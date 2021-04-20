Почему красавица Мальвина выбирает несносного авантюриста Буратино

Красивая женщина никогда не испытывает недостатка в поклонниках. Она всегда окружена самыми разными мужчинами. Как говорится — на любой вкус.

Чем руководствуется красавица в своем выборе?

На примере Мальвины — девочки с голубыми волосами — об этом рассказала психолог Светлана Шарко в программе "Известные сказки глазами психолога".

— Мальвину плотным кольцом окружали мужчины: романтичный Пьеро, поющий серенады и посвящающий ей стихи, авантюрист Буратино, статусный дядечка, богатый и влиятельный папик Карабас-Барабас, верный и надежный Артемон, не особо умный, но хитрый Дуремар — прихлебатель...

— Мальвина — девочка с голубыми волосами (уже это выделяет ее из толпы) и фарфоровым лицом, она все время прекрасна.

А еще она умеет всегда себя подать. Не все, обладающие красотой, освоили этот навык.

А еще эта девочка тщательно следила за собой, заботилась о себе. Она обладала несомненным вкусом. Умела себя преподнести. У нее хорошие манеры, не лишенные благородства.

Все это вместе приводит к тому, что она убегает от абьюзера, которым является Карабас-Барабас, понимая, что в его "труппе" ей не удастся остаться собой.

Мальвина не запала на яркое и выгодное предложение — быть примой театра, потому что хлыст Карабаса оставит следы на ее нежном теле, изуродует его.

Итак, вывод первый:

Мальвина не потерпит рядом с собой Карабаса-Барабаса.

С Мальвиной ужиться смогут не все

Но в то же время Мальвины — очень сложные партнеры для любого мужчины.

Мальвина автоматом начинает воспитывать тех, кто рядом.

— Но разве она пытается воспитать что-то плохое? Она заботится о здоровье, заставляя чистить зубы. Она требует, чтобы вокруг были чистота и порядок…

— Она, вне сомнения, позаботится о близком человеке, она окружит такой любовью и вниманием, что зубы, конечно, будут белыми и здоровыми, но там не продохнешь, потому что если вдруг что-то сделать не так, она отправит в подвал к паукам.

То есть Мальвина не может поддержать другого. Ей это и в голову не приходит.

Зато она довольно хорошо умеет управлять теми мужчинами, которые рядом:

очень четко руководит Артемоном, который глотку за нее порвет;

Пьеро вообще безвольная игрушка в ее руках.

Почему Мальвина выбирает Буратино

— Получается, что лучшая пара для Мальвины — Артемон? Он ведет себя соответствующим образом: слушается, как верный пес, он выдрессирован. Но зачем же ей тогда нужен Буратино? А ведь он ей нужен.

— Потому что он не идеален, потому что он, как любой трикстер, идет в приключение.

Он живой. Мальвины много сил тратят на сохранение картинки, чтобы все было хорошо, чтобы волосы были с правильными локонами и курточка чистая.

Буратино — антипод Мальвины.

А нам всем — и девочки с голубыми волосами не исключение — интересны герои, которые обладают качествами, каковых нет в нас самих. Потому что они привносят элемент движухи, они выталкивают из привычного мирка.

Посмотрите, как Мальвина чудесно вроде бы жила:

и от Карабаса-Барабаса убежала,

и Артемон служит.

Но живет-то она в лесу, делать-то ей нечего, картинка жизни замерла.

Развития нет. И зрителей восхищенных тоже нет.

— А Мальвине обязательно нужно проявляться. Ей нужны аплодисменты.

— Конечно, она же талантлива, красива и понимает:

Артемон уже доведен до совершенства;

с Пьеро делать нечего, потому — скучно, он плохой материал, не поддается никаким изменениям, потому что романтиков изменить трудно, их можно просто или принять, или убить.

И в этой ситуации Буратино — это тот, кто может разрушить этот мир. И если Мальвина все-таки решается на это, она обретает много.

Когда она выходит из этого леса и сражается со своей частью, которая боится Карабаса-Барабаса, она просто ножками своими, пачкая свои длинные панталончики, мокнет под дождем, проходит испытания, тогда она может стать живой и настоящей.

Почему у остальных мужчин нет шансов завоевать сердце прекрасной Мальвины — смотрите в полном выпуске программы "Известные сказки глазами психолога".