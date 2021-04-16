Мигранты могут вытеснить россиян с рынка

Российской экономике нужны мигранты, эта аксиома звучит повсеместно. Тем временем в мигрантской среде нарастают отнюдь не безобидные стремления.

Так, 8 апреля в посёлке Бугры Ленинградской области группа гастарбайтеров напала на немолодого человека за то, что он встречал у метро своего сына. Сын, слава богу, появился вовремя — как раз для того, чтобы оказаться в эпицентре драки формата "трое против двенадцати".

Если верить соцмедиа, напавшие мигранты оказались в тех краях людьми известными. Участников драки быстро вычислили, но после того, как всё-таки задержали, а избитые ими люди приехали в полицию со снятыми побоями, выяснилось, что мигранты… сами обвинили их в нападении.

Дело кончилось тем, что агрегатор такси заявил, что отключает от сервиса участников драки. И то только потому, что потерял на этом кучу клиентов.

А так ни дела, ничего….

"Власти обожают мигрантов, коими надеются за полцены закрывать любые потребности в рабочей силе на своих стройках, в конторах ЖКХ и дорожном строительстве. Так что им это совершенно неинтересно", — пишут авторы "Царьграда".

Отметим, что, монополизировав рынок труда в той или иной отрасли, мигранты категорически не допускают туда "чужих", какой бы квалификацией те ни обладали. В таксисты, например, в принципе невозможно даже попроситься.

В ряде регионов, в том же Приморском крае, прямо запрещают принимать на работу гастарбайтеров водителями городских и пригородных автобусов, троллейбусов. Есть ограничения и в ряде других городов.

Но в Москве ситуация иная: по мнению "Царьграда", уже сформировалась конкретная цепочка "выгодополучателей, паразитирующих за наш счёт".

А самое смешное, что возникает абсолютно реальная опасность того, что пожелай завтра любая национальная община устроить в Москве дебош — запретить ей некому. Останется только работать в полиции, прокуратуре, ФСБ и ОМОН.

Другие приехавшие в страну люди-среднеазиаты учатся такому очень быстро. Диаспоры (в том числе "мигрантские") в российских городах обосновались прочно и принялись за делёжку рынка.

Что может получится и итоге — и ежу понятно.

По сути, любая империя — это всегда содружество народов. Отвыкшим за века своей "имперской" истории от узкоэтнического (по сути, родоплеменного) мышления русским просто непонятно, что в таких случаях делать.

А русское большинство, ощущая себя брошенным государством в который раз, может снова отдать свои симпатии, как последней надежде, правым — фанатам, националистам, популистам.

Впрочем мигрантов из Средней Азии уже недостаточно строительным компаниям — они хотят привлекать к работе на стройке и заключённых. Тем более, что их труд даже дешевле, чем гастарбайтеров, и девелоперам можно ещё на этом увеличить прибыль.

"А задумывается ли кто-то из стройкомпаний о репутации? И заодно о том, какой чёрный PR могут на этом построить конкуренты и недоброжелатели? "У компании N эти новостройки возводили зеки", ну и будет что-то про "продолжателей традиций ГУЛАГа". На многих такая антиреклама подействует", — интересуются авторы проекта Proekonomics.

В общем, ситуация проблематична как в отрасли, так и в социуме.

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