Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год

Общество

Не за горами окончание очередного учебного года. Апрель — выход на финишную прямую. Совсем скоро выпускники будут сдавать ЕГЭ. Второй раз — в условиях коронавирусных ограничений, которые основательно затруднили и подготовку к экзаменам, да и вообще весь образовательный процесс.

Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться в этом учебном году и детям, и педагогам, в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина.

— Москву всегда обвиняли в том, что у ее школьников более привилегированное положение, лучше и обучение, и возможности для поступления. И вот в этом году Москва оказалась в более тяжелых условиях, чем все остальные школы страны, потому что практически весь год, с весны прошлого года, пришлось дистанционно учиться. Как это повлияло на качество образования?

— Дистанционка началась не в этом, а в прошлом учебном году. Мы впервые тогда с ней столкнулись. Это было очень непростое время:

  • неизвестность в плане того, сколько времени это будет продолжаться;
  • в техническом плане были сложности.

Вторая волна пандемии, конечно, в плане организации проходила несколько легче, но тяжелее в плане сроков и занятости учителей.

Если с техническими трудностями как-то мы сумели совладать, то психологически было очень тяжело.

Все родители были дома. Многие из них, наконец, поняли, кто такой учитель и как много зависит от него.

Я в этом году принимала целые делегации родителей с требованием начать очную форму обучения, с предоставлением огромного количества всяких правовых документов. Долго приходилось убеждать, что самое главное — это безопасность детей и здоровье.

Уже шли разговоры, что теперь это будет всегда, нас хотят всех перевести на дистанционку. Нет, слава богу, когда эпидемиологическая ситуация стала легче, вернулись к очному.

Но, безусловно, качество пострадало.

Потому что если в семье двое-трое детей, мама с папой тоже на удаленке, даже наличие 2-3 компьютеров не спасает.

Кроме того, дистанционка в том виде, в котором она существовала, безусловно, наносит ощутимый вред ребенку, вынужденному находиться у компьютера очень длительное время.

В рекомендациях, конечно, прописано, что задания должны выполняться 10 минут, потом надо отключить компьютер, потом включить, но так работать не получилось.

Сейчас мы с моими учителями пытаемся каким-то образом нивелировать все недостатки и пробелы.

— Каким образом? Времени-то осталось — всего ничего до конца года…

— В учебной программе есть так называемые проходные темы. Есть много моментов, когда можно это сгруппировать. Что-то получается, что-то — не очень.

Конечно, прежде всего, страдают наши выпускники. У них впереди серьезная государственная экзаменационная сессия. Да, правительство идет на то, чтобы сократить ее.

Ребята, которые не будут в вузы поступать, для получения аттестата смогут сдать только русский язык.

Сложнее с девятиклассниками.

  • Если в прошлом году их освободили от экзаменов, и они получали свой аттестат об основном общем образовании по результатам годовой работы, то теперь им нужно сдать два экзамена — русский и математику, пройти ряд контрольных работ по тем предметам, которые они хотели сдавать. Вот такая ситуация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы школа ирина бабурина среднее образование
Новости
Мария Порошина коротко подстриглась из-за проблем с волосами
Диетолог: "Зелёный чай опасен при высоком гемоглобине"
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
Кислоты омега-3 замедляют процесс старения
После заявления певицы Наргиз в полицию заведено уголовное дело
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Путин выступил на саммите по климату: главное
УЕФА планирует исключить "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов
Сбербанк начал предупреждать о звонках мошенников
В России начинаются испытания вакцины против аллергии на кошек
Последние материалы
Управляющие компании "зарабатывают" на жильцах
Виктория Боня согласилась на отношения с бывшим
На уровне молекул: Варшава снова просит Берлин отказаться от "СП-2"
Жители Сахалина собирают выброшенную на берег сельдь вёдрами
Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне и обошёл Федерера
Эксперты уверены в повышении ключевой ставки ЦБ
Ани Лорак разрыдалась, вспоминая убитого брата
Диетолог Ковальков рассказал об эффективном способе похудения
Шойгу: цели достигнуты, "проверочные мероприятия" войск закончены
В Венгрии назвали "Спутник V” лучшей вакциной
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Любовь Степушова Почему Лукашенко не перестаёт быть многовекторным Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников