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Автор Игорь Буккер

Политкорректность - дитя фейковых известий

Общество

Перед психологами стоят актуальные задачи изучения феномена "фейковых новостей", а также того, как использование эвфемизмов и подмена понятий влияют на общественное мнение, например, вместо "пытка" — "допрос с пристрастием", вместо "негр" — "афроамериканец" и т. п. Что об этом думают ученые.

Фейк
Фейк

Из опасений появления несметного количества сфабрикованных новостных материалов, особенно касающихся пандемии и вакцин против вируса COVID-19, все больше исследований посвящены изучению проблемы заведомого искажения информации.

Еще до пандемии социологи обеспокоились изучением происхождения, особенностей и распространенности дезинформации и ее влияния на демократию. Выражение "fake news" широко распространилось, чему способствовало освещение в СМИ поддельной политической рекламы и ботов Twitter.

Лживые новости

В издании Proceedings of the National Academy of Sciences опубликованы результаты всеобъемлющей программы исследований фейковых новостей.

По мнению социолога Дункана Уоттса (Duncan Watts), дезинформация включает в себя больше, чем просто ложь и измышления, потому что есть и более изощренные способы ввести людей в заблуждение.

Недостоверная информация включает:

  • избирательный подход к фактам;
  • превратно истолкованные взаимосвязи между корреляцией и причинно-следственной связью;
  • подачу фактов определенным образом.

Придерживаясь подобного рода тактики, можно заставить поверить ложным выводам и отказаться от проверки фактов.

Итоги эксперимента в соцсетях

В одном из экспериментов исследователи поделились с 750 участниками восемью версиями заметки, в которой утверждалось, что недостаток витамина B17 якобы может стать причиной рака.

Фейковые новости
Фейковые новости

Одна из версий была подписана врачом и содержала краткое описание медицинского заключения. В другой версии автор выдавала себя за мать двоих детей, а в другом сценарии говорилось, что она ведет блог о стиле жизни. Одни версии были написаны в журналистском стиле, подача других — более непринужденная.

Постоянные пользователи социальных сетей утверждали, что с наименьшей долей вероятности поделятся содержанием заметки. Люди, которые интересовались или искали информацию о здоровье, с большей вероятностью поделились бы ею, даже если они не знали, правда ли это.

То, как была написана статья и кто ее автор, существенно не повлияло на оценки правдивости ее содержания. Однако, как выяснилось, любое упоминание о том, что статья не содержит проверенной информации, значительно снижает вероятность того, что ей поверят, последуют ее рекомендациям или поделятся ею.

Как полагают авторы исследования, представленные в социальных сетях компании должны проверять информацию или отмечать контент с ложной, непроверенной или опасной информацией.

Политкорректные эвфемизмы

Исследователи университета Ватерлоо установили, что использование подходящих эвфемизмов способствует более благоприятной оценке действий людей. Подобная практика существовала и в СССР, и в постсоветской России: доярок называли "мастерами машинного доения", а ГПТУ переиначили в колледжи.

На страницах журнала Cognition опубликованы результаты серии исследований, посвященных изучению эффективности, последствий и механизмов иносказаний в психологическом контексте.

"Подобно всесторонне изученному феномену "фальшивых новостей" манипулятивный язык может служить инструментом для введения в заблуждение публики, не прибегая ко лжи, а, скорее, с помощью стратегического использования эвфемистических формулировок", — считает ведущий автор исследования, аспирант когнитивной психологии университета Ватерлоо Александр Уокер (Alexander Walker). — Избежание объективно ложных утверждений может дать пользователю языка возможность правдоподобного отрицания нечестности, тем самым защищая его от моральных издержек, связанных с ложью".

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Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Наталия Красовская
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