешней торговли. Один закончил и работает по специальности, второй — там учится. Они учились в средней общеобразовательной школе.

В своей школе каждый год я, конечно, анализирую результаты ЕГЭ. Могу вам сказать, что основополагающий предмет в школе — конечно, русский язык.

Каждый год примерно 30-32% всех детей сдают на 90 и более баллов.

И я уверена, что это заслуга, прежде всего, учителей словесности и самих ребят. Потому что та программа, та система подготовки детей в нашей школе дает возможность по русскому языку работать без репетитора однозначно.

Наверное, сложнее вопрос с математикой.

Конечно, требования вузов соответствующие. И здесь явно маловато отведенных по программе физики 2 часов в неделю. Надо как минимум 5-6.

Да и с иностранными языками — проблема. Там же практически надо свободно владеть, чтобы поступить на факультет английского языка. Разве школа образовательная может так?

— Школа дает некий средний базовый уровень, получается.

— Фундамент. Конечно, у нас есть дети, которые сами готовятся, есть очень одаренные, очень мотивированные дети. Их, к сожалению, не так много.

— А как вы относитесь к заявлениям, что, дескать, в школьной программе много такого, что никогда детям не пригодится, что нужно давать школьникам право предметы выбирать?

— Меня всегда напрягают эти вопросы: "а зачем нам химия в таком объеме", "зачем нам физика, математика". Мы все время забываем, что посредством всех этих предметов мы развиваем мозги детей. А по-другому как?

Ну давайте все дни разговаривать о литературе — дальше что будет у нас с вами? Человеческий мозг в этом плане интересно устроен.

Я, например, гуманитарий и по специальности — учитель истории и обществознания. Но у меня в аттестате и по алгебре, и по химии, и по биологии, и по физике — четыре, по остальным пятерки.