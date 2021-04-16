Вакцинация в России: успешная кампания, но... надо припугнуть?

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что среди жителей России надо проводить информационную кампанию о необходимости вакцинации от коронавируса. Есть здесь некоторый парадокс — с одной стороны, чиновники сообщают об успехах вакцинации, с другой — говорят о необходимости "дать больше информации".

Больше информации

"Уже несколько месяцев по всей стране граждане делают эти прививки. Очень важно дать им больше информации, рассказать о возможностях вакцины и объяснить, почему она необходима", — заявил Мишустин в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава 16 апреля.

Премьер-министр напомнил, что российские ученые первыми в мире разработали эффективную и качественную вакцину "Спутник V", которая уже зарегистрирована в 60 странах.

"Готова уже и четвертая вакцина — "Спутник Лайт". Сейчас она проходит регистрацию. После завершения всех необходимых процедур она также будет включена в программу вакцинации. А значит, еще больше людей смогут сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасной инфекции", — добавил он.

Мишустин также обратил внимание, что ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется.

На коллегии был представлен фильм, в котором сообщалось, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает более восьми миллионов человек. Однако вице-премьер Татьяна Голикова считает, что таковых больше, поскольку фильм готовился задолго до коллегии.

По ее словам, "объемы вакцинации в РФ нарастают, и это хорошо". "Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты", — добавила вице-премьер.

Правда, пока только думать. По словам Татьяны Голиковой, расслабляться еще рано.

"Сегодня очень важно, чтобы мы не растеряли то, чего с таким трудом достигли. В первую очередь это то, что касается ограничительных мер, которые работали и продолжают работать. Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры", — отметила она.

"Надо немножко попугать"

Но все-таки, почему все чаще на самом высоком уровне обращается внимание на недостаточные темпы вакцинации? Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что причин может быть несколько.

"Я вообще полагаю, что действительно, может быть, не очень эффективная информационная кампания и слишком доступные вакцины. Люди, когда имеют такой большой выбор и такую высокую доступность, перестают ценить то, что им предоставляется. Это чисто психологический феномен", — сказала эксперт "Правде.Ру".

"Уж слишком хорошо у нас все это и доступно. Когда так всего просто достичь, люди думают "да ладно, когда-нибудь". Плюс средства массовой информации и органы власти все время говорят про то, что у нас ситуация улучшается. Это не совсем так. Не нужно, наверное, алармировать, но нужно серьезно говорить о том, что риск третьей волны никто не исключал. Может быть, людей нужно немножко больше пугать, может быть, немножко больше тревожить, потому что они расслабились", — считает Лариса Попович.