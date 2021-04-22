Как школы заканчивают "коронавирусный" учебный год

Не за горами окончание очередного учебного года. Апрель — выход на финишную прямую. Совсем скоро выпускники будут сдавать ЕГЭ. Второй раз — в условиях коронавирусных ограничений, которые основательно затруднили и подготовку к экзаменам, да и вообще весь образовательный процесс.

О том, с какими трудностями пришлось столкнуться в этом учебном году и детям, и педагогам, в интервью главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказала директор средней школы №117 города Москвы Ирина Бабурина.

— Москву всегда обвиняли в том, что у ее школьников более привилегированное положение, лучше и обучение, и возможности для поступления. И вот в этом году Москва оказалась в более тяжелых условиях, чем все остальные школы страны, потому что практически весь год, с весны прошлого года, пришлось дистанционно учиться. Как это повлияло на качество образования?

— Дистанционка началась не в этом, а в прошлом учебном году. Мы впервые тогда с ней столкнулись. Это было очень непростое время:

неизвестность в плане того, сколько времени это будет продолжаться;

в техническом плане были сложности.

Вторая волна пандемии, конечно, в плане организации проходила несколько легче, но тяжелее в плане сроков и занятости учителей.

Если с техническими трудностями как-то мы сумели совладать, то психологически было очень тяжело.

Все родители были дома. Многие из них, наконец, поняли, кто такой учитель и как много зависит от него.

Я в этом году принимала целые делегации родителей с требованием начать очную форму обучения, с предоставлением огромного количества всяких правовых документов. Долго приходилось убеждать, что самое главное — это безопасность детей и здоровье.

Уже шли разговоры, что теперь это будет всегда, нас хотят всех перевести на дистанционку. Нет, слава богу, когда эпидемиологическая ситуация стала легче, вернулись к очному.

Но, безусловно, качество пострадало.

Потому что если в семье двое-трое детей, мама с папой тоже на удаленке, даже наличие 2-3 компьютеров не спасает.

Кроме того, дистанционка в том виде, в котором она существовала, безусловно, наносит ощутимый вред ребенку, вынужденному находиться у компьютера очень длительное время.

В рекомендациях, конечно, прописано, что задания должны выполняться 10 минут, потом надо отключить компьютер, потом включить, но так работать не получилось.

Сейчас мы с моими учителями пытаемся каким-то образом нивелировать все недостатки и пробелы.

— Каким образом? Времени-то осталось — всего ничего до конца года…

— В учебной программе есть так называемые проходные темы. Есть много моментов, когда можно это сгруппировать. Что-то получается, что-то — не очень.

Конечно, прежде всего, страдают наши выпускники. У них впереди серьезная государственная экзаменационная сессия. Да, правительство идет на то, чтобы сократить ее.

Ребята, которые не будут в вузы поступать, для получения аттестата смогут сдать только русский язык.

Сложнее с девятиклассниками.

Если в прошлом году их освободили от экзаменов, и они получали свой аттестат об основном общем образовании по результатам годовой работы, то теперь им нужно сдать два экзамена — русский и математику, пройти ряд контрольных работ по тем предметам, которые они хотели сдавать. Вот такая ситуация.