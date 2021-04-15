Спикер Госдумы считает Россию свободной страной

Председатель Государственной думы сравнил положение граждан России с советскими реалиями и вспомнил о низких зарплатах.

Впереди планеты всей

Во время посещения фотовыставки "Первые в космосе", посвящённой 60-летию полёта Юрия Гагарина, Вячеслав Володин вспомнил советское прошлое и посчитал, что нынешняя Россия, в отличие от Советского Союза, является свободной страной:

"Мы сейчас живём в свободной стране, где человек многое значит. Да, тогда тоже занимались социальными вопросами людей. Но раньше просто не было того, что есть сейчас, когда один человек является частичкой большого информационного пространства. Он может взять и описать ситуацию, она станет достоянием всех".

Говоря о космической отрасли, председатель Государственной думы напомнил, что вся страна работала на космос, притом что сами люди ходили в фуфайках, а заработная плата была мизерная:

"С деревень колхозников не выпускали, паспорта не отдавали. Но люди работали, понимая, что нужно строить социализм, затем коммунизм. Ракету создали, космос стали осваивать. А жизнь людей? А бытовые условия? Очереди, колбасы нет, мяса нет".

Володин отметил нынешние успехи страны в освоении космоса и производстве оружия. Парламентарий призвал развивать и потребительский сектор экономики. Продолжая тему колбасы и мяса, Володин вдруг задался вопросом:

"А мы сейчас фактически что делаем? Финансируем экономику других стран. Нам надо выходить на эти решения… Нам надо думать и о том, чтобы наши машины были, чтобы их хотели купить. Надо создавать условия".

Ну, так создали бы условия. Попыткам уже более 20 лет. Самое время опровергнуть выводы притчи о плохом танцоре и исполнить зажигательное танго. Тем более, что версии причин, отчего всё никак не наступает светлое будущее, выглядят несколько неубедительно:

набеги печенегов и половцев;

татаро-монгольское иго;

козни международного закулисья;

видеоролики Навального и посты в соцсетях других оппозиционно настроенных граждан.

Если не получается "выходить на эти решения" силами правящей партии "Единая Россия" и других вполне лояльных власти парламентских партий, то уже можно и прийти к осознанию, что красить стены бесполезно, что требуется перезагрузка политической системы с приходом новых людей.

Навстречу валежнику

Надо признать, что попытки улучшить жизнь россиян всё-таки имеют место быть. Депутаты от ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, который должен напитать оптимизмом российских граждан. Особенно тех людей, кто приближается или уже за чертой бедности.

Инициатива соколов Жириновского позволит россиянам собирать валежник с использованием пил и топоров. Один из авторов законопроекта депутат от ЛДПР Ярослав Нилов уверен:

"Принятие законопроекта позволит ускорить очистку лесов в целях снижения их пожароопасности, а также оказать поддержку малообеспеченным гражданам, проживающим в сельской местности".

В 2019 году вступили в силу поправки в Лесной кодекс, которые позволили свободно собирать валежник. В документе определили, что валежником считаются деревья, кустарники и их части, "повреждённые в результате неблагоприятных погодных условий или по иным естественным причинам".

Как это и принято, каждый регион отметился в теме и принял свои правила сбора валежника. Где-то запретили использование пил и топоров. Теперь же, видимо, не будет предела радости граждан, которым могут разрешить при сборе для собственных нужд "недревесных лесных ресурсов" (к ним отнесут валежник) использовать инструменты:

ручные пилы;

лёгкие бензопилы;

топоры.

Пока космические корабли и спутники SpaceX нового поколения бороздят космические просторы, а "Роскосмос" проводит кастинг для съёмок художественного фильма, тема сбора валежника, к сожалению, остаётся актуальной.

В Советском Союзе граждане не испытывали трудностей хотя бы с валежником. В нынешних же отечественных реалиях послабление со сбором лесного сухостоя может расцениваться как в советское время возращение колхозникам паспортов, о которых упомянул Володин. Одним словом, всё по-прежнему происходит в парадигме незапамятных времён развитого социализма:

Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это!

Удивляясь приоритетам

Современные вызовы требуют и нетривиальных решений. Помимо политических и экономических проблем, с которыми сталкивается Россия, на пятки грядущему технологическому прорыву наступает и экология, сохранение которой требует ощутимых финансовых инъекций, которые надо откуда-то брать.

В отечественных реалиях заиграл бы позитивными тонами проект компании Mootral, базирующейся в Швейцарии и Великобритании. Для борьбы с изменением климата учёные предложили использовать новый корм для коров с чесноком и цитрусовыми. Это коровье яство, по мнению специалистов Mootral, поможет бороться с метеоризмом парнокопытных. Новаторы компании рассчитывают, что применение таких кормов позволит сократить выбросы метана на 30%.

В этой связи сразу всплывает тема метеоризма в человеческом общежитии. Правда, у нас до применения специальных чесночно-цитрусовых диет может и не дойти, а в лучшем случае, ограничится налогом на выпуск физиологических газов.

"В свободной стране, где человек многое значит", как утверждает Вячеслав Володин, всё-таки существуют и свои приоритеты. Падение доходов граждан, бедность и рост цен в магазинах уходят на задний план, когда речь идёт о действительно важном.

Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи намерен добиться от правительства России финансовой поддержки грозненского ФК "Ахмат", попавшего под санкции США.

Парламентарии, вероятно, полагают, что граждане, которые еле сводят концы с концами, воспримут эту инициативу с пониманием. Тем более, если в скором времени, возможно, разрешат ходить за валежником с топорами и пилами. Тем же гражданам, кому делается дурно от реалий текущего исторического момента, может пригодиться лайфхак пользовательницы TikTok с ником @onlyjayus, которая нашла способ справиться с тошнотой:

смочить медицинским спиртом бумажное полотенце;

подышать испарениями;

если не помогло — помычать.

Главное — в процессе мычания случайно не выделить губительный для атмосферы газ, чтобы инициативные депутаты Госдумы вдруг не приняли закон, регламентирующий и этот процесс, как говорит Вячеслав Володин, в свободной стране.