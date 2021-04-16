Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Мигранты могут вытеснить россиян с рынка

Общество

Российской экономике нужны мигранты, эта аксиома звучит повсеместно. Тем временем в мигрантской среде нарастают отнюдь не безобидные стремления.

Мигранты могут вытеснить россиян с рынка

Так, 8 апреля в посёлке Бугры Ленинградской области группа гастарбайтеров напала на немолодого человека за то, что он встречал у метро своего сына. Сын, слава богу, появился вовремя — как раз для того, чтобы оказаться в эпицентре драки формата "трое против двенадцати".

Если верить соцмедиа, напавшие мигранты оказались в тех краях людьми известными. Участников драки быстро вычислили, но после того, как всё-таки задержали, а избитые ими люди приехали в полицию со снятыми побоями, выяснилось, что мигранты… сами обвинили их в нападении.

Дело кончилось тем, что агрегатор такси заявил, что отключает от сервиса участников драки. И то только потому, что потерял на этом кучу клиентов.

А так ни дела, ничего….

"Власти обожают мигрантов, коими надеются за полцены закрывать любые потребности в рабочей силе на своих стройках, в конторах ЖКХ и дорожном строительстве. Так что им это совершенно неинтересно", — пишут авторы "Царьграда".

Отметим, что, монополизировав рынок труда в той или иной отрасли, мигранты категорически не допускают туда "чужих", какой бы квалификацией те ни обладали. В таксисты, например, в принципе невозможно даже попроситься.

В ряде регионов, в том же Приморском крае, прямо запрещают принимать на работу гастарбайтеров водителями городских и пригородных автобусов, троллейбусов. Есть ограничения и в ряде других городов.

Но в Москве ситуация иная: по мнению "Царьграда", уже сформировалась конкретная цепочка "выгодополучателей, паразитирующих за наш счёт".

А самое смешное, что возникает абсолютно реальная опасность того, что пожелай завтра любая национальная община устроить в Москве дебош — запретить ей некому. Останется только работать в полиции, прокуратуре, ФСБ и ОМОН.

Другие приехавшие в страну люди-среднеазиаты учатся такому очень быстро. Диаспоры (в том числе "мигрантские") в российских городах обосновались прочно и принялись за делёжку рынка.

Что может получится и итоге — и ежу понятно.

По сути, любая империя — это всегда содружество народов. Отвыкшим за века своей "имперской" истории от узкоэтнического (по сути, родоплеменного) мышления русским просто непонятно, что в таких случаях делать.

А русское большинство, ощущая себя брошенным государством в который раз, может снова отдать свои симпатии, как последней надежде, правым — фанатам, националистам, популистам.

Впрочем мигрантов из Средней Азии уже недостаточно строительным компаниям — они хотят привлекать к работе на стройке и заключённых. Тем более, что их труд даже дешевле, чем гастарбайтеров, и девелоперам можно ещё на этом увеличить прибыль.

"А задумывается ли кто-то из стройкомпаний о репутации? И заодно о том, какой чёрный PR могут на этом построить конкуренты и недоброжелатели? "У компании N эти новостройки возводили зеки", ну и будет что-то про "продолжателей традиций ГУЛАГа". На многих такая антиреклама подействует", — интересуются авторы проекта Proekonomics.

В общем, ситуация проблематична как в отрасли, так и в социуме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зачем мигранты массово женятся на россиянках
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы мигранты таксисты заключенные гастарбайтеры трудовые мигранты национальный вопрос строительство жилья нелегальные мигранты межнациональные отношения
Новости
Стирка и уборка стимулируют работу мозга пожилых людей
Галкин рассказал о "вредной" традиции дня рождения Пугачёвой
Welt: борьба Запада и РФ может вылиться в подобие Карибского кризиса
Глава ОКР Поздняков обвинил США в непорядочности
Леонид Агутин рассказал, как чуть было не изменил Варум
"Автоваз" меняет руководство
Россияне назвали страны, по которым больше всего соскучились в пандемию
Китай заявил о готовности провакцинировать всех участников Олимпиады
Google "вывели" Курилы из состава России, но пообещали исправиться
Вкладчики собрались у банка "Нейва" в Екатеринбурге
Последние материалы
Глава Чувашии: у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне
F-35 — не всё Су-57, что блестит
Китай заявил о готовности провакцинировать всех участников Олимпиады
Google "вывели" Курилы из состава России, но пообещали исправиться
Вкладчики собрались у банка "Нейва" в Екатеринбурге
Это непорядочно: Ярушин рассказал о поведении Виталия Гогунского
"Локомотив" наказан одним матчем на нейтральном поле
"Спартак" не оставляет надежд назначить главным тренером Фонсеку
Экс-глава Внешпромбанка расстанется с активами в США и Европе
Выступающий в Раде министр здравоохранения получил похоронный букет
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Любовь Степушова Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников