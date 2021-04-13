Селфи, которое разрушило жизнь царицы

В жизни каждой женщины нельзя исключить появления возрастных кризисов. Особенно в тот период, когда взрослеют дети. Когда дочь становится прекрасной, а мать, как ей кажется, уходит в жизни на задний план.

Что женщина чувствует при этом? Саморазрушение, гнев, нежелание смириться? Как справляться со своими чувствами и вывести себя на новый жизненный этап?

Об этом в программе "Известные сказки глазами психолога" на примере "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях" рассказала психолог Светлана Шарко.

— События в этой сказке начинают разворачиваться после того, как царица, выражаясь современным языком, сделала селфи, которое разрушило ее жизнь.

Она вдруг узнала, что подросшая падчерица прекраснее ее самой…

Наверное, это и есть проявление возрастного кризиса, когда вдруг накатывает зависть к молодости и юной красоте?

— Да, такое бывает и очень часто, потому что для того, чтобы принять свою дочь в тот момент, когда она уже выросла, когда она уже становится женщиной, надо иметь опыт проживания своего, важно помнить, что и мы были такими, что и нас любили, что мы были красивыми, что мы наслаждались жизнью.

Принять тот факт, что уже твоя дочь превращается в женщину, а у тебя налицо признаки старения, которые заметны окружающим тоже, и некоторые вещи становятся уже недоступными, очень непросто.

Возникает раздражение на дочь, на мир, накрывает зависть и разочарование. А еще гнев. Помните, как в сказке царица швыряет зеркальце…

Оно-то не виновато, но очень больно царице слышать, что она — увы — уже не так прекрасна, как была. А поскольку, судя по всему, возраст пришел к ней один, без мудрости и ощущения своей ценности, как женщины, она не принимает произошедших перемен.

Она не принимает себя такой, как есть: свою эпоху, свою индивидуальность, свой возраст, свои таланты, свою внешность.

Частью нашей человеческой идентичности является то, что мы стареем. Мы не можем все время быть юной прекрасной сказочной принцессой

Царица в сказке не желает стареть.

Он ведет себя, как девочка-подросток: она "горда, ломлива, своенравна и ревнива". Но ведь прожила с царем не менее 15 лет. У нее было время повзрослеть. Но этого не случилось.

Она по-прежнему считает, что только внешность определяет все. Поэтому старость ей страшна.

У нее программа: если ты не будешь юной и прекрасной, то царь-то посмотрит на другую, и ты не сможешь властвовать и не будешь управлять ситуацией. Это большая когнитивная ошибка.

— А какая задача матери подрастающей дочери?

— Справиться с тем, что она изменилась, поддерживать дочь, позволять ей быть той, какой она становится, не бояться ее красоты.

— Какие проявления могут пугать мать?

— Сексуальность, интерес к дочери мужчин. Если она сама когда-то не насладилась этим, мать может начать играть в подругу дочери, влезать в ее жизнь…

— А это неправильно — быть подругой дочери?

— Подругой, которая в курсе интимных подробностей, неправильно. Мать все-таки фигура немного выше, которая является тылом, поддержкой, опорой.

— А какие послания мать, у которой все в порядке с идентичностью, может дать дочери?

— Разрешай себе, заботься о себе, утешай себя, смягчай то, что есть, думай о себе. Она может говорить: "Я вижу тебя такой, как ты есть, я рада тому, какая ты есть".

Это внутреннее позволение одной взрослой женщины появляться другой взрослой женщине рядом.

Дать ей, если вернуться к сказке, яблоко. Здесь это символ. Мать как бы говорит:

ты тоже сейчас полна соком, прекрасна, как яблочко, цвети и радуйся.

— Но плод отравленный.

— Здесь — да. Отравлен чем? Конкуренцией, завистью, сравнением "ты не можешь расти", "всегда оставайся моей маленькой девочкой, тогда я буду тебя любить".

— И, вкусив этот плод, царевна умирает.

— Да. Там яд. Яд разочарования. И царевна засыпает мертвым сном, так и не узнав, что она прекрасна.